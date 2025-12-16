ETV Bharat / technology

Google बंद करेगा Dark Web Reports फीचर, जानिए कब तक मिलेगा डेटा डिलीट करने का मौका

Google ने साफ किया है कि Dark Web Reports फीचर यूजर्स को सही एक्शन गाइड नहीं दे पा रहा था, इसलिए इसे बंद किया जा रहा है. ( फोटो क्रेडिट: Getty Images )

हैदराबाद: Google अपने एक खास फीचर को बंद करने की तैयारी कर रही है. इस बार कंपनी ने अपने Dark Web Reports फीचर को बंद करने का फैसला लिया है. इस फीचर मार्च 2023 में लॉन्च किया गया था और इसका मकसद यूज़र्स की पर्सनल जानकारी को डार्क वेब पर लीक होने से ट्रैक करना था. गूगल ने कंफर्म किया है कि यह सर्विस फरवरी 2026 में पूरी तरह बंद कर दी जाएगी.

Google Dark Web Report फीचर क्या था

Dark Web Reports फीचर यूजर्स के ईमेल, फोन नंबर और दूसरी पर्सनल डिटेल्स को डार्क वेब पर स्कैन करता था. अगर कहीं डेटा लीक मिलता था तो गूगल यूजर को अलर्ट भेजता था. इस फीचर को शुरुआत में सिर्फ गूगल वन सब्सक्राइबर्स के लिए ही उपलब्ध कराया गया था, लेकिन 2024 में इसे सभी यूजर्स के लिए फ्री कर दिया गया.

अब गूगल ने डार्क वेब रिपोर्ट्स फीचर को बंद करने का फैसला किया है. गूगल के सपोर्ट पेज के मुताबिक 15 जनवरी 2026 से नए डार्क वेब ब्रीच स्कैन बंद हो जाएंगे और 16 फरवरी 2026 को Dark Web Reports फीचर पूरी तरह शटडाउन कर दिया जाएगा. 16 फरवरी को ही दिन सभी यूजर डेटा को हमेशा के लिए डिलीट कर दिया जाएगा.

