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Google Play Store में चुपचाप जोड़ा गया Shop Devices ऑप्शन, खरीद पाएंगे Pixel और Samsung डिवाइस!

भारत में पिक्सेल 11 की शुरुआती कीमत अट्ठासी हजार नौ सौ निन्यानवे रुपये और पिक्सेल 10ए पचपन हजार नौ सौ निन्यानवे रुपये है. ( Google Play Store )

हैदराबाद: गूगल ने चुपचाप से अपने प्ले स्टोर पर एक नया ऑप्शन जोड़ दिया है, जिसका नाम शॉप डिवाइसेस (Shop Devices) है. इस नए ऑप्शन की मदद से अब यूजर्स प्ले स्टोर से ही फोन और अन्य डिवाइसेज़ को देख सकते हैं. गूगल ने प्ले स्टोर में शॉप डिवाइसेस की सुविधा को कुछ चुनिंदा देशों में ही उपलब्ध कराया है और भारत उनमें से एक है.

फिलहाल, इसमें गूगल के पिक्सल और सैमसंग गैलेक्सी डिवाइस दिख रहे हैं. गूगल प्ले स्टोर के अकाउंट स्विचर ऑप्शन में जाने के बाद आपको यह नया शॉप डिवाइसेज का विकल्प दिखाई देगा. उस ऑप्शन पर टैप करते ही यूज़र सीधे गूगल स्टोर की लिस्टिंग तक पहुंच जाता है, जहां से ग्राहक अपनी खरीदारी पूरी कर सकते हैं. हालांकि, अभी तक इस माध्यम से खरीदारी करने पर प्रोडक्ट पर कोई खास छूट नहीं दी गई है. सभी प्रोडक्ट्स को अपनी सामान्य कीमत पर ही लिस्ट है.

भारत में शॉप डिवाइसेज ऑप्शन के अंदर आपको फिलहाल Pixel 10a, Pixel 11 Pro Fold, Pixel 11 Pro, Pixel Watch 5 और Pixel Buds Pro 2 दिख रहे हैं. प्ले स्टोर के शॉप डिवाइस ऑप्शन में Pixel 11 को 89,999 रुपये में लिस्टेड किया गया है. Pixel 10a को 55,999 रुपये में लिस्टेड किया गया है, जबकि Pixel 11 Pro Fold को 1,86,999 रुपये में लिस्टेड किया गया है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यूजर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, दूसरे देशों में Samsung Galaxy S26 Ultra और Samsung Galaxy S26 को भी इस सेक्शन में लिस्ट किया गया है.

इस सेक्शन में आप जब किसी प्रोडक्ट को चुनते हैं तो यूज़र गूगल स्टोर पर चला जाता है. वहां डिटेल्स देख सकते हैं. उसके बाद वहां उपलब्ध कॉन्फिगरेशन या वेरिएंट आदि चुन सकते हैं और फिर पेमेंट करके डिवाइस खरीद सकते हैं. गूगल के सपोर्ट पेज पर लिखा है यूज़र्स प्ले स्टोर से हार्डवेयर खरीद सकते हैं, लेकिन उस पेज में शॉप शॉप डिवाइसेस नाम का कोई अलग सेक्शन नहीं बताया गया है. उसमें सिर्फ इतना कहा गया है कि गूगल स्टोर पर उपलब्ध एलिजिबल गूगल और सैमसंग प्रोडक्ट्स प्ले स्टोर में दिख सकते हैं.

यह नई सुविधा सिर्फ पिक्सल फोन को ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में मदद कर सकती है, क्योंकि प्ले स्टोर के यूज़र्स डायरेक्ट शॉपिंग प्लेटफॉर्म पर पहुंच जाएंगे. अब देखना होगा कि आगे गूगल प्ले स्टोर के शॉप डिवाइसेज़ वाले ऑप्शन में और कौन-कौन से कंपनियों के कौन-कौन से प्रोडक्ट्स को शॉपिंग के लिए लिस्टेड करता है.