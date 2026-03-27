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Google Search Live अब 200 देशों में उपलब्ध, Gemini 3.1 Flash Live के साथ लॉन्च

Google ने सर्च लाइव को 200 से ज्यादा देशों में उपलब्ध कराकर यूजर्स को अपनी भाषा में रियल-टाइम बातचीत का मौका दिया है.

With the help of the Gemini 3.1 Flash Live model, search conversations have now become more natural and faster.
Gemini 3.1 Flash Live मॉडल की मदद से अब सर्च की बातचीत ज्यादा नेचुरल और तेज हो गई है. (Image Credit: Google)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : March 27, 2026 at 7:03 PM IST

3 Min Read
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हैदराबाद: गूगल ने सर्च लाइव फीचर को अब पूरी दुनिया में उपलब्ध करा दिया है. अब 200 से ज्यादा देशों और क्षेत्रों में लोग अपनी भाषा में सर्च के साथ रियल-टाइम बातचीत कर सकते हैं. यह सुविधा गूगल ऐप में एआई मोड के साथ काम करती है, जहां वॉइस और कैमरा दोनों का इस्तेमाल किया जा सकता है. शुरुआत में गूगल ने अपने इस फीचर को कुछ चुनिंदा देशों तक ही सीमित रखा था, लेकिन अब गूगल ने इसे बड़े पैमाने पर रोल आउट कर दिया है.

सर्च लाइव कैसे यूज़ करें?

अब नई ऑडियो और वॉइस मॉडल Gemini 3.1 Flash Live की वजह से बातचीत पहले से कहीं ज्यादा नेचुरल और आसान हो गई है. यह मॉडल कई भाषाओं को अच्छी तरह समझता है, इसलिए दुनिया भर के यूज़र्स अपनी पसंदीदा भाषा में सर्च से बात कर सकते हैं. सर्च लाइव उन मौकों के लिए काफी अच्छा है, जब टाइप करके सवाल पूछना मुश्किल लगता है. इसके लिए आपको नीचे लिखे गए स्टेप्स को फॉलो करना होगा:

  • अपने फोन में एंड्रॉयड या iOS ऐप खोलें.
  • सर्च बार में नीचे लाइव आइकन पर टैप करें.
  • अब बस सवाल बोल दें.
  • सर्च तुरंत आवाज़ में जवाब देगा.

उसके बाद आप फॉलो-अप सवाल पूछकर बात को आगे भी बढ़ा सकते हैं या वेब लिंक्स के जरिए और जानकारी ले सकते हैं. एक उदाहरण के जरिए समझते हैं कि गूगल सर्च लाइव का सटीक इस्तेमाल आप कैसे कर सकते हैं. मान लीजिए कि अगर आपके सामने कोई चीज जैसे- कोई फर्नीचर रखा है और आप उसे असंबेल करने का प्रोसेस जानना चाहते हैं, तो आपको वो फर्नीचर कैमरा ऑन करके दिखाना होगा. सर्च उस विजुअल को समझकर सटीक सुझाव देगा और उससे संबंधित जरूरी लिंक भी शेयर करेगा.

सर्च लाइव के खास फायदे

गूगल लेंस से कैमरा यूज़ कर रहे हों तो भी नीचे लाइव ऑप्शन पर टैप करके रियल-टाइम बातचीत शुरू कर सकते हैं. यह अपडेट गूगल सर्च को और भी ज्यादा मददगार बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है. अब लोग सीखने, एक्सप्लोर करने और डेली-लाइफ के काम को जल्दी निपटाने के लिए सर्च लाइव का इस्तेमाल कर सकेंगे. गूगल सर्च लाइव फीचर का ज्यादा इस्तेमाल उन परिस्थितियों में होगा, जहां हाथों में फोन है और टाइपिंग नहीं कर पा रहे हैं.

Gemini 3.1 Flash Live मॉडल की वजह से रिस्पॉन्स तेज और बातचीत ज्यादा फ्लो में रहती है. गूगल टीम लगातार सर्च को बेहतर बनाने की कोशिश कर रही है. आने वाले समय में और भी नई चीजें देखने को मिल सकती है. लिहाजा, गूगल सर्च लाइव फीचर अब दुनिया के सैकड़ों देशों के लोगों का सर्च एक्सपीरियंस बेहतर कर सकता है.

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