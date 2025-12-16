ETV Bharat / technology

Google बंद करेगा Dark Web Reports फीचर, जानिए कब तक मिलेगा डेटा डिलीट करने का मौका

Google Dark Web Reports फीचर फरवरी 2026 में बंद होगा, इससे पहले यूजर्स अपना पर्सनल डेटा खुद डिलीट कर सकते हैं.

Google has clarified that the Dark Web Reports feature was not able to provide accurate action guides to users, so it is being discontinued.
Google ने साफ किया है कि Dark Web Reports फीचर यूजर्स को सही एक्शन गाइड नहीं दे पा रहा था, इसलिए इसे बंद किया जा रहा है. (फोटो क्रेडिट: Getty Images)
By ETV Bharat Tech Team

Published : December 16, 2025 at 4:21 PM IST

हैदराबाद: Google अपने एक खास फीचर को बंद करने की तैयारी कर रही है. इस बार कंपनी ने अपने Dark Web Reports फीचर को बंद करने का फैसला लिया है. इस फीचर मार्च 2023 में लॉन्च किया गया था और इसका मकसद यूज़र्स की पर्सनल जानकारी को डार्क वेब पर लीक होने से ट्रैक करना था. गूगल ने कंफर्म किया है कि यह सर्विस फरवरी 2026 में पूरी तरह बंद कर दी जाएगी.

Google Dark Web Report फीचर क्या था

Dark Web Reports फीचर यूजर्स के ईमेल, फोन नंबर और दूसरी पर्सनल डिटेल्स को डार्क वेब पर स्कैन करता था. अगर कहीं डेटा लीक मिलता था तो गूगल यूजर को अलर्ट भेजता था. इस फीचर को शुरुआत में सिर्फ गूगल वन सब्सक्राइबर्स के लिए ही उपलब्ध कराया गया था, लेकिन 2024 में इसे सभी यूजर्स के लिए फ्री कर दिया गया.

अब गूगल ने डार्क वेब रिपोर्ट्स फीचर को बंद करने का फैसला किया है. गूगल के सपोर्ट पेज के मुताबिक 15 जनवरी 2026 से नए डार्क वेब ब्रीच स्कैन बंद हो जाएंगे और 16 फरवरी 2026 को Dark Web Reports फीचर पूरी तरह शटडाउन कर दिया जाएगा. 16 फरवरी को ही दिन सभी यूजर डेटा को हमेशा के लिए डिलीट कर दिया जाएगा.

प्रोफाइल डिलीट करने का तरीका

स्टेप 1: Google Account में जाएं

स्टेप 2: Dark Web Report पेज खोलें

स्टेप 3: Edit Monitoring Profile पर क्लिक करें

स्टेप 4: Delete Monitoring Profile चुनें

स्टेप 5: प्रोफाइल डिलीट होते ही यूजर इस फीचर का एक्सेस खो देगा.

गूगल ने बताया कारण

गूगल ने अपने इस फीचर को बंद करने का कारण भी बताया है. गूगल के मुताबिक, यूज़र्स से मिले फीडबैक में यह बात सामने आई कि यह फीचर सिर्फ जानकारी देता था, लेकिन क्लियर और एक्शन लेने लायक स्टेप्स नहीं बताता था. इसी वजह से कंपनी अब ऐसे टूल्स पर फोकस कर रही है, जो यूजर्स को डेटा प्रोटेक्शन के लिए साफ और प्रैक्टिकल गाइडेंस दें.

गूगल की सलाह

गूगल ने अपने इस फीचर को बंद करने के साथ-साथ कुछ नए टूल्स को इस्तेमाल करने की सलाह भी दी है. गूगल ने यूज़र्स को जिन सिक्योरिटी टूल्स को यूज़ करने की सलाह दी है, उनकी लिस्ट कुछ इस प्रकार है:

  • Security Checkup
  • Google Password Manager
  • Passkey
  • Results about you फीचर

Results about you टूल से यूजर्स गूगल सर्च से अपना फोन नंबर, एड्रेस जैसी पर्सनल जानकारी हटाने की रिक्वेस्ट कर सकते हैं.

