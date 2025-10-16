Google का नया AI Model Veo 3.1 लॉन्च, अब मिलेगा रियल ऑडियो, एडिटिंग कंट्रोल और सिनेमेटिक रियलिज़्म
Google Flow अब सिर्फ वीडियो नहीं बनाएगा, बल्कि बोलेगा भी. Veo 3.1 के साथ रियल ऑडियो और एडिटिंग का फुल कंट्रोल मिलेगा.
Published : October 16, 2025 at 1:55 PM IST
हैदराबाद: आजकल एआई वीडियो मेकिंग का ट्रेंड काफी तेजी से बढ़ता जा रहा है और गूगल इस ट्रेंड का सबसे ज्यादा फायदा उठाना चाह रहा है. गूगल ने पांच महीने पहले अपना एआई फिल्ममेकिंग टूल Flow लॉन्च किया था, जो Veo Model की मदद से चलता है. उस वक्त से लेकर अभी तक Google Flow ने 275 मिलियन से भी ज्यादा वीडियो जनरेट कर दिए हैं. इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि गूगल फ्लो ने क्रिएटर्स को नई तरह की क्रिएटिविटी दिखाने की आज़ाजी दी है. गूगल पिछले पांच महीनों से अपने फ्लो एआई टूल अपडेट कर रहा है. इसी क्रम में अब यूज़र्स ने Veo 3.1 लॉन्च किया है, जो सिर्फ विजुअल्स ही नहीं बल्कि ऑडियो और एडिटिंग के लेवल पर भी कंट्रोल देता है.
अब फ्लो में होगा ऑडियो फीचर
गूगल ने फ्लो में पहली बार हर फीचर के साथ ऑडियो को भी जोड़ दिया है, जिसकी मांग यूज़र्स काफी टाइम पहले से ही कर रहे थे. अब इस फ्लो में Veo 3.1 मॉडल के जरिए यूज़र्स को “Ingredients to Video”, “Frames to Video” और “Extend” जैसे फीचर्स सिर्फ साइलेंट वीडियो नहीं बल्कि साउंड के साथ मिलेंगे. इसका मतलब यूज़र्स इन सभी फीचर्स के जरिए ऑडियो के साथ एक कंप्लीट वीडियो सीन बना सकेंगे.
Google Flow Veo 3.1 में आए इस नए ऑडियो फीचर्स के साथ आप अपनी एआई वीडियो का पूरा नैरेटिव खुद ही कंट्रोल कर सकते हैं. इसका मतलब है कि अब आप जो भी सोच रहे हैं, फ्लो आपके लिए वैसा ही वीडियो सीन बना देगा, जिसमें आवाज़ भी होगा और बैकग्राउंड साउंड भी होगा.
Veo 3.1 क्या-क्या नए काम करता है?
|फीचर
|क्या नया है
|फायदा
|Richer Audio
|सीन के हिसाब से जनरेटेड आवाज़ और माहौल
|वीडियो अब ज़्यादा नैचुरल और रियल लगता है
|Narrative Control
|स्टोरीलाइन पर ज़्यादा कंट्रोल
|डायरेक्टर्स को स्टोरी के मूड के मुताबिक बदलाव की फ्रीडम
|Enhanced Realism
|टेक्सचर और लाइटिंग में सुधार
|वीडियो सिनेमेटिक और लाइफ-जैसा दिखे
|Better Prompt Adherence
|AI अब यूज़र इनपुट को ज़्यादा सटीक समझता है
|मनचाहा रिज़ल्ट मिलने की संभावना बढ़ी
|Improved Audiovisual Quality
|साउंड और वीडियो दोनों में हाई क्वालिटी आउटपुट
|प्रोफेशनल प्रोजेक्ट्स के लिए परफेक्ट
अब होगी प्रोफेशनल लेवल की एडिटिंग
गूगल ने अपने एआई फिल्म मेकिंग टूल में कई एडिटिंग टूल्स को जोड़ा है, जिससे क्रिएटर्स अपनी सीन को बेहतर तरीके से बना सकते हैं. इन फीचर्स की लिस्ट कुछ इस प्रकार है:
Insert फीचर: इस नए फीचर के जरिए आप किसी भी सीन में किसी भी नए एलिमेंट को जोड़ सकते हैं, फिर चाहे वो रियलिस्टिक डिटेल हो या कोई फैंटेसी कैरेक्टर. फ्लो में पहले यह फीचर नहीं था. फ्लो अब शैडो और लाइटिंग को अपने-आप मैच करता है, जिससे नया ऑब्जेक्ट बिल्कुल रियलिस्टिक और नेचुरल लगता है.
