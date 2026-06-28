Google ने Meta की Gemini AI एक्सेस पर लगाई पाबंदी, कंप्यूटिंग रिसोर्स की कमी बनी बड़ी चुनौती
गूगल ने कंप्यूटिंग कैपेसिटी की कमी के कारण मेटा की Gemini AI-मॉडल्स तक पहुंच सीमित कर दी, जिससे कई इंटरनल प्रोजेक्ट्स में देरी हुई है.
Published : June 28, 2026 at 3:00 PM IST
हैदराबाद: Google ने Meta की Gemini AI मॉडल्स एक्सेस को सीमित कर दिया है, क्योंकि सोशल मीडिया की इस दिग्गज कंपनी मेटा ने जरूरत से कहीं ज्यादा कंप्यूटिंग कैपेसिटी की मांग रखी थी. इस कारण से गूगल ने मेटा के लिए अपनी एआई सर्विस की सुविधा पर पाबंदी लगा दी है.
फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, यह पाबंदियां मार्च के आसपास लागू हुई थीं, जिसके बाद गूगल मेटा की पूरी मांग को पूरा नहीं कर सका. इस कमी ने मेटा के कुछ इंटरनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोजेक्ट्स में देरी और रुकावट पैदा कर दी है, जो टेक इंडस्ट्री में बढ़ते कंप्यूटिंग रिसोर्स के दबाव को साफ तौर पर दिखाता है.
इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि मेटा गूगल के सबसे बड़े कस्टमर्स में से एक रहा है और जेमिनी मॉडल्स के लिए उसकी असाधारण रूप से ज्यादा डिमांड के कारण ही गूगल को ऐसा फैसला लेना पड़ा क्योंकि कंप्यूटिंग क्षमता की कमी पड़ रही थी.
इन्हीं पाबंदियों के चलते मेटा ने अपने कर्मचारियों को काफी समझदारी के साथ एआई रिसोर्सेज़ को यूज़ करने के लिए कहा है, जिसमें एआई टोकन्स की खपत कम करना भी शामिल है. एआई टोकन्स वो यूनिट होती है, जिनसे जेनरेटिव एआई मॉडल्स के इस्तेमाल को मापा और मैनेज किया जाता है. इस रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि गूगल के कुछ और ग्राहकों को भी कंप्यूटिंग रिसोर्सेज़ तक एक्सेस में लिमिटेशन्स का सामना करना पड़ा है. हालांकि, उन पर मेटा जितना ज्यादा असर नहीं हुआ है.
बढ़ती डिमांड के बीच गूगल की चुनौतियां
गूगल और मेटा के बीच हुए एआई क्षमताओं का यह मामला बताता है कि किस तरह बड़ी टेक कंपनियां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्षमताओं को बढ़ाने की रेस में दबाव का सामना कर रही हैं. डेटा सेंटर्स और एडवांस्ड चिप्स से अरबों डॉलर के निवेश करने के बाद भी, एआई कंप्यूटिंग पावर की मांग उपलब्ध सप्लाई से आगे निकल रही है. गूगल ने खुद भी माना है कि एआई क्षमता से जुड़ी ये समस्या एक बड़ी चुनौती है.
कंपनी की पहली तिमाही के की कमाई के दौरान, अल्फाबेट ने बताया था कि गूगल क्लाउड का रेवेन्यू 20 अरब डॉलर तक पहुंच गया है. हालांकि, कंपनी के सीईओ सुंदर पिचाई ने कहा था कि कंप्यूटिंग कैपेसिटी की लिमिटेशन्स के कारण ग्रोथ ज्यादा मजबूत नहीं हो पाई, जो कि और भी ज्यादा हो सकती थी. इस वजह से क्लाउड डिवीजन के बैकलॉग में भी काफी बढ़ोतरी हुई है.
मेटा को लेकर सामने आई इन पाबंदियों से यह साफ है कि एआई इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी अब टेक इंडस्ट्री के लिए एक बड़ी समस्या बनती जा रही है. दुनियाभर की टेक कंपनियां जेनरेटिव एआई और क्लाउड कंप्यूटिंग में इन्वेस्टमेंट्स बढ़ाती जा रही है, लेकिन फिर भी एआई इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी पूरी नहीं पा रही हैं.