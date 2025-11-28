ETV Bharat / technology

Google ने Gemini 3 Pro और Nano Banana Pro की फ्री लिमिट्स को किया कम, यूज़र्स हुए परेशान!

गूगल ने Gemini और Nano Banana मॉडल्स की फ्री एक्सेस सीमित कर दी है जिससे यूज़र्स को कम प्रॉम्प्ट और कम इमेज लिमिट मिलती है.

Google has reduced the free limit for the Gemini 3 Pro and Nano Banana Pro, due to increasing demand, users now get fewer prompts and image access.
गूगल ने Gemini 3 Pro और Nano Banana Pro की फ्री लिमिट घटाई, बढ़ती डिमांड के चलते अब यूज़र्स को कम प्रॉम्प्ट और इमेज एक्सेस मिलती है. (फोटो क्रेडिट: Google)
By ETV Bharat Tech Team

Published : November 28, 2025 at 12:21 PM IST

हैदराबाद: गूगल ने हाल ही में Gemini 3 Pro और Nano Banana Pro मॉडल लॉन्च किए थे, और लॉन्च के वक्त कंपनी ने फ्री यूज़र्स को एक सेट लिमिट्स देकर एक्सेस को आसान बना दिया था, लेकिन अब गूगल 3 प्रो और नेनो बनाना प्रो की बढ़ती मांग और उसके कारण सर्वर पर आ रहे लोड की वजह से गूगल ने इन फ्री लिमिट्स को काफी कम कर दिया है. इससे कई लोगों को लग रहा है कि कंपनी अब अपनी एआई सर्विस को धीरे-धीरे पेड करने जा रही है.

लॉन्च के समय, बिना Google AI प्लान वाले यूज़र्स को Gemini 3 Pro में रोज़ाना पांच प्रॉम्प्ट तक की छूट होती थी. यह वही लिमिट थी जो पहले Gemini 2.5 Pro में मिलती थी. इसी तरह Nano Banana Pro यानी Gemini 3 Pro Image मॉडल से फ्री यूज़र्स रोज़ तीन इमेजेज बना या एडिट कर सकते थे, लेकिन अब सीन बदल चुका है. गूगल ने चुपचाप इन लिमिट्स को अपडेट कर दिया. अब फ्री यूज़र्स को सिर्फ Basic Access मिलता है, जहां प्रॉम्प्ट्स फिक्स नहीं है. कंपनी साफ कह रही है कि “डेली लिमिट्स अक्सर बदलेंगी.”

फ्री यूज़र्स के लिए लिमिट सेट

इसका मतलब है कि कल आपको पांच प्रॉम्प्ट्स मिलें और परसों सिर्फ दो. यह यूज़र्स के लिए थोड़ी परेशान करने वाली बात बन गई है क्योंकि कोई क्लियर नंबर अब मौजूद नहीं है. बहुत सारे यूज़र्स का कहना है कि उन्हें दो प्रॉम्प्ट्स यूज़ करने का ही मौका मिल रहा है, तो कुछ का कहना है कि उन्हें तीन प्रॉम्प्ट्स यूज़ करने का मौका मिल रहा है.

फीचरपुरानी फ्री लिमिटनई फ्री लिमिट
Gemini 3 Pro प्रॉम्प्ट्स5 प्रॉम्प्ट/दिनBasic Access, लिमिट बदलती रहेगी
Nano Banana Pro इमेज 3 इमेज/दिन2 इमेज/दिन
NotebookLM Infographicsउपलब्धफ्री यूज़र्स के लिए बंद
NotebookLM Slide Decksउपलब्धफ्री यूज़र्स के लिए बंद

अब आ रहूी एक लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक, Nano Banana Pro की लिमिट और ज्यादा सख्त कर दी गई है. अब फ्री यूज़र सिर्फ दो इमेज रोज़ बना या एडिट कर पाएंगे.इसके साथ ही एक नोट भी जोड़ा गया है कि “Image generation high demand में है, इसलिए लिमिट कभी भी बदल सकती है.” NotebookLM में तो हालात और भी अलग हो गए. वहां Google ने Nano Banana Pro से चलने वाले Infographics और Slide Decks फीचर को फ्री यूज़र्स से हटा दिया. यहां तक कि Pro यूज़र्स के लिए भी कुछ लिमिट्स लगा दी गईं. कंपनी का कहना है कि “बहुत ज़्यादा डिमांड की वजह से थोड़ा कैपेसिटी इश्यू आ रहा है, पर जल्द सब नॉर्मल किया जाएगा.”

Infographics में पहले यूज़र अपनी रिसर्च फाइल्स से Landscape, Portrait या Square स्टाइल के विजुअल समरी बना सकते थे. वहीं स्लाइड्स डेक्स दो तरह के होते थे, एक Detailed Deck और दूसरा Presenter Slides. गूगल के Pro या Ultra प्लान में कोई बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन फ्री यूज़र्स के लिए ये बदलाव साफ संकेत देते हैं कि कंपनी अब हाई-एंड AI मॉडल्स की ओपन एक्सेस को सीमित कर रही है.

फीचर/मॉडलफ्री यूज़र्स (बिना गूगल एआई प्लान)Google AI Ultra (Gemini App)
Thinking with 3 Proबेसिक एक्सेस - डेली लिमिट बदल सकती हैरोज़ 100 प्रॉम्प्ट्स तक का एक्सेस
Fasr (with 2.5 Flash)-जनरल एक्सेस
Context Window32,000-
Agent फीचर--
Audio Overviews-रोज़ 20 ऑडियो ओवरव्यू
Deep Researchफास्ट मॉडल से महीने में 5 रिपोर्ट3 Pro से थिंकिंग करके रोज़ 20 रिपोर्ट
Deep Think--
Image Generation & Editing (Nano Banana)रोज़ 100 इमेजरोज़ 1000 इमेज
Image Generation & Editing (Nano Banana Pro)रोज़ 2 इमेजरोज़ 1000 इमेज
Dynamic Viewरोज़ 25 प्रॉम्प्टरोज़ 250 प्रॉम्प्ट
Scheduled Actions-एक बार में दस एक्टिव एक्शन्स
Video Generation (Veo 3.1 Fast)-रोज़ 3 वीडियो
Slide Generationरोज़ 20 प्रेजेंटेशन-

