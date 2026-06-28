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Google ने Meta की Gemini AI एक्सेस पर लगाई पाबंदी, कंप्यूटिंग रिसोर्स की कमी बनी बड़ी चुनौती

सुंदर पिचाई के मुताबिक कैपेसिटी सीमाओं ने गूगल क्लाउड की ग्रोथ रोकी और बैकलॉग को काफी बढ़ा दिया है. ( Image Credit: IANS )

हैदराबाद: Google ने Meta की Gemini AI मॉडल्स एक्सेस को सीमित कर दिया है, क्योंकि सोशल मीडिया की इस दिग्गज कंपनी मेटा ने जरूरत से कहीं ज्यादा कंप्यूटिंग कैपेसिटी की मांग रखी थी. इस कारण से गूगल ने मेटा के लिए अपनी एआई सर्विस की सुविधा पर पाबंदी लगा दी है. फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, यह पाबंदियां मार्च के आसपास लागू हुई थीं, जिसके बाद गूगल मेटा की पूरी मांग को पूरा नहीं कर सका. इस कमी ने मेटा के कुछ इंटरनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोजेक्ट्स में देरी और रुकावट पैदा कर दी है, जो टेक इंडस्ट्री में बढ़ते कंप्यूटिंग रिसोर्स के दबाव को साफ तौर पर दिखाता है. इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि मेटा गूगल के सबसे बड़े कस्टमर्स में से एक रहा है और जेमिनी मॉडल्स के लिए उसकी असाधारण रूप से ज्यादा डिमांड के कारण ही गूगल को ऐसा फैसला लेना पड़ा क्योंकि कंप्यूटिंग क्षमता की कमी पड़ रही थी. इन्हीं पाबंदियों के चलते मेटा ने अपने कर्मचारियों को काफी समझदारी के साथ एआई रिसोर्सेज़ को यूज़ करने के लिए कहा है, जिसमें एआई टोकन्स की खपत कम करना भी शामिल है. एआई टोकन्स वो यूनिट होती है, जिनसे जेनरेटिव एआई मॉडल्स के इस्तेमाल को मापा और मैनेज किया जाता है. इस रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि गूगल के कुछ और ग्राहकों को भी कंप्यूटिंग रिसोर्सेज़ तक एक्सेस में लिमिटेशन्स का सामना करना पड़ा है. हालांकि, उन पर मेटा जितना ज्यादा असर नहीं हुआ है.