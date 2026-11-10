ETV Bharat / technology

Google ने AI हार्डवेयर में पेश किए दो नए TPU चिप्स, Nvidia से होगी टक्कर!

Oracle के साथ साझेदारी से 2027 में पहली बार गूगल के TPU अन्य बड़े क्लाउड पर भी उपलब्ध हो जाएंगे. ( Google )

हैदराबाद: गूगल ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हार्डवेयर मार्केट में Nvidia से टक्कर तेज करने के लिए दो नए चिप्स पेश किए हैं. ये चिप्स TPU 8tx और TPU 8i Max हैं. ये दोनों 2027 में उपलब्ध होने वाले हैं. इस साल गूगल कुछ चार नए TPU सिस्टम ला चुका है. पहले कंपनी हर दो साल में एक नया प्रोसेसर लाती थी. अब मांग इतनी बढ़ गई है कि रिलीज़ का तरीका बदल दिया गया है.

TPU 8tx खास तौर पर सरकारी एजेंसियों, बैंकों और उन संगठनों के लिए बनाया गया है, जिन्हें डेटा सुरक्षा बहुत सख्त रखनी पड़ती है. इसमें गूगल के चिप टेक्नोलॉजी को AMD प्रोसेसर के साथ जोड़ा गया है. इससे संवेदनशील जानकारी प्रोसेसिंग के दौरान भी एन्क्रिप्टेड रहती है. मेमोरी में डेटा लीक होने का खतरा कम हो जाता है. गूगल का कहना है कि यह पुराने वर्जन से लगभग दोगुनी स्पीड देता है और परफॉर्मेंस में कोई खास कमी नहीं आती.

बड़े AI वर्कलोड के लिए ताकत