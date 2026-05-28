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Google Search में आया 'Preferred Sources' फीचर, AI रिजल्ट्स पर मिलेगा ज्यादा कंट्रोल

Google के डेटा के अनुसार Preferred Source वेबसाइटों पर क्लिक करने की संभावना दोगुनी हो जाती है, जो पब्लिशर्स के लिए बड़ी राहत है. ( Image Credit: Google )

हैदराबाद: आजकल इंटरनेट पर किसी भी चीज के बारे में जानकारी ढूंढना पहले से ज्यादा आसान हो गया है, लेकिन सही और भरोसेमंद जानकारी तक पहुंचना अभी भी एक चुनौती बनी हुई है. इसी समस्या को हल करने के लिए गूगल ने अपने सर्च में एक नया फीचर पेश किया है, जिसका नाम 'Preferred Sources' है. इस फीचर की मदद से अब यूज़र्स यह तय कर सकते हैं कि एआई-पावर्ड सर्च रिजल्ट्स में कौन सी वेबसाइट्स ज्यादा दिखे.

Preferred Sources फीचर क्या है?

यह फीचर गूगल के सर्च पर्सनलाइजेशन सेटिंग्स में मिलेगा. यहां यूज़र्स अपनी पसंदीदा वेबसाइट या पब्लिकेशन को ऐड कर सकते हैं. एक बार ऐड हो जाने के बाद, जब भी वह सर्च करेगा और उस वेबसाइट का कंटेंट रिलेवेंट होगा, तो गूगल उसे AI Overviews और AI Mode में प्रमुखता से दिखाएगा. इसके साथ ही उन वेबसाइट्स को सर्च रिजल्ट्स में एक खास लेबल भी मिलेगा. इससे यूज़र को आसानी से पहचान होगी कि यह उनके पसंदीदा सोर्स में आया कंटेंट है.

पिछले कुछ समय से एआई-जनरेटेड सर्च रिजल्ट्स को लेकर काफी बहस चल रही है. पब्लिशर्स का आरोप था कि AI Overviews में उनके कंटेंट का इस्तेमाल होता है लेकिन उन्हें उचित क्रेडिट या ट्रैफिक नहीं मिलता. इसी के जवाब में गूगल ने इस फीचर को पेश किया है, ताकि यूज़र्स खुद अपने भरोसेमंद सोर्स चुन सकें और पब्लिशर्स को भी उनके पाठक सीधे प्राथमिकता दे सके.