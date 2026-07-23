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अब सेल्फी वीडियो से होगा गूगल अकाउंट में साइन-इन, अकाउंट रिकवरी में होगी आसानी

गूगल ने Selfie Video नाम से एक नए सिक्योरिटी फीचर से यूजर्स लॉक हुए अकाउंट को सेल्फी वीडियो के जरिए वापस एक्सेस कर सकेंगे.

This feature is currently not available for Workspace, child, and Advanced Protection accounts; the rollout is ongoing for everyone else.
यह फीचर फिलहाल Workspace, चाइल्ड और Advanced Protection अकाउंट्स के लिए उपलब्ध नहीं है, बाकी सभी के लिए रोलआउट जारी है. (Image Credit: Google)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : July 23, 2026 at 8:57 PM IST

3 Min Read
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हैदराबाद: गूगल ने अपने यूज़र्स के लिए एक नया और दिलचस्प सिक्योरिटी फीचर रोलआउट किया है. इस फीचर का नाम "Selfie Video" है. अब यूज़र्स गूगल अकाउंट में साइन-इन करने या अपने अकाउंट को रिकवर करने के लिए सेल्फी वीडियो फीचर का इस्तेमाल कर सकते हैं.

गूगल ने अपने एक लेटेस्ट ब्लॉग पोस्ट में बताया कि अगर किसी यूज़र को अपने गूगल अकाउंट में लॉग-इन करने में दिक्कत आ रही हो या वो अपने पुराने फोन या कंप्यूटर में अकाउंट एक्सेस नहीं कर पा रहा है तो वो एक छोटी सेल्फी वीडियो के जरिए अपनी पहचान वेरिफाई करके अकाउंट में वापस एंट्री पा सकता है. गूगल ने अपने ब्लॉग पोस्ट में इस फीचर के बारे में जानकारी दी और एक डेमो वीडियो भी शेयर किया है.

कैसे करें सेटअप

  1. इस फीचर को सेटअप करने के लिए यूज़र्स को गूगल अकाउंट की Security and Sign-in सेटिंग्स में जाना होगा.
  2. वहां पर Selfie Video ऑप्शन चुनना होगा.
  3. उसके बाद डिवाइस के कैमरे की तरफ देखते हुए, स्क्रीन पर जैसे-जैसे सिर को हिलाने कहा जा रहा है, वैसे-वैसी ही सिर हिलाना है.

इस प्रोसेस की मदद से गूगल आपके फेस का हर एंगल अच्छी तरह से कैप्चर करेगा ताकि पहचान के वक्त सिर्फ आपकी सेल्फी देखकर ही अकाउंट में एंट्री मिल पाए.

गूगल का कहना है कि जब भी कोई यूज़र साइन-इन करने में दिक्कत महसूस करे, तो वो दोबारा एक नई सेल्फी वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है. इसके बाद गूगल नई वीडियो की तुलना में पहले से सेव की गई वीडियो से करके यूजर की पहचान कन्फर्म करता है.

यह फीचर पासकीज (Passkeys) और रिकवरी कॉन्टैक्ट्स जैसे मौजूदा तरीकों की जगह नहीं लेगा, बल्कि उनके साथ एक अतिरिक्त ऑप्शन के तौर पर काम करेगा. हालांकि यह फीचर फिलहाल Google Workspace अकाउंट्स, चाइल्ड अकाउंट्स और Advanced Protection Program वाले अकाउंट्स के लिए उपलब्ध नहीं है.

प्राइवेसी और सिक्योरिटी

गूगल ने साफ किया है यूज़र्स की सेल्फी वीडियो और उससे जुड़ा डेटा पूरी तरह एन्क्रिप्टेड रहेगा और यह सिक्योरिटी सेविंग्स में सेव होगा. कंपनी के मुताबिक, यह वीडियो सिर्फ यूज़र की सहमति से ही रिकॉर्ड और स्टोर होगा. यूज़र्स इसे कभी भी अपने अकाउंट से डिलीट कर सकते हैं. गूगल इस वीडियो का इस्तेमाल सिर्फ साइन-इन और वेरिफिकेशन के लिए करेगा, जब तक कि यूजर खुद इसे किसी और मकसद के लिए शेयर करने का ऑप्शन न चुने.

डीपफेक और नकली फोटो जैसे इम्पर्सोनेशन अटेम्प्ट्स से बचाव के लिए गूगल ने इसमें लाइवनेस चेक और कई सिक्योरिटी लेयर्स भी जोड़ी हैं. इनका मकसद यह पक्का करना है कि वेरिफिकेशन के वक्त असली इंसान ही मौजूद है.

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