Google Play Store पेड गेम्स के लिए लाएगा फ्री ट्रायल सुविधा, खरीदने से पहले खेल पाएंगे Games!

Google Play Store में आ सकता है Try Before You Buy फीचर, जिससे पेड गेम खरीदने से पहले ही गूगल गेमर्स को गेम खेलने का मौका देगा. ( Image Credit: Google Play Store )

हैदराबाद: अगर आपको गेम्स खेलना पसंद है और आप गूगल प्ले स्टोर्स से पेड गेम्स को खरीदकर खेलते हैं, तो यह ख़बर आपके लिए काफी खास हो सकती है, जो आपको खुश भी कर सकती है. एक नई रिपोर्ट के मुताबिक, गूगल एक नए फीचर पर काम कर रहा है, जिससे गूगल प्ले स्टोर पर यूज़र्स का गेमिंग एक्सपीरियंस बदल सकता है. इस नए फीचर का नाम “Try Before You Buy” हो सकता है. आइए हम आपको इस फीचर के बारे में बताते हैं. एंड्रॉयड ऑथोरिटी के द्वारा पब्लिश की गई एक रिपोर्ट के मुताबिक, गूगल “Try Before You Buy” नाम के एक नए फीचर को लॉन्च करने वाला है, जिसके जरिए गेमर्स को गूगल प्ले स्टोर्स से पेड गेम्स खरीदने से पहले उन्हें ट्रायल के तौर पर मुफ्त में खेल पाएंगे और फिर अगर उन्हें गेम पसंद आता हो वो उसे खरीद सकते हैं. यूजर्स को किसी भी गेम को तय समय तक फ्री में खेलने का मौका मिलेगा. यह समय कुछ मिनटों से लेकर कुछ घंटों तक हो सकता है. (Image Credit: Google Play Store) रिपोर्ट के मुताबिक, हाल ही में Google Play Store के APK टियरडाउन में इस फीचर से जुड़े कई संकेत मिले हैं, जिससे यह साफ होता है कि गूगल इस दिशा में गंभीरता से काम कर रहा है. यह फीचर शुरुआत में सिर्फ पेड गेम्स के लिए उपलब्ध हो सकता है. यूजर्स को किसी भी गेम को तय समय तक फ्री में खेलने का मौका मिलेगा. यह समय कुछ मिनटों से लेकर कुछ घंटों तक हो सकता है. ट्रायल खत्म होने के बाद अगर यूजर चाहे तो उसी गेम को खरीद सकता है. इसकी खास बात यह है कि गेम खरीदने पर ट्रायल के दौरान की गई प्रोग्रेस भी सेव रहेगी. इसका मतलब है कि गेम दोबारा शुरू करने की जरूरत नहीं पड़ेगी.