Remove फीचर: फ्लो में जल्द ही रीमूव फीचर भी आने वाला है, जिसके जरिए आप किसी भी सीन से किसी भी अनचाही चीज को आसानी से हटा सकेंगे. फ्लो बैकग्राउंड को ऑटोमैटिकली रीकंस्ट्रक्ट कर देगा, ताकि ऐसा लगे कि वो ऑब्जेक्ट, उस वीडियो में कभी था ही नहीं.
Frames to Video फीचर: अब फ्लो में आप दो इमेज देकर उनके बीच का पूरा ट्रांजिशन वीडियो बना सकते हैं. यह फीचर क्रिएटिव शॉट्स या ट्रैवल क्लिप बनाने के लिए बड़ा ही शानदार साबित हो सकता है.
Ingredients to Video फीचर: अब आप फ्लो में एक साथ बहुत सारे रेफरेंस इमेज को डालकर भी पूरे सीन को अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं और अपने हिसाब से ही लुक भी दे सकते हैं. फ्लो उन सभी पिक्चर्स को मिलाकर आपके लिए एक फाइनल सीन बना देगा.
Extend फीचर: अब आप फ्लो में किसी भी वीडियो को आगे बढ़ाकर एक मिनट तक का पूरा लंबा शॉट्स भी बना सकते हैं. यूज़र्स काफी वक्त से इस फीचर की मांग कर रहे थे. यह फीचर खासतौर पर एस्टैब्लिशिंग शॉट्स” या स्टोरी के कंटीन्यू सीन बनाने के लिए बढ़िया हो सकता है.
कब और कहां यूज़ करें?
- Flow और Veo 3.1 के ये सभी नए फीचर्स आज से रोलआउट हो रहे हैं.
- यूज़र्स इसे सीधे Flow इंटरफेस, Gemini App, या Google Cloud (Vertex AI) के ज़रिए ट्राय कर सकते हैं.
डेवलपर्स और प्रोफेशनल्स के लिए भी बड़ी अपडेट
Google ने Veo 3.1 को सिर्फ Flow के लिए ही नहीं, बल्कि अपने पूरे इकोसिस्टम में रोलआउट किया है.
इस कारण अब यह मॉडल उपलब्ध है:
- Gemini API के ज़रिए डेवलपर्स के लिए
- Vertex AI पर एंटरप्राइज यूज़र्स के लिए
- Gemini App में भी इसके नए क्रिएटिव फीचर्स मिलेंगे
गूगल के इस नए एआई वीडियो मेकिंग मॉडल के फीचर्स को जानने के बाद में ऐसा लगता है कि अब Google का Flow सिर्फ एक एआई वीडियो जनरेटर ऐप ही नहीं बल्कि पूरा फिल्ममेकिंग सूट बन चुका है, जिसमें क्रिएटिव कंट्रोल्स, ऑडियो कंट्रोल, एडिंटिंग फीचर्स - तीनों चीजों का पूरी सुविधा मिलती है. इसके बारे में गूगल ने बिल्कुल साफ कहा है कि ये फीचर अभी एक्सपेरीमेंटल हैं, लेकिन आने वाले अपडेट्स में इसे और बेहतर किया जाएगा. हालांकि, अब एक बात तो पक्की है कि Flow से बनी वीडियो में अब साइलेंट एआई वाइब तो नहीं रहेगी.