FIFA World Cup: अर्जेंटीना की जीत ने बनाया गूगल सर्च का नया रिकॉर्ड, ट्रैफिक ने तोड़े सारे रिकॉर्ड्स
अर्जेंटीना ने मिस्र के खिलाफ दो गोल से पिछड़कर शानदार वापसी की, इसी दौरान गूगल सर्च ने अपने इतिहास का सबसे ज्यादा ट्रैफिक दर्ज किया.
Published : July 9, 2026 at 5:41 PM IST
हैदराबाद: आजकल फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप चल रहा है, जिसकी चर्चा भारत समेत पूरी दुनिया में हो रही है. सोशल मीडिया हो या टीवी मीडिया, फीफा वर्ल्ड कप की बातें हर जगह पर हो रही हैं. इसी कारण गूगल सर्च ने इतिहास का एक सबसे बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया.
दरअसल, फीफा वर्ल्ड कप के राउंड ऑफ 16 में अर्जेंटीना ने मिस्र (Egypt) के खिलाफ शानदार वापसी करते हुए जीत दर्ज की और इसी मैच के दौरान गूगल सर्च ने इतिहास में एक नया रिकॉर्ड बना दिया. कंपनी के मुताबिक, 7 जुलाई को गूगल सर्च ने अभी तक का सबसे ज्यादा यूज़ेज देखा और ये उछाल ठीक उसी वक्त आया, जब अर्जेंटीना ने स्टॉपेज टाइम में जीत का गोल किया.
कैसे टूटा रिकॉर्ड
गूगल में नॉलेज एंड इनफॉर्मेशन के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट निक फॉक्स ने एक्स (पुराना नाम ट्विटर) अपने आधिकारिक अकाउंट से पोस्ट करते हुए बताया कि जैसे ही अर्जेंटीना ने मिस्र यानी इजिप्ट के खिलाफ जीत का गोल किया, वैसे ही गूगल सर्च ने पिछले सारे रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया.
Google Search broke all prior usage records and saw its highest usage in history right after Argentina scored their winning goal in yesterday’s match! 🤯 Great to see the global excitement for the World Cup... can't wait for the semis and final!— Nick Fox (@thefox) July 8, 2026
गूगल सर्च प्रोडक्ट के वाइस प्रेसिडेंट रॉबी स्टीन ने भी इस उपलब्धि की पुष्टि की और कहा कि मैच के दौरान सर्विस ने अब तक का सबसे ज्यादा यूज़ेज देखा. हालांकि, कंपनी ने कोई एग्ज़ैक्ट आंकड़ा तो शेयर नहीं किया है, लेकिन बाद में मैशेबल से बात करते हुए बताया कि ये रिकॉर्ड पर प्रति-सेकंड में सबसे ज्यादा सर्च क्वेरीज़ प्रोसेस होने पर बेस्ड था.
मैच में क्या हुआ?
इस मैच में मिस्र ने शुरुआत में दो गोल की बढ़त बना ली थी, लेकिन अर्जेटीना ने आखिरी 15 मिनट में जबरदस्त वापसी करते हुए मुकाबला 3-2 से अपने नाम कर लिया. अर्ज़ेटीना के एंज़ो फर्नांडीज़ ने स्टॉपेज टाइम में हेडर से जीत का गोल किया, जिसके तुरंत बाद गूगल सर्च पर ट्रैफिक में जबरदस्त उछाल आया और पिछले सारे रिकॉर्ड टूट गए.
टॉप सर्च क्वेरीज़
मैच के बाद सबसे ज्यादा सर्च की गई क्वेरीज़ में सबसे आगे "argentina vs egypt" रही, यानी लोगों ने गूगल सर्च में सबसे ज्यादा "argentina vs egypt" को सर्च किया. इसके अलावा गूगल सर्च में सबसे ज्यादा क्वेरीज़ वाले कीवर्ड्स में "argentina x colombia", "how many world cup goals does messi have" और "is it messi's last world cup" शामिल थीं. इन कीवर्ड्स को लोगों ने गूगल सर्च में सबसे ज्यादा सर्च किया है.
2022 वर्ल्ड कप में भी बना था रिकॉर्ड
ऐसा पहली बार नहीं है कि जब फुटबॉल टूर्नामेंट के टाइम पर गूगल सर्च ने कोई रिकॉर्ड बनाया हो. 2022 में भी गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने बताया था कि 2022 फीफा वर्ल्ड कप फाइनल के दौरान, जब मेसी की अगुवाई वाली अर्जेटीना ने पेनल्टी पर फ्रांस को हराकर तीसरी बार वर्ल्ड कप जीता था, तब भी गूगल सर्च ने अपने तब-तक के 25 साल के इतिहास में सबसे ज्यादा ट्रैफिक देखा था.
अब इस साल यानी 2026 वर्ल्ड कप फुटबॉल के दौरान भी निक फॉक्स ने भी यही उम्मीद जताई है कि सेमीफाइनल और 19 जुलाई को होने वाले फाइनल के दौरान गूगल सर्च में भी ज्यादा ट्रैफिक देखा जा सकता है.