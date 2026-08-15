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अब गूगल की AI फोटो, वीडियो और गानों से हटा सकेंगे विज़िबल वॉटरमार्क, यूज़र्स के पास होगा कंट्रोल!

गूगल ने अपनी AI से बनी फोटो, वीडियो और गानों पर दिखने वाला वॉटरमार्क हटाने का ऑप्शन दिया है, इनविजिबल मार्क पहले जैसा ही रहेगा.

In contrast to this decision by Google, Anthropic has not provided an opt-out option for Claude's text watermark.
गूगल के इस फैसले के उलट, Anthropic ने Claude के टेक्स्ट वॉटरमार्क के लिए कोई ऑप्ट-आउट का विकल्प नहीं दिया है. (Image Credit: Google)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : August 15, 2026 at 2:02 PM IST

4 Min Read
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हैदराबाद: गूगल ने बीते शुक्रवार यानी 14 अगस्त को एक बड़ा ऐलान किया है. अब यूज़र्स गूगल के एआई टूल्स से बनाई गई फोटो,वीडियो और गानों पर दिखने वाला यानी विज़िबल वॉटरमार्क हटा सकेंगे. कंपनी ने बिल्कुल क्लियर जानकारी दी है कि इससे कंटेंट के अंदर छिपा हुआ इनविज़िबल SynthID वॉटरमार्क और C2PA स्टैंडर्ड वाला मेटाडेटा में कोई बदलाव नहीं होगा, वो पहले की तरह मौजूद रहेंगे.

इस नए अपडेट के बारे में जानकारी देते हुए गूगल में जेमिनी के वीपी जोश वुडवर्ड ने एक्स पर पोस्ट के जरिए बताया कि यह नया टॉगल Nano Banana, Omni और Lyria नाम के AI मॉडल के लिए उपलब्ध होगा. उन्होंने यह भी बताया कि विज़िबल वॉटरमार्क को ऑन या ऑफ करने की सेटिंग सबसे पहले जेमिनी ऐप और गूगल के वीडियो एडिटर Flow में आएगी और उसके बाद जल्द ही इसे सर्च में भी जोड़ा जाएगा.

यह बदलाव क्यों किया गया?

दरअसल, अभी तक गूगल के एआई मॉडल से बनी पिक्चर्स, वीडियो या गाने पर एक बिल्कुल साफ दिखने वाला वाटरमार्क यानी निशान बिल्कुल साफ-साफ दिखाई देता था, ताकि आम लोग आसानी से पहचान सकें कि वो कंटेंट एआई द्वारा बनाया गया है. हालांकि, हर चीज़ पर वाटरमार्क, कई बार काफी लोगों को पसंद नहीं आता था, क्योंकि इससे कंटेंट थोड़ा कम प्रोफेशनल दिखता था. यही कारण है कि गूगल ने अब लोगों को उसके एआई मॉडल से बनी चीजों पर विज़िबल वाटरमार्क लगाने या न लगाने का ऑप्शन चुनने का मौका दिया है. यह फीचर पूरी तरह से ऑप्शन है.

जोश वुडवर्ड ने अपने एक्स अकाउंट से किए गए पोस्ट में लिखा कि यह बदलाव क्रिएटिव फ्रीडम और सेफ्टी के बीच एक बैलेंस बनाने की कोशिश है. भले ही विजिबल वाटरमार्क अब ऑप्शनल हो गया है, लेकिन इनविज़िबल SynthID और C2PA मेटाडेटा अब भी कंटेंट में मौजूद रहेगा, ताकि जेमिनी या गूगल सर्च के जरिए इस बात का पता लगाया जा सके कि कोई फोटो, वीडियो या गाना एआई से बना है या नहीं.

गूगल के मुताबिक, यह फीचर आने वाले कुछ दिनों में सभी यूज़र्स के लिए उपलब्ध हो जाएगा. इसके बाद यूज़र्स सेटिंग्स में जाकर Media Watermark के ऑप्शन से विजिबल मार्क को ऑन या ऑफ कर पाएंगे. इसके साथ ही गूगल ने Credentio नाम की एक नई लाइब्रेरी को भी ओपन सोर्स कर दिया है, जिसकी मदद से डेवलपर्स अपने ऐप्स में लोकल वेलिडेशन सिस्टम जोड़ सकेंगे, जिससे ऐप के अंदर ही यह चेक हो पाएगा कि कंटेंट एआई जनरेटेड है या असली है.

Anthropic ने भी उठाया था वॉटरमार्क का कदम

गूगल का यह फैसला एक ऐसे वक्त में आया है, जब कुछ ही दिन पहले अमेरिका की एक और दिग्गज एआई कंपनी एंथ्रोपिक भी अपनी एआई चैटबॉट क्लॉड (Claude) के वाटरमार्क वाले फीचर को लेकर चर्चा में रही है. दरअसल एंथ्रोपिक ने घोषणा की है कि 12 अगस्त 2026 से लॉन्च होने वाले सभी नए क्लॉड मॉडल जो भी टेक्स्ट जनरेट करेंगे, उसमें एक इनविजिबल यानी न दिखने वाला वॉटरमार्क अपने आप जुड़ जाएगा. यह एक ऐसा वॉटरमार्क होगा, जो क्लॉड के मॉडल से जनरेटेज एआई-टेक्स्ट को कॉपी-पेस्ट करने के बाद भी बना रहेगा और कई मामलों में टेक्स्ट को एडिट करने के बाद भी गायब नहीं होगा.

ऐसे में दिलचस्प बात यह है कि एक तरफ जहां गूगल यूज़र्स को अपने एआई-मॉडल्स से जनरेटेड फोटो, वीडियो और गानों से विज़िबल वाटरमार्क को हटाने का ऑप्शन दे रहा है, वहीं दूसरी तरफ एंथ्रोपिक ने क्लॉड के टेक्स्ट वाटरमार्क के लिए कोई ऑप्ट-आउट का यानी ऑप्शनल विकल्प ही नहीं दिया है. एंथ्रोपिक का यह कदम यूरोपियन यूनियन के एआई एक्ट के आर्टिकल 50 के तहत लागू हुए नए ट्रांसपेरेंसी नियमों का पालन करने के लिए उठाया गया था, जिसके तहत नियम न मानने पर कंपनियों को भारी जुर्माना भी भरना पड़ सकता है.

गूगल, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट और ओपनएआई जैसी कंपनियों ने भी इसी यूरोपियन कोड ऑफ प्रैक्टिस पर साइन किए हैं, जिससे इतना तो साफ हो गया है कि एआई कंटेंट की पहचान करने से जुड़े ये नियम अब पूरी टेक इंडस्ट्री के लिए एक नया मानक बनते जा रहे हैं.

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