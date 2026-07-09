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FIFA World Cup: अर्जेंटीना की जीत ने बनाया गूगल सर्च का नया रिकॉर्ड, ट्रैफिक ने तोड़े सारे रिकॉर्ड्स

गूगल ने 2022 वर्ल्ड कप फाइनल के बाद अब दोबारा रिकॉर्ड बनाया, फाइनल में और ज्यादा ट्रैफिक की उम्मीद जताई गई. ( Image Credit: Google )

हैदराबाद: आजकल फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप चल रहा है, जिसकी चर्चा भारत समेत पूरी दुनिया में हो रही है. सोशल मीडिया हो या टीवी मीडिया, फीफा वर्ल्ड कप की बातें हर जगह पर हो रही हैं. इसी कारण गूगल सर्च ने इतिहास का एक सबसे बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया. दरअसल, फीफा वर्ल्ड कप के राउंड ऑफ 16 में अर्जेंटीना ने मिस्र (Egypt) के खिलाफ शानदार वापसी करते हुए जीत दर्ज की और इसी मैच के दौरान गूगल सर्च ने इतिहास में एक नया रिकॉर्ड बना दिया. कंपनी के मुताबिक, 7 जुलाई को गूगल सर्च ने अभी तक का सबसे ज्यादा यूज़ेज देखा और ये उछाल ठीक उसी वक्त आया, जब अर्जेंटीना ने स्टॉपेज टाइम में जीत का गोल किया. कैसे टूटा रिकॉर्ड गूगल में नॉलेज एंड इनफॉर्मेशन के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट निक फॉक्स ने एक्स (पुराना नाम ट्विटर) अपने आधिकारिक अकाउंट से पोस्ट करते हुए बताया कि जैसे ही अर्जेंटीना ने मिस्र यानी इजिप्ट के खिलाफ जीत का गोल किया, वैसे ही गूगल सर्च ने पिछले सारे रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया. गूगल सर्च प्रोडक्ट के वाइस प्रेसिडेंट रॉबी स्टीन ने भी इस उपलब्धि की पुष्टि की और कहा कि मैच के दौरान सर्विस ने अब तक का सबसे ज्यादा यूज़ेज देखा. हालांकि, कंपनी ने कोई एग्ज़ैक्ट आंकड़ा तो शेयर नहीं किया है, लेकिन बाद में मैशेबल से बात करते हुए बताया कि ये रिकॉर्ड पर प्रति-सेकंड में सबसे ज्यादा सर्च क्वेरीज़ प्रोसेस होने पर बेस्ड था.