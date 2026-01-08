Google Play Store पेड गेम्स के लिए लाएगा फ्री ट्रायल सुविधा, खरीदने से पहले खेल पाएंगे Games!
Google Play Store जल्द Try Before You Buy फीचर ला सकता है, जिससे यूजर्स पेड गेम्स को खरीदने से पहले फ्री में ट्राय कर सकेंगे.
Published : January 8, 2026 at 1:04 PM IST
हैदराबाद: अगर आपको गेम्स खेलना पसंद है और आप गूगल प्ले स्टोर्स से पेड गेम्स को खरीदकर खेलते हैं, तो यह ख़बर आपके लिए काफी खास हो सकती है, जो आपको खुश भी कर सकती है. एक नई रिपोर्ट के मुताबिक, गूगल एक नए फीचर पर काम कर रहा है, जिससे गूगल प्ले स्टोर पर यूज़र्स का गेमिंग एक्सपीरियंस बदल सकता है. इस नए फीचर का नाम “Try Before You Buy” हो सकता है. आइए हम आपको इस फीचर के बारे में बताते हैं.
एंड्रॉयड ऑथोरिटी के द्वारा पब्लिश की गई एक रिपोर्ट के मुताबिक, गूगल “Try Before You Buy” नाम के एक नए फीचर को लॉन्च करने वाला है, जिसके जरिए गेमर्स को गूगल प्ले स्टोर्स से पेड गेम्स खरीदने से पहले उन्हें ट्रायल के तौर पर मुफ्त में खेल पाएंगे और फिर अगर उन्हें गेम पसंद आता हो वो उसे खरीद सकते हैं.
रिपोर्ट के मुताबिक, हाल ही में Google Play Store के APK टियरडाउन में इस फीचर से जुड़े कई संकेत मिले हैं, जिससे यह साफ होता है कि गूगल इस दिशा में गंभीरता से काम कर रहा है. यह फीचर शुरुआत में सिर्फ पेड गेम्स के लिए उपलब्ध हो सकता है. यूजर्स को किसी भी गेम को तय समय तक फ्री में खेलने का मौका मिलेगा. यह समय कुछ मिनटों से लेकर कुछ घंटों तक हो सकता है. ट्रायल खत्म होने के बाद अगर यूजर चाहे तो उसी गेम को खरीद सकता है. इसकी खास बात यह है कि गेम खरीदने पर ट्रायल के दौरान की गई प्रोग्रेस भी सेव रहेगी. इसका मतलब है कि गेम दोबारा शुरू करने की जरूरत नहीं पड़ेगी.
एक ही बार मिलेगा फ्री ट्रायल का मौका
हर यूजर को किसी एक गेम के लिए सिर्फ एक बार ट्रायल का मौका मिलेगा. अगर कोई यूजर दोबारा ट्रायल लेने की कोशिश करता है तो उसे “You already used the trial” जैसा मैसेज दिख सकता है. इससे डेवलपर्स को भी फायदा होगा और सिस्टम का गलत इस्तेमाल भी रुकेगा.
यह फीचर पूरी तरह से डेवलपर्स की मर्जी पर होगा, यानी अगर कोई गेम डेवलपर चाहे, तभी वह अपने गेम के लिए “Try Before You Buy” ऑप्शन ऑन कर पाएगा. इससे डेवलपर्स अपने गेम की क्वालिटी दिखा सकेंगे और सही यूजर्स तक अपनी पहुंच बना पाएंगे. इसके साथ यूजर्स को भी पैसे खर्च करने से पहले गेम का अनुभव लेने का भरोसा मिलेगा. फिलहाल यह साफ नहीं है कि यह सुविधा पेड ऐप्स के लिए भी आएगी या नहीं, लेकिन रिपोर्ट्स में कहा गया है कि भविष्य में गूगल इसे नॉन-गेम ऐप्स तक भी बढ़ा सकता है.
इसके अलावा गूगल प्ले स्टोर में इस साल और भी बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे. 1 मार्च 2026 से ऐसे ऐप्स पर चेतावनी दिखाई जाएगी जो जरूरत से ज्यादा बैटरी ड्रेन करते हैं. इतना ही नहीं, ऐसे ऐप्स को Play Store की रिकमेंडेशन लिस्ट से भी हटा दिया जाएगा. गूगल का यह कदम यूजर एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने और सुरक्षित ऐप्स को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है.