Google AI Overviews ने दी गलत मेडिकल जानकारी, विवाद के बाद गूगल ने हटाए कुछ हेल्थ ओवरव्यू

गलत मेडिकल जानकारी से यूजर्स की सेहत को खतरा बढ़ने के बाद गूगल ने कुछ AI हेल्थ ओवरव्यू को हटाया है.

Google says it is continuously working to improve the quality of AI Overviews.
गूगल का कहना है कि वो एआई ओवरव्यू की क्वालिटी को लगातार बेहतर करने पर काम कर रही है. (Image Credit: Google)
By ETV Bharat Tech Team

Published : January 12, 2026 at 8:35 PM IST

3 Min Read
हैदराबाद: आजकल जब आप गूगल पर किसी भी चीज के बारे में कुछ भी सर्च करते हैं तो आपको सबसे ऊपर में AI Overview का एक सेक्शन मिलता है. इस सेक्शन में आपके द्वारा पूछे गए सवाल का एक निचोड़ जवाब मिलता है. यह जवाब उस सवाल के सर्च रिजल्ट्स में आए तमाम जवाबों का एक समरी जैसा होता है, जिसे पढ़ने के बाद आपको अपने सवालों का लगभग पूरा जवाब मिल जाता है. हालांकि, यहां पर सवाल उठता है कि क्या वो जवाब सही होते भी है या नहीं. इस सवाल पर ताजा बवाव इसलिए मच रहा है कि क्योंकि हाल ही में आई एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि गूगल एआई ओवरव्यू ने हेल्थ से जुड़े कई मामलों में गलत और भ्रामक जानकारी दी थी, जो यूज़र्स की सेहत के लिए एक गंभीर खतरा बन सकता था. इस रिपोर्ट के बाद गूगल ने पुष्टि भी की है उसने हेल्थ से जुड़े कुछ गलत जानकारियों वाले AI Overviews को हटा दिया है. आइए हम आपको इस ख़बर के बारे में बताते हैं.

द गार्जियन की रिपोर्ट के मुताबिक, जब यूज़र्स ने “what is the normal range for liver blood tests” जैसे सवाल सर्च किए, तो AI Overviews ने बिना सही संदर्भ के कई नंबर दिखा दिए. गूगल एआई ओवरव्यू द्वारा दिए गए इस सवाल के जवाब में मरीज की उम्र, जेंडर, नस्ल या देश जैसी अहम बातों का कोई जिक्र नहीं था. हेल्थ एक्सपर्ट्स ने ऐसे जवाबों को "खतरनाक" और "चिंताजनक" बताया. उनका कहना था कि ऐसे जवाबों के कारण लिवर की गंभीर बीमारी से जूझ रहे लोग खुद को गलत तरीके से स्वस्थ मान सकते हैं और अपने आगे के इलाज को रोक सकते हैं.

गूगल ने हटाए हेल्थ-रिलेटेड एआई ओवरव्यूज़

इस रिपोर्ट के बाद गूगल ने “what is the normal range for liver blood tests” और “what is the normal range for liver function tests” जैसे सर्च टर्म्स पर AI Overviews को हटा दिया है. हालांकि, द वर्ज की एक रिपोर्ट के मुताबिक, गूगल ने लिवर टेस्ट से जुड़े कई AI Overviews को पूरी तरह डिसेबल कर दिया है. रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि पहले एक मामले में AI ने पैंक्रियाटिक कैंसर के मरीजों को हाई-फैट डाइट से बचने की सलाह दी थी, जिसे एक्सपर्ट्स ने बिल्कुल गलत और जानलेवा तक बताया. हमने भी लिवर टेस्ट से जुड़ी चीजों को गूगल सर्च पर चेक किया तो पाया कि कई मामलों में अब एआई ओवरव्यू दिखाई नहीं दे रहा है.

गूगल के स्पोकपर्सन डेविस थॉम्पसन ने द वर्ज को बताया कि कंपनी AI Overviews की क्वालिटी पर लगातार निवेश कर रही है, खासकर हेल्थ जैसे संवेदनशील विषयों में. उन्होंने दावा किया कि ज्यादातर जानकारी सही होती है और कई मामलों में भरोसेमंद वेबसाइट्स से सपोर्टेड रहती है. हालांकि, कई हेल्थ एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है कि हेल्थ से जुड़े मामलों में गूगल सर्च और एआई ओवरव्यू पर भरोसा करना, लोगों की जान जोखिम में डाल सकता है.

