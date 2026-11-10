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Google ने AI हार्डवेयर में पेश किए दो नए TPU चिप्स, Nvidia से होगी टक्कर!

गूगल के नए TPU चिप्स संवेदनशील डेटा को सुरक्षित रखते हुए बड़े AI कामों को तेजी से निपटाने में मदद करेंगे.

Through a partnership with Oracle, Google’s TPUs will become available on another major cloud platform for the first time in 2027.
Oracle के साथ साझेदारी से 2027 में पहली बार गूगल के TPU अन्य बड़े क्लाउड पर भी उपलब्ध हो जाएंगे. (Google)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : November 10, 2026 at 1:50 PM IST

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हैदराबाद: गूगल ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हार्डवेयर मार्केट में Nvidia से टक्कर तेज करने के लिए दो नए चिप्स पेश किए हैं. ये चिप्स TPU 8tx और TPU 8i Max हैं. ये दोनों 2027 में उपलब्ध होने वाले हैं. इस साल गूगल कुछ चार नए TPU सिस्टम ला चुका है. पहले कंपनी हर दो साल में एक नया प्रोसेसर लाती थी. अब मांग इतनी बढ़ गई है कि रिलीज़ का तरीका बदल दिया गया है.

TPU 8tx खास तौर पर सरकारी एजेंसियों, बैंकों और उन संगठनों के लिए बनाया गया है, जिन्हें डेटा सुरक्षा बहुत सख्त रखनी पड़ती है. इसमें गूगल के चिप टेक्नोलॉजी को AMD प्रोसेसर के साथ जोड़ा गया है. इससे संवेदनशील जानकारी प्रोसेसिंग के दौरान भी एन्क्रिप्टेड रहती है. मेमोरी में डेटा लीक होने का खतरा कम हो जाता है. गूगल का कहना है कि यह पुराने वर्जन से लगभग दोगुनी स्पीड देता है और परफॉर्मेंस में कोई खास कमी नहीं आती.

बड़े AI वर्कलोड के लिए ताकत

TPU 8i Max दो चिप्स को एक पैकेज में मिलाकर बनाया गया है. इसमें ज्यादा मेमोरी और प्रोसेसिंग पावर है. यह लंबे कॉन्टेक्स्ट विंडो को सपोर्ट करता है. इसका मतलब एआई मॉडल एक बार में ज्यादा जानकारी संभाल सकता है. कोडिंग असिस्टेंट, गणितीय सोच और दवा खोज जैसे कामों में इसका फायदा मिलेगा जहां बड़े डेटा सेट के साथ काम करना पड़ता है.

Apple, Meta और Oracle पहले से गूगल के TPU इस्तेमाल कर रहे हैं. एंथ्रोपिक ने आने वाले सालों में काफी क्षमता खरीदने का अधिकार ले लिया है. Oracle के साथ साझेदारी से 2027 में पहली बार ये प्रोसेसर गूगल क्लॉड के अलावा ऑरेकल क्लॉड इंफ्रास्टक्चर पर भी मिलेंगे. इससे कंपनियों के पास विकल्प बढ़ जाएगा.

अभी गूगल के पास मौजूद TPU स्टॉक पहले से ग्राहकों को बुक हो चुका है. मेमोरी और मैन्युफैक्चरिंग की कमी से प्रोडक्शन बढ़ाना मुश्किल हो रहा है. इंडस्ट्री के अनुमान के अनुसार, TPU की बिक्री 2026 में करीब 12 अरब डॉलर से बढ़कर 2028 तक 135 अरब डॉलर से ऊपर पहुंच सकती है. इसमें गूगल क्लॉड के जरिए किराए पर दिए जाने वाले चिप्स शामिल नहीं है.

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