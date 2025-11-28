Google ने Gemini 3 Pro और Nano Banana Pro की फ्री लिमिट्स को किया कम, यूज़र्स हुए परेशान!
गूगल ने Gemini और Nano Banana मॉडल्स की फ्री एक्सेस सीमित कर दी है जिससे यूज़र्स को कम प्रॉम्प्ट और कम इमेज लिमिट मिलती है.
Published : November 28, 2025 at 12:21 PM IST
हैदराबाद: गूगल ने हाल ही में Gemini 3 Pro और Nano Banana Pro मॉडल लॉन्च किए थे, और लॉन्च के वक्त कंपनी ने फ्री यूज़र्स को एक सेट लिमिट्स देकर एक्सेस को आसान बना दिया था, लेकिन अब गूगल 3 प्रो और नेनो बनाना प्रो की बढ़ती मांग और उसके कारण सर्वर पर आ रहे लोड की वजह से गूगल ने इन फ्री लिमिट्स को काफी कम कर दिया है. इससे कई लोगों को लग रहा है कि कंपनी अब अपनी एआई सर्विस को धीरे-धीरे पेड करने जा रही है.
लॉन्च के समय, बिना Google AI प्लान वाले यूज़र्स को Gemini 3 Pro में रोज़ाना पांच प्रॉम्प्ट तक की छूट होती थी. यह वही लिमिट थी जो पहले Gemini 2.5 Pro में मिलती थी. इसी तरह Nano Banana Pro यानी Gemini 3 Pro Image मॉडल से फ्री यूज़र्स रोज़ तीन इमेजेज बना या एडिट कर सकते थे, लेकिन अब सीन बदल चुका है. गूगल ने चुपचाप इन लिमिट्स को अपडेट कर दिया. अब फ्री यूज़र्स को सिर्फ Basic Access मिलता है, जहां प्रॉम्प्ट्स फिक्स नहीं है. कंपनी साफ कह रही है कि “डेली लिमिट्स अक्सर बदलेंगी.”
फ्री यूज़र्स के लिए लिमिट सेट
इसका मतलब है कि कल आपको पांच प्रॉम्प्ट्स मिलें और परसों सिर्फ दो. यह यूज़र्स के लिए थोड़ी परेशान करने वाली बात बन गई है क्योंकि कोई क्लियर नंबर अब मौजूद नहीं है. बहुत सारे यूज़र्स का कहना है कि उन्हें दो प्रॉम्प्ट्स यूज़ करने का ही मौका मिल रहा है, तो कुछ का कहना है कि उन्हें तीन प्रॉम्प्ट्स यूज़ करने का मौका मिल रहा है.
|फीचर
|पुरानी फ्री लिमिट
|नई फ्री लिमिट
|Gemini 3 Pro प्रॉम्प्ट्स
|5 प्रॉम्प्ट/दिन
|Basic Access, लिमिट बदलती रहेगी
|Nano Banana Pro इमेज
|3 इमेज/दिन
|2 इमेज/दिन
|NotebookLM Infographics
|उपलब्ध
|फ्री यूज़र्स के लिए बंद
|NotebookLM Slide Decks
|उपलब्ध
|फ्री यूज़र्स के लिए बंद
अब आ रहूी एक लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक, Nano Banana Pro की लिमिट और ज्यादा सख्त कर दी गई है. अब फ्री यूज़र सिर्फ दो इमेज रोज़ बना या एडिट कर पाएंगे.इसके साथ ही एक नोट भी जोड़ा गया है कि “Image generation high demand में है, इसलिए लिमिट कभी भी बदल सकती है.” NotebookLM में तो हालात और भी अलग हो गए. वहां Google ने Nano Banana Pro से चलने वाले Infographics और Slide Decks फीचर को फ्री यूज़र्स से हटा दिया. यहां तक कि Pro यूज़र्स के लिए भी कुछ लिमिट्स लगा दी गईं. कंपनी का कहना है कि “बहुत ज़्यादा डिमांड की वजह से थोड़ा कैपेसिटी इश्यू आ रहा है, पर जल्द सब नॉर्मल किया जाएगा.”
Infographics में पहले यूज़र अपनी रिसर्च फाइल्स से Landscape, Portrait या Square स्टाइल के विजुअल समरी बना सकते थे. वहीं स्लाइड्स डेक्स दो तरह के होते थे, एक Detailed Deck और दूसरा Presenter Slides. गूगल के Pro या Ultra प्लान में कोई बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन फ्री यूज़र्स के लिए ये बदलाव साफ संकेत देते हैं कि कंपनी अब हाई-एंड AI मॉडल्स की ओपन एक्सेस को सीमित कर रही है.
|फीचर/मॉडल
|फ्री यूज़र्स (बिना गूगल एआई प्लान)
|Google AI Ultra (Gemini App)
|Thinking with 3 Pro
|बेसिक एक्सेस - डेली लिमिट बदल सकती है
|रोज़ 100 प्रॉम्प्ट्स तक का एक्सेस
|Fasr (with 2.5 Flash)
|-
|जनरल एक्सेस
|Context Window
|32,000
|-
|Agent फीचर
|-
|-
|Audio Overviews
|-
|रोज़ 20 ऑडियो ओवरव्यू
|Deep Research
|फास्ट मॉडल से महीने में 5 रिपोर्ट
|3 Pro से थिंकिंग करके रोज़ 20 रिपोर्ट
|Deep Think
|-
|-
|Image Generation & Editing (Nano Banana)
|रोज़ 100 इमेज
|रोज़ 1000 इमेज
|Image Generation & Editing (Nano Banana Pro)
|रोज़ 2 इमेज
|रोज़ 1000 इमेज
|Dynamic View
|रोज़ 25 प्रॉम्प्ट
|रोज़ 250 प्रॉम्प्ट
|Scheduled Actions
|-
|एक बार में दस एक्टिव एक्शन्स
|Video Generation (Veo 3.1 Fast)
|-
|रोज़ 3 वीडियो
|Slide Generation
|रोज़ 20 प्रेजेंटेशन
|-