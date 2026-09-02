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गूगल का सितंबर अपडेट, एंड्रॉयड फोन्स में अब आसानी से होंगे ये 5 जरूरी काम

जेमिनी अब आपके पासपोर्ट या चाबी की जगह याद रख सकती है और फाइंड हब में सेव कर देती है. ( Image Credit: Google )

हैदराबाद: गूगल ने सितंबर में अपने एंड्रॉयड फोन के लिए एक नया अपडेट जारी किया है. इस अपडेट को सिंतबर एंड्रॉइड ड्रॉप कहा जा रहा है. इस अपडेट में गूगल ने पांच नए फीचर्स पेश किए हैं. ये फीचर यूज़र्स के रोजमर्रा वाले कामों को आसान बनाने वाले हैं. इसके अलावा इनसे फोन भी ज्यादा सुरक्षित हो जाएगा. इस अपडेट में गूगल ने उन चीजों का खास ध्यान रखा है, जो रोज काम में आती है, जैसे - कोई चीज़ खोना, गाड़ी में सफर करते वक्त उल्टी लगना. कम दिखने वाले लोगों की मदद करना, दोस्तों के साथ नोट्स शेयर करना और चैट को अपनी पसंद का बनाना. इस लिस्ट का सबसे खास फीचर गूगल के एआई मॉडल जेमिनी (Gemini) से जुड़ा हुआ है. अब आप जेमिनी से कह सकते हैं कि कोई जरूरी चीज कहां रखी है. जैसे - पासपोर्ट या कोई चाबी. आप बोल सकते हैं - हे गूगल फाइंड हब में याद रखो कि मेरा पासपोर्ट बेडरूम के ड्रॉवर में रखा है और इसके साथ आप उस जगह की फोटो भी लगा सकते हैं, जो जेमिनी आपको याद दिलाते टाइम दिखाएगा. यह फीचर एंड्रॉइड 16 और उससे ऊपर वाले फोन पर चलेगा। जहां जेमिनी और फाइंड हब पहले से काम कर रहे हैं. गाड़ी में सफर आरामदायक बनेगा ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, जिन्हें गाड़ी में सफर करने के दौरान उल्टी जैसा अनुभव होगा या उल्टी हो भी जाती है या चक्कर आने लगते हैं. इसके लिए गूगल ने मोशन असिस्ट नाम का एक नया फीचर लॉन्च किया है. यह स्क्रीन पर एक हल्का सा बुलबुला दिखाता है. यह बुलबुला गाड़ी के हिसाब से हिलता है. आंख जो देखती है और शरीर जो महसूस करता है, उसके बीच का फर्क कम हो जाता है. आप इसे अपने आप चालू होने के लिए सेट कर सकते हैं. क्विक सेटिंग्स में भी डाल सकते हैं. आप बुलबुले का आकार, रंग और पारदर्शिता अपनी पसंद के हिसाब से बदल सकते हैं. यह फीचर Android 17 वाले फोन पर उपलब्ध है.