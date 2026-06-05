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Google Search Profile क्या है? कौन बना सकता है और कैसे करें सेटअप, जानें पूरी डिटेल्स

Search Profile बनाने के लिए YouTube, Instagram या X पर कम से कम 1 लाख और TikTok पर 3 लाख फॉलोअर्स होना जरूरी है. ( Image Credit: Google Blog )

हैदराबाद: गूगल ने अमेरिका में क्रिएटर्स और पब्लिशर्स के लिए एक नया और बेहद खास फीचर लॉन्च किया है. इस नए फीचर का नाम सर्च प्रोफाइल है. यह फीचर क्रिएटर्स और पब्लिशर्स को यह फैसला करने का मौका देता है कि गूगल सर्च में उनकी पहचान किस तरह दिखाई दे. इस नए फीचर के जरिए क्रिएटर्स और पब्लिशर्स एक केंद्रीय और शेयर करने योग्य प्रोफाइल बना सकते हैं, जहां वो अपने लेटेस्ट आर्टिकल्स, वीडियो और सोशल मीडिया पोस्ट को एक जगह दिखा सकते हैं. इस प्रोफाइल को फॉलो करने का ऑप्शन भी यूज़र्स को मिलेगा, जिससे क्रिएटर का कंटेंट सीधे गूगल डिस्कवर पर दिखने लगेगा. गूगल डिस्कवर एक ऐसा पर्सनलाइज़्ड फीड है, जो गूगल ऐप की होम स्क्रीन पर दिखाई देता है. सर्च प्रोफाइल को मोबाइल पर किसी क्रिएटर के नॉलेज पैनल से, डिस्कवर पर उनका नाम टैप करके या सीधे यूआरएल के जरिए एक्सेस किया जा सकता है. गूगल ने यह भी बताया कि इस फीचर को आने वाले समय में दुनियाभर के और भी क्रिएटर्स तक पहुंचाया जाएगा. Search Profile बनाने के लिए जरूरी योग्यता फिलहाल, इस फीचर को सभी के लिए पेश नहीं किया गया है. गूगल ने इसके लिए कुछ जरूरी शर्तें तय की है. सर्च प्रोफाइल बनाने के लिए क्रिएटर या पब्लिशर के पास नीचे दिए गए किसी एक प्लेटफॉर्म पर कम से कम इतने फॉलोअर्स होने जरूरी हैं: YouTube: 1,00,000 सब्सक्राइबर्स Instagram: 1,00,000 फॉलोअर्स X (Twitter): 1,00,000 फॉलोअर्स TikTok: 3,00,000 फॉलोअर्स इसके अलावा क्रिएटर की उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए और कंटेंट गूगल की पॉलिसी गाइडलाइन्स के मुताबिक होना चाहिए. प्रोफाइल बन जाने के बाद इसे अवतार, बायोग्राफी, वेबसाइट लिंक, सोशल मीडिया हैंडल और वीडियो प्लेटफॉर्म अकाउंट्स से कस्टमाइज किया जा सकता है. जिन क्रिएटर्स का पहले से नॉलेज पैनल मौजूद है, उनका पैनल अपडेटेड अवतार, ताजे कंटेंट और नई प्रोफाइल के डायरेक्ट लिंक के साथ और बेहतर हो जाएगा. Google Search Profile कैसे बनाएं? स्टेप 1: profile.google.com/claim पर जाएं.