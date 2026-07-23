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अब सेल्फी वीडियो से होगा गूगल अकाउंट में साइन-इन, अकाउंट रिकवरी में होगी आसानी

यह फीचर फिलहाल Workspace, चाइल्ड और Advanced Protection अकाउंट्स के लिए उपलब्ध नहीं है, बाकी सभी के लिए रोलआउट जारी है. ( Image Credit: Google )

हैदराबाद: गूगल ने अपने यूज़र्स के लिए एक नया और दिलचस्प सिक्योरिटी फीचर रोलआउट किया है. इस फीचर का नाम "Selfie Video" है. अब यूज़र्स गूगल अकाउंट में साइन-इन करने या अपने अकाउंट को रिकवर करने के लिए सेल्फी वीडियो फीचर का इस्तेमाल कर सकते हैं. गूगल ने अपने एक लेटेस्ट ब्लॉग पोस्ट में बताया कि अगर किसी यूज़र को अपने गूगल अकाउंट में लॉग-इन करने में दिक्कत आ रही हो या वो अपने पुराने फोन या कंप्यूटर में अकाउंट एक्सेस नहीं कर पा रहा है तो वो एक छोटी सेल्फी वीडियो के जरिए अपनी पहचान वेरिफाई करके अकाउंट में वापस एंट्री पा सकता है. गूगल ने अपने ब्लॉग पोस्ट में इस फीचर के बारे में जानकारी दी और एक डेमो वीडियो भी शेयर किया है. कैसे करें सेटअप इस फीचर को सेटअप करने के लिए यूज़र्स को गूगल अकाउंट की Security and Sign-in सेटिंग्स में जाना होगा. वहां पर Selfie Video ऑप्शन चुनना होगा. उसके बाद डिवाइस के कैमरे की तरफ देखते हुए, स्क्रीन पर जैसे-जैसे सिर को हिलाने कहा जा रहा है, वैसे-वैसी ही सिर हिलाना है. इस प्रोसेस की मदद से गूगल आपके फेस का हर एंगल अच्छी तरह से कैप्चर करेगा ताकि पहचान के वक्त सिर्फ आपकी सेल्फी देखकर ही अकाउंट में एंट्री मिल पाए.