Google ने Gemini 3 Pro और Nano Banana Pro की फ्री लिमिट्स को किया कम, यूज़र्स हुए परेशान!

गूगल ने Gemini 3 Pro और Nano Banana Pro की फ्री लिमिट घटाई, बढ़ती डिमांड के चलते अब यूज़र्स को कम प्रॉम्प्ट और इमेज एक्सेस मिलती है. ( फोटो क्रेडिट: Google )

हैदराबाद: गूगल ने हाल ही में Gemini 3 Pro और Nano Banana Pro मॉडल लॉन्च किए थे, और लॉन्च के वक्त कंपनी ने फ्री यूज़र्स को एक सेट लिमिट्स देकर एक्सेस को आसान बना दिया था, लेकिन अब गूगल 3 प्रो और नेनो बनाना प्रो की बढ़ती मांग और उसके कारण सर्वर पर आ रहे लोड की वजह से गूगल ने इन फ्री लिमिट्स को काफी कम कर दिया है. इससे कई लोगों को लग रहा है कि कंपनी अब अपनी एआई सर्विस को धीरे-धीरे पेड करने जा रही है. लॉन्च के समय, बिना Google AI प्लान वाले यूज़र्स को Gemini 3 Pro में रोज़ाना पांच प्रॉम्प्ट तक की छूट होती थी. यह वही लिमिट थी जो पहले Gemini 2.5 Pro में मिलती थी. इसी तरह Nano Banana Pro यानी Gemini 3 Pro Image मॉडल से फ्री यूज़र्स रोज़ तीन इमेजेज बना या एडिट कर सकते थे, लेकिन अब सीन बदल चुका है. गूगल ने चुपचाप इन लिमिट्स को अपडेट कर दिया. अब फ्री यूज़र्स को सिर्फ Basic Access मिलता है, जहां प्रॉम्प्ट्स फिक्स नहीं है. कंपनी साफ कह रही है कि “डेली लिमिट्स अक्सर बदलेंगी.” फ्री यूज़र्स के लिए लिमिट सेट