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Google Pixel 11 में आ रहा Pixel Glow फीचर, नोटिफिकेशन के लिए नया लाइट फीचर

Tensor G6 चिपसेट के साथ यह फीचर पिक्सल 11 को AI और हार्डवेयर दोनों मोर्चे पर मजबूत बनाने वाला है. ( Image Credit: Youtube/Google )

हैदराबाद: गूगल अपने पिक्सल स्मार्टफोन्स में एक नया और आकर्षक फीचर लाने की तैयारी कर रहा है, जिसका नाम Pixel Glow फीचर है. इस फीचर की चर्चा पिछले कुछ वक्त से काफी हो रही है और ऐसा लगता है कि गूगल ने हाल ही में ही इसे Google I/O 2026 इवेंट के दौरान इस अपकमिंग फीचर को टीज़ भी किया है. पिक्सल ग्लो दरअसल फोन के पीछे कैमरा बार के आसपास एक नियोन लाइट स्ट्रिप की तरह काम करेगा, जो नोटिफिकेशन्स के लिए इस्तेमाल होगा. जब फोन उल्टा रखा होगा, तब भी यह रंग-बिरंगी लाइट्स के जरिए यूज़र्स को नोटिफिकेशन्स अलर्ट्स देगा. गूगल के Tensor G6 चिपसेट के साथ इस फीचर को Pixel 11 Series में लॉन्च किया जाने वाला है, जिसे इस साल अगस्त में लॉन्च किया जा सकता है. Google I/O 2026 की कीनोट में जेमिनी ओमनी (Gemini Omni) को दिखाते हुए एक वीडियो में पिक्सल 11 जैसा फोन दिखाया गया, जिसमें कैमरा मॉड्यूल के आसपास हल्की चमक नज़र आई. गूगल फोन में पिक्सल ग्लो फीचर कई यूज़र्स और एक्सपर्ट्स का मानना है कि यही पिक्सल ग्लो का पहला संकेत हो सकता है. हालांकि, कुछ लोग कह रहे हैं कि यह सिर्फ एआई जनरेटेड विजुअल भी हो सकता है. हालांकि वीडियो में दिखाई देने वाले फोन पर प्रोटेक्टिव केस लगा हुआ था, इसलिए यह पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता कि डेमो में नया फोन था या पुराना.