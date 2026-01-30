Google Project Genie लॉन्च, अब AI से बनेंगे खेलने लायक वर्चुअल वर्ल्ड!
Google ने Project Genie लॉन्च किया है, जिससे Gemini यूज़र्स AI की मदद से इंटरएक्टिव और खेलने योग्य वर्चुअल वर्ल्ड बना सकते हैं.
Published : January 30, 2026 at 8:45 PM IST
हैदराबाद: गूगल ने कई महीनों पहले Genie 3 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की झलक दिखाई थी और अब कंपनी ने इसे एक एक्सपेरिमेंटल रिसर्च प्रोजेक्ट के तौर पर रोलआउट करना शुरू कर दिया है. गूगल ने बताया है कि Project Genie नाम का यह नया फीचर चुनिंदा प्रीमियम जेमिनी यूज़र्स के लिए उपलब्ध कराया जा रहा है. इसकी मदद से यूज़र सिर्फ टेक्स्ट या इमेज के ज़रिए पूरी तरह इंटरएक्टिव और खेलने लायक वर्चुअल दुनिया बना सकते हैं.
Project Genie को Google DeepMind ने तैयार किया है. DeepMind का फोकस लंबे समय से एडवांस एआई सिस्टम्स पर रहा है और Genie उसी दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है. Genie 3 इस टेक्नोलॉजी का सबसे एडवांस वर्ज़न है, जो 2D और 3D वर्चुअल वर्ल्ड बना सकता है. खास बात यह है कि यूज़र जैसे-जैसे दुनिया में आगे बढ़ता है, एआई रियल टाइम में आगे का रास्ता खुद बनाता जाता है.
Project Genie की खास बातें
गूगल ब्लॉग पोस्ट के मुताबिक Genie 3 सिर्फ दिखने में अच्छी दुनिया नहीं बनाता, बल्कि उसमें फिज़िक्स भी काफी हद तक रियल रहती है, यानी चलना, उड़ना, गाड़ी चलाना या किसी चीज़ से टकराना, सब कुछ नेचुरल लगता है. यही वजह है कि इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल रोबोटिक्स, एनिमेशन और सिमुलेशन जैसे सेक्टर्स में भी किया जा सकता है.
Project Genie फिलहाल अमेरिका में Google AI Ultra सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है, जिनकी उम्र 18 साल से ज्यादा है. अमेरिका में इस प्लान की कीमत 249.99 डॉलर प्रति महीना है, जबकि भारत में यही प्लान करीब 24,500 रुपये महीने का है. हालांकि भारत में अभी Project Genie की सुविधा नहीं दी गई है.
इस फीचर में यूज़र वर्ल्ड स्केचिंग टूल का इस्तेमाल करके पहले यह देख सकते हैं कि उनकी दुनिया कैसी दिखेगी. इसके बाद वे उसमें छोटे-बड़े बदलाव कर सकते हैं. यूज़र फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन व्यू भी चुन सकते हैं. Remix टूल के ज़रिए पहले बनाई गई दुनिया को और बेहतर बनाना भी संभव है.
गूगल ने साफ किया है कि यह अभी एक रिसर्च प्रोटोटाइप है. इसलिए कुछ दुनिया पूरी तरह असली जैसी न दिखें, कैरेक्टर कभी-कभी ठीक से कंट्रोल न हों या थोड़ा लैग महसूस हो सकता है. इसके अलावा हर वर्चुअल वर्ल्ड को सिर्फ 60 सेकंड तक ही एक्सप्लोर किया जा सकता है.