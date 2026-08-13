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Google Pixel Watch 5 भारत में लॉन्च: Buds Pro 2 का नया रूप भी पेश, जानें पूरी डिटेल्स

गूगल ने आज अपने एनुअल इवेंट में नई पिक्सल वॉच और पुराने पिक्सल बड्स का नया रूप पेश किया है.

Google Pixel Watch 5 and Pixel Buds Pro 2 Olive Edition Launched in India
इसमें नए Health Guardian फीचर्स और तेज GPS ट्रैकिंग दी गई है. (Image Credit: Google)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : August 13, 2026 at 2:33 PM IST

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हैदराबाद: गूगल ने कल रात मेड बाय गूगल 2026 इवेंट आयोजित किया था. इस इवेंट में गूगल ने अपनी नई पिक्सल सीरीज के साथ कई अन्य प्रोडक्ट्स को भी लॉन्च किया है, जिनमें Google Pixel Watch 5 और Pixel Buds Pro 2 का नया कलर ऑप्शन भी शामिल है.

हम इस आर्टिकल में इन्हीं दो प्रोडक्ट्स की बात करेंगे. इनके अलावा गूगल ने Pixel 11, Pixel 11 Pro, Pixel 11 Pro XL, Pixel 11 Pro Fold और Pixel Tag भी शामिल हैं. इन प्रोडक्ट्स के बारे में हमने अपने पिछले आर्टिकल्स में बात की है.

Google Pixel Watch 5: फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स

गूगल ने Pixel Watch 5 को भारत में दो साइज़ में पेश किया है, जो 41mm और 45mm में आते हैं. ये Wear OS की मदद से चलते हैं. इस वॉच में 3,000 निट्स की पीक ब्राइटनेस वाला डोम्ड Actua 360 डिस्प्ले दिया गया है. 41mm वाला मॉडल Fog, Canyon, Olive समेत नए Pyrite हाउसिंग वाले कलर ऑप्शन में आता है. वहीं, 45mm वाला मॉडल Fog, Olive और Pyrite कलर ऑप्शन्स में आता है.

बैटरी की बात करें तो 41mm वाली इस वॉच के लिए कंपनी ने 40 घंटे तक के बैकअप और 45mm वाले इस वॉच के लिए 30 घंटे तक के बैकअप का दावा किया है. इसके अलावा वॉच में फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी दिया गया है.

इस वॉच में प्रोसेसर के लिए Qualcomm Snapdragon W5 Gen 2 Accelerated चिपसेट दिया गया है, जिसमें डुअल-चिप आर्किटेक्चर के साथ पहले से 50 प्रतिशत ज्यादा रैम और 12 प्रतिशत फास्ट सीपीयू परफॉर्मेंस मिलती है. कंपनी का कहना है कि इस प्रोसेसर की वजह से Pixel Watch 5 गूगल की पिछली जनरेशन वाली वॉच यानी Pixel Watch 4 की तुलना में 20 प्रतिशत तेज काम करती है. इस वॉच में 'Raise to Talk' फीचर को भी बेहतर किया गया है, जिससे कलाई उठाते ही Gemini को एक्टिवेट किया जा सकता है और वर्कआउट शुरू करना, टाइमर सेट करना जैसे काम ऑफलाइन होने पर भी तुