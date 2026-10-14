गूगल का नया फीचर, अब आप बिना कोडिंग नॉलेज के खुद बना सकेंगे अपना पर्सनल ऐप
गूगल-प्ले पर्सनल ऐप बनाने की सुविधा दे रहा है जिससे यूजर बिना पब्लिक किए अपने एंड्रॉइड फोन पर सुरक्षित तरीके से ऐप चला सकते हैं.
Published : October 14, 2026 at 2:36 PM IST
हैदराबाद: गूगल ने मंगलवार को एक बड़ा ऐलान किया है, जिससे आम लोग भी आसानी से खुद के ऐप बनाकर अपने एंड्रॉयड फोन पर चला सकेंगे. अब आपको अपना ऐप बनाने के बाद गूगल प्ले स्टोर पर पब्लिक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. इस नई सर्विस के जरिए आप अपने पर्सनल ऐप को सिर्फ अपने फोन पर ही लॉन्च कर सकते हैं. यह ऐप सिर्फ आपके गूगल अकाउंट से जुड़ा रहेहा और किसी और को दिखाई नहीं देगा. यह ऐप गूगल प्ले की सर्च या लिस्टिंग में नहीं आएगा, सिर्फ आप ही इसका इस्तेमाल कर पाएंगे.
आजकल बहुत से लोग एआई की मदद से अपनी जरूरत के हिसाब से ऐप बना रहे हैं. इसे वाइब-कोडिंग कहते हैं. पहले ऐसा ऐप अपने फोन पर चलाने के लिए उसे प्ले स्टोर पर डालना पड़ता था. किसी भी को प्ले स्टोर पर डालने के बाद वो करीब तीन अरब यूज़र्स के लिए खुल जाता है. इस कारण ज्यादातर लोग वेब ऐप बनाकर काम चला लेते थे. अब गूगल ने रास्ता आसान कर दिया है. आप गूगल एआई स्टूडियो में ऐप बना सकते हैं और उसे डायरेक्ट अपने एंड्रॉयड डिवाइस पर चला सकते हैं.
New on Google Play: More ways to create, discover, and play @google https://t.co/7GqCkqcKSE— Sam Bright (@SamuelRBright) October 13, 2026
पर्सनल ऐप बनाने का तरीका और सुरक्षा
ये पर्सनल ऐप भी गूगल प्ले की पुरानी पॉलिसीज़ का पालन करेंगे. शुरुआत में इस सुविधा को सिर्फ अमेरिका में 18 साल के ऊपर के यूज़र्स के लिए उपलब्ध कराया जाएगा. गूगल प्ले और डेवलपर इकोसिस्टम के वीपी और जीएम सैम ब्राइट ने कहा कि अब प्ले का भविष्य पर्सनल, सुरक्षित और सबके द्वारा बनाया गया है. उन्होंने कहा कि, पहले लोग कहा करते थे कि हर चीज के लिए एक ऐप है, लेकिन अब कहेंगे कि मेरे लिए खास ऐप है.
आने वाले महीनों में आप अपने बनाए ऐप को भरोसेमंद दोस्तों या परिवार के साथ शेयर कर सकेंगे. जैसे बच्चे की टी-बॉल लीग के लिए बनाया गया ऐप छोटे ग्रुप में इस्तेमाल हो सकेगा. अगर ऐप बहुत पॉपुलर हो जाए तो बाद में उसे पूरे प्ले स्टोर पर पब्लिश भी किया जा सकेगा. इसके लिए ट्रस्ट और सेफ्टी रिव्यू पूरा करना जरूरी होगा.
गेमिंग और एआई में नए बदलाव
गूगल एआई की मदद से अपने गूगल प्ले को बेहतर बनाती जा रही है. कंपनी गेम फाइंडर नाम का एक नया फीचर लॉन्च करेगा. यह यूज़र्स की पसंद और गूगल की गेम कम्यूनिटी में शामिल करीब 1.2 अरब प्लेयर्स के डेटा के आधार पर पर्सनलाइज़्ड गेम का सजेशन देगा. इसकी शुरुआत अमेरिका से और अंग्रेजी भाषा में होगी. यूज़र्स अपनी गेम्स की लिस्ट बना सकेंगे. कम्युनिटी पोस्ट्स सेक्शन में सवाल पूछ सकेंगे. 48 घंटे के गेमिंग चैलेंज स्प्रिंट्स भी शुरू होंगे.
प्ले स्टोर का बिल्ट-इन एआई असिस्टेंट आस्क प्ले अब ऐप्स की तुलना भी बताएगा. गूगल प्ले के ऐप्स और गेम्स जेमिनी की बातचीत बेहतर तरीके से होगी. पेरेंट्स बच्चे की सही उम्र नहीं बल्कि उम्र का रेंज डेवलपर्स के साथ शेयर कर सकेंगे. इससे उम्र के हिसाब से सही एक्सपीरियंस मिलेगा.