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Google अगले हफ़्ते आयोजित करेगा 'The Android Show', जानें क्या होगा खास

खास बात यह है कि The Android Show | I/O Edition 2026, कंपनी के डेवलपर कॉन्फ्रेंस Google I/O 2026 से ठीक एक सप्ताह पहले आयोजित किया जाएगा. यह कॉन्फ्रेंस 19-20 मई को माउंटेन व्यू, कैलिफ़ोर्निया के Shoreline Amphitheatre में होगी.

Google से मिली जानकारी के अनुसार, इसमें यह दिखाया जाएगा कि 2026 Android के लिए 'सबसे बड़े सालों में से एक' क्यों होगा. हालांकि, माउंटेन व्यू स्थित इस टेक दिग्गज कंपनी ने Android 17 के लिए आने वाले किसी भी फीचर के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है.

हैदराबाद: Google ने घोषणा की है कि 'The Android Show | I/O Edition' का दूसरा एडिशन 12 मई को रात 10:30 बजे (IST) को आयोजित किया जाएगा. यह वर्चुअल इवेंट Android के ऑफिशियल YouTube चैनल पर लाइवस्ट्रीम किया जाएगा.

The Android Show | I/O एडिशन 2026: क्या हो सकता है

आने वाले Android इवेंट की मुख्य बात Android 17 का लॉन्च होगा. हालांकि, ज़्यादातर सालों के विपरीत, Google ने आने वाले Android वर्जन के डेवलपमेंट साइकिल में थोड़ी देरी की थी. Android Central की रिपोर्ट के अनुसार, Android 17 का पहला Beta वर्जन, जिसे शुरू में 11 फरवरी को लॉन्च किया जाना था, उसे 13 फरवरी तक आगे बढ़ा दिया गया.

इसके बाद दूसरा Beta वर्जन आया, जिसे पहले वर्जन के 13 दिन बाद, 26 फरवरी को जारी किया गया. तीसरा Beta वर्जन 26 मार्च को लॉन्च किया गया, और चौथा 16 अप्रैल को लॉन्च किया गया. Android 17 के Beta वर्ज़न्स को देखते हुए ऐसा लगता है कि Android की अगली जनरेशन शायद कुछ बिल्कुल नया नहीं करेगी, बल्कि इसके बजाय परफ़ॉर्मेंस को बेहतर बनाने और यूज़र एक्सपीरिएंस को ज़्यादा स्मूद बनाने पर ध्यान देगी.

जब Android 17 का फ़ाइनल वर्जन सभी यूज़र्स के लिए उपलब्ध होगा, तो उम्मीद है कि यह परमिशन मैनेज करने के तरीके में सुधार लाएगा, साथ ही नोटिफ़िकेशन और क्विक सेटिंग्स में भी बदलाव करेगा. इस अपडेट में 'नोटिफ़िकेशन रूल्स' फ़ीचर भी शामिल होने की संभावना है, जिससे यूज़र्स खास ऐप्स और कॉन्टैक्ट्स के लिए अपने हिसाब से नियम बना सकेंगे.

अगली जनरेशन का Android 'यूनिवर्सल ऐप बबल्स' भी पेश कर सकता है, जिससे ऐप्स स्क्रीन पर इंटरैक्टिव विंडो की तरह तैरते हुए दिखेंगे और मल्टीटास्किंग में मदद करेंगे. सॉफ़्टवेयर के Beta वर्जन ने विजेट्स के लिए एक नए 'हब मोड', अलग-अलग डिवाइसों के बीच बेहतर कम्पैटिबिलिटी, कॉन्टैक्ट्स तक ऐप की पहुंच के लिए प्राइवेसी-फ़ोकस्ड कंट्रोल्स, और एक अपडेटेड स्क्रीन रिकॉर्डिंग एक्सपीरिएंस की भी शुरुआती झलक दी है.

यह भी उम्मीद जताई जा रही है कि Android 17, ChromeOS के साथ और भी बेहतर इंटीग्रेशन ला सकता है. Android Show | I/O Edition 2026 में Android Auto, Wear OS, Android XR और Android TV के लिए भविष्य की दिशा तय होने की उम्मीद है. इस इवेंट में, Google की टीम इस बारे में और ज़्यादा जानकारी दे सकती है कि ये नए फ़ीचर्स और टूल्स डिवाइस पर कब से मिलने शुरू होंगे.