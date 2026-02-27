ETV Bharat / technology

Google Translate में Gemini AI अपडेट, अब मिलेगा टोन गाइडेंस और कॉन्टेक्स्ट समझाने वाला फीचर

Google Translate में नया Gemini AI अपडेट अब टोन, संदर्भ और सही शब्द चुनने में मदद करेगा. ( Google )

हैदराबाद: गूगल ने अपने लोकप्रिय ट्रांसलेशन प्लेटफॉर्म गूगल ट्रांसलेट में नए एआई फीचर्स जोड़ दिए हैं. इन अपडेट्स के बाद अब सिर्फ शब्दों का सीधा ट्रांसलेशन नहीं मिलेगा, बल्कि भाषा का मतलब, टोन और सही कॉन्टेक्स्ट भी समझाया जाएगा. कंपनी ने बताया कि ये बदलाव जेमिनी के मल्टीलिंगुअल एआई मॉडल की मदद से किए गए हैं, जिससे ट्रांसलेशन पहले से ज्यादा स्मार्ट और उपयोगी हो गया है. गूगल ब्लॉग के मुताबिक, अब ट्रांसलेट किसी भी वाक्य के लिए एक ही रिजल्ट नहीं दिखाएगा. अगर कोई मुहावरा या बोलचाल की लाइन डालते हैं, तो ऐप कई अलग-अलग विकल्प सुझाएगा. हर विकल्प के साथ यह भी बताया जाएगा कि उसे किस तरह के माहौल में इस्तेमाल करना बेहतर रहेगा. उदाहरण के तौर पर अगर कोई अंग्रेजी वाक्य “It’s raining cats and dogs” टाइप करता है, तो ऐप उसका शाब्दिक अनुवाद नहीं करेगा, बल्कि अलग-अलग कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से सही विकल्प बताएगा. साथ ही यह भी समझाएगा कि कौन सा विकल्प औपचारिक यानी फॉर्मल बातचीत में सही है और कौन सा दोस्तों के बीच. Understand एंड Ask ऑप्शन