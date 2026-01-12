ETV Bharat / technology

Google AI Overviews ने दी गलत मेडिकल जानकारी, विवाद के बाद गूगल ने हटाए कुछ हेल्थ ओवरव्यू

हैदराबाद: आजकल जब आप गूगल पर किसी भी चीज के बारे में कुछ भी सर्च करते हैं तो आपको सबसे ऊपर में AI Overview का एक सेक्शन मिलता है. इस सेक्शन में आपके द्वारा पूछे गए सवाल का एक निचोड़ जवाब मिलता है. यह जवाब उस सवाल के सर्च रिजल्ट्स में आए तमाम जवाबों का एक समरी जैसा होता है, जिसे पढ़ने के बाद आपको अपने सवालों का लगभग पूरा जवाब मिल जाता है. हालांकि, यहां पर सवाल उठता है कि क्या वो जवाब सही होते भी है या नहीं. इस सवाल पर ताजा बवाव इसलिए मच रहा है कि क्योंकि हाल ही में आई एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि गूगल एआई ओवरव्यू ने हेल्थ से जुड़े कई मामलों में गलत और भ्रामक जानकारी दी थी, जो यूज़र्स की सेहत के लिए एक गंभीर खतरा बन सकता था. इस रिपोर्ट के बाद गूगल ने पुष्टि भी की है उसने हेल्थ से जुड़े कुछ गलत जानकारियों वाले AI Overviews को हटा दिया है. आइए हम आपको इस ख़बर के बारे में बताते हैं.

द गार्जियन की रिपोर्ट के मुताबिक, जब यूज़र्स ने “what is the normal range for liver blood tests” जैसे सवाल सर्च किए, तो AI Overviews ने बिना सही संदर्भ के कई नंबर दिखा दिए. गूगल एआई ओवरव्यू द्वारा दिए गए इस सवाल के जवाब में मरीज की उम्र, जेंडर, नस्ल या देश जैसी अहम बातों का कोई जिक्र नहीं था. हेल्थ एक्सपर्ट्स ने ऐसे जवाबों को "खतरनाक" और "चिंताजनक" बताया. उनका कहना था कि ऐसे जवाबों के कारण लिवर की गंभीर बीमारी से जूझ रहे लोग खुद को गलत तरीके से स्वस्थ मान सकते हैं और अपने आगे के इलाज को रोक सकते हैं.

गूगल ने हटाए हेल्थ-रिलेटेड एआई ओवरव्यूज़