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गूगल का नया फीचर, अब आप बिना कोडिंग नॉलेज के खुद बना सकेंगे अपना पर्सनल ऐप

आने वाले समय में ये पर्सनल ऐप परिवार और दोस्तों के छोटे समूह के साथ भी शेयर किए जा सकेंगे बिना स्टोर पर डाले. ( Google Play )

हैदराबाद: गूगल ने मंगलवार को एक बड़ा ऐलान किया है, जिससे आम लोग भी आसानी से खुद के ऐप बनाकर अपने एंड्रॉयड फोन पर चला सकेंगे. अब आपको अपना ऐप बनाने के बाद गूगल प्ले स्टोर पर पब्लिक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. इस नई सर्विस के जरिए आप अपने पर्सनल ऐप को सिर्फ अपने फोन पर ही लॉन्च कर सकते हैं. यह ऐप सिर्फ आपके गूगल अकाउंट से जुड़ा रहेहा और किसी और को दिखाई नहीं देगा. यह ऐप गूगल प्ले की सर्च या लिस्टिंग में नहीं आएगा, सिर्फ आप ही इसका इस्तेमाल कर पाएंगे.

आजकल बहुत से लोग एआई की मदद से अपनी जरूरत के हिसाब से ऐप बना रहे हैं. इसे वाइब-कोडिंग कहते हैं. पहले ऐसा ऐप अपने फोन पर चलाने के लिए उसे प्ले स्टोर पर डालना पड़ता था. किसी भी को प्ले स्टोर पर डालने के बाद वो करीब तीन अरब यूज़र्स के लिए खुल जाता है. इस कारण ज्यादातर लोग वेब ऐप बनाकर काम चला लेते थे. अब गूगल ने रास्ता आसान कर दिया है. आप गूगल एआई स्टूडियो में ऐप बना सकते हैं और उसे डायरेक्ट अपने एंड्रॉयड डिवाइस पर चला सकते हैं.

पर्सनल ऐप बनाने का तरीका और सुरक्षा ये पर्सनल ऐप भी गूगल प्ले की पुरानी पॉलिसीज़ का पालन करेंगे. शुरुआत में इस सुविधा को सिर्फ अमेरिका में 18 साल के ऊपर के यूज़र्स के लिए उपलब्ध कराया जाएगा. गूगल प्ले और डेवलपर इकोसिस्टम के वीपी और जीएम सैम ब्राइट ने कहा कि अब प्ले का भविष्य पर्सनल, सुरक्षित और सबके द्वारा बनाया गया है. उन्होंने कहा कि, पहले लोग कहा करते थे कि हर चीज के लिए एक ऐप है, लेकिन अब कहेंगे कि मेरे लिए खास ऐप है.