Google Project Genie लॉन्च, अब AI से बनेंगे खेलने लायक वर्चुअल वर्ल्ड!

Google का Project Genie यूज़र्स को टेक्स्ट और इमेज से अपनी खुद की वर्चुअल दुनिया बनाने की ताकत देता है. ( Google )

हैदराबाद: गूगल ने कई महीनों पहले Genie 3 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की झलक दिखाई थी और अब कंपनी ने इसे एक एक्सपेरिमेंटल रिसर्च प्रोजेक्ट के तौर पर रोलआउट करना शुरू कर दिया है. गूगल ने बताया है कि Project Genie नाम का यह नया फीचर चुनिंदा प्रीमियम जेमिनी यूज़र्स के लिए उपलब्ध कराया जा रहा है. इसकी मदद से यूज़र सिर्फ टेक्स्ट या इमेज के ज़रिए पूरी तरह इंटरएक्टिव और खेलने लायक वर्चुअल दुनिया बना सकते हैं.

Project Genie को Google DeepMind ने तैयार किया है. DeepMind का फोकस लंबे समय से एडवांस एआई सिस्टम्स पर रहा है और Genie उसी दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है. Genie 3 इस टेक्नोलॉजी का सबसे एडवांस वर्ज़न है, जो 2D और 3D वर्चुअल वर्ल्ड बना सकता है. खास बात यह है कि यूज़र जैसे-जैसे दुनिया में आगे बढ़ता है, एआई रियल टाइम में आगे का रास्ता खुद बनाता जाता है.

गूगल ब्लॉग पोस्ट के मुताबिक Genie 3 सिर्फ दिखने में अच्छी दुनिया नहीं बनाता, बल्कि उसमें फिज़िक्स भी काफी हद तक रियल रहती है, यानी चलना, उड़ना, गाड़ी चलाना या किसी चीज़ से टकराना, सब कुछ नेचुरल लगता है. यही वजह है कि इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल रोबोटिक्स, एनिमेशन और सिमुलेशन जैसे सेक्टर्स में भी किया जा सकता है.