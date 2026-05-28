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Google Search में आया 'Preferred Sources' फीचर, AI रिजल्ट्स पर मिलेगा ज्यादा कंट्रोल

Google के नए 'Preferred Sources' फीचर से यूजर्स अब AI सर्च रिजल्ट्स में अपनी पसंदीदा और भरोसेमंद वेबसाइटों को प्राथमिकता दे सकते हैं.

According to data from Google, Preferred Source websites are twice as likely to click through, which is huge for publishers.
Google के डेटा के अनुसार Preferred Source वेबसाइटों पर क्लिक करने की संभावना दोगुनी हो जाती है, जो पब्लिशर्स के लिए बड़ी राहत है. (Image Credit: Google)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : May 28, 2026 at 9:08 PM IST

2 Min Read
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हैदराबाद: आजकल इंटरनेट पर किसी भी चीज के बारे में जानकारी ढूंढना पहले से ज्यादा आसान हो गया है, लेकिन सही और भरोसेमंद जानकारी तक पहुंचना अभी भी एक चुनौती बनी हुई है. इसी समस्या को हल करने के लिए गूगल ने अपने सर्च में एक नया फीचर पेश किया है, जिसका नाम 'Preferred Sources' है. इस फीचर की मदद से अब यूज़र्स यह तय कर सकते हैं कि एआई-पावर्ड सर्च रिजल्ट्स में कौन सी वेबसाइट्स ज्यादा दिखे.

Preferred Sources फीचर क्या है?

यह फीचर गूगल के सर्च पर्सनलाइजेशन सेटिंग्स में मिलेगा. यहां यूज़र्स अपनी पसंदीदा वेबसाइट या पब्लिकेशन को ऐड कर सकते हैं. एक बार ऐड हो जाने के बाद, जब भी वह सर्च करेगा और उस वेबसाइट का कंटेंट रिलेवेंट होगा, तो गूगल उसे AI Overviews और AI Mode में प्रमुखता से दिखाएगा. इसके साथ ही उन वेबसाइट्स को सर्च रिजल्ट्स में एक खास लेबल भी मिलेगा. इससे यूज़र को आसानी से पहचान होगी कि यह उनके पसंदीदा सोर्स में आया कंटेंट है.

पिछले कुछ समय से एआई-जनरेटेड सर्च रिजल्ट्स को लेकर काफी बहस चल रही है. पब्लिशर्स का आरोप था कि AI Overviews में उनके कंटेंट का इस्तेमाल होता है लेकिन उन्हें उचित क्रेडिट या ट्रैफिक नहीं मिलता. इसी के जवाब में गूगल ने इस फीचर को पेश किया है, ताकि यूज़र्स खुद अपने भरोसेमंद सोर्स चुन सकें और पब्लिशर्स को भी उनके पाठक सीधे प्राथमिकता दे सके.

पब्लिशर्स और यूजर्स - दोनों को फायदा

गूगल के अपने इंटरनल डेटा के अनुसार, जब कोई वेबसाइट किसी यूज़र की Preferred Source लिस्ट में होती है, तो उस वेबसाइट पर क्लिक करने की संभावना दोगुनी हो जाती है. अब तक दुनियाभर में 3 लाख 45 हजार से ज्यादा यूनीक वेबसाइटें यूजर्स की Preferred Source लिस्ट में जोड़ी जा चुकी हैं. यह आंकड़ा बताता है कि यह फीचर काफी तेज़ी से लोकप्रिय हो रहा है.

गूगल ने यह भी बताया कि जो वेबसाइट्स ताजा और ओरिजिनल कंटेंट पब्लिश करती हैं, वो इस फीचर में शामिल हो सकती हैं. कई पब्लिशर्स अपने पाठकों से अपील कर रहे हैं कि वो उन्हें Preferred Source के रूप में मार्क करें. गूगल ने इसके लिए अपने डॉक्युमेंटेशन में गाइडेंस भी उपलब्ध कराई है. यह फीचर असल में पब्लिशर्स और यूजर्स दोनों के लिए फायदेमंद है. इससे यूज़र्स को भरोसेमंद कंटेंट मिलता है और पब्लिशर को सीधा ट्रैफिक.

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