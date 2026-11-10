Google ने AI हार्डवेयर में पेश किए दो नए TPU चिप्स, Nvidia से होगी टक्कर!
गूगल के नए TPU चिप्स संवेदनशील डेटा को सुरक्षित रखते हुए बड़े AI कामों को तेजी से निपटाने में मदद करेंगे.
Published : November 10, 2026 at 1:50 PM IST
हैदराबाद: गूगल ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हार्डवेयर मार्केट में Nvidia से टक्कर तेज करने के लिए दो नए चिप्स पेश किए हैं. ये चिप्स TPU 8tx और TPU 8i Max हैं. ये दोनों 2027 में उपलब्ध होने वाले हैं. इस साल गूगल कुछ चार नए TPU सिस्टम ला चुका है. पहले कंपनी हर दो साल में एक नया प्रोसेसर लाती थी. अब मांग इतनी बढ़ गई है कि रिलीज़ का तरीका बदल दिया गया है.
TPU 8tx खास तौर पर सरकारी एजेंसियों, बैंकों और उन संगठनों के लिए बनाया गया है, जिन्हें डेटा सुरक्षा बहुत सख्त रखनी पड़ती है. इसमें गूगल के चिप टेक्नोलॉजी को AMD प्रोसेसर के साथ जोड़ा गया है. इससे संवेदनशील जानकारी प्रोसेसिंग के दौरान भी एन्क्रिप्टेड रहती है. मेमोरी में डेटा लीक होने का खतरा कम हो जाता है. गूगल का कहना है कि यह पुराने वर्जन से लगभग दोगुनी स्पीड देता है और परफॉर्मेंस में कोई खास कमी नहीं आती.
Today we expanded our eighth-generation TPU portfolio with two new systems built specifically for the agentic era: TPU 8i Max for massive context windows and the highest compute density per rack, and TPU 8tx for secure and confidential inference. This is the first time we’ve introduced four TPU systems in a single year. Learn more from @AminVahdat. ⬇️— News from Google (@NewsFromGoogle) November 9, 2026
बड़े AI वर्कलोड के लिए ताकत
TPU 8i Max दो चिप्स को एक पैकेज में मिलाकर बनाया गया है. इसमें ज्यादा मेमोरी और प्रोसेसिंग पावर है. यह लंबे कॉन्टेक्स्ट विंडो को सपोर्ट करता है. इसका मतलब एआई मॉडल एक बार में ज्यादा जानकारी संभाल सकता है. कोडिंग असिस्टेंट, गणितीय सोच और दवा खोज जैसे कामों में इसका फायदा मिलेगा जहां बड़े डेटा सेट के साथ काम करना पड़ता है.
Apple, Meta और Oracle पहले से गूगल के TPU इस्तेमाल कर रहे हैं. एंथ्रोपिक ने आने वाले सालों में काफी क्षमता खरीदने का अधिकार ले लिया है. Oracle के साथ साझेदारी से 2027 में पहली बार ये प्रोसेसर गूगल क्लॉड के अलावा ऑरेकल क्लॉड इंफ्रास्टक्चर पर भी मिलेंगे. इससे कंपनियों के पास विकल्प बढ़ जाएगा.
Today, we're expanding our eighth-generation TPU portfolio with two new systems built specifically for the agentic era — bringing our total to four distinct eighth-generation TPU systems launched in a single year. TPU 8i Max was built for massive context windows and the highest compute density per rack, and TPU 8tx is optimized for secure and confidential inference. While flexible across workloads, the four systems in our 8th gen TPU portfolio give developers and organizations a purpose-built accelerator for every stage of the agentic lifecycle. @AminVahdat, SVP and Chief Technologist, AI and Infrastructure, explains why we're expanding our TPU portfolio and what everyone needs to know about TPU 8tx and 8i Max ⬇️— Google (@Google) November 9, 2026
अभी गूगल के पास मौजूद TPU स्टॉक पहले से ग्राहकों को बुक हो चुका है. मेमोरी और मैन्युफैक्चरिंग की कमी से प्रोडक्शन बढ़ाना मुश्किल हो रहा है. इंडस्ट्री के अनुमान के अनुसार, TPU की बिक्री 2026 में करीब 12 अरब डॉलर से बढ़कर 2028 तक 135 अरब डॉलर से ऊपर पहुंच सकती है. इसमें गूगल क्लॉड के जरिए किराए पर दिए जाने वाले चिप्स शामिल नहीं है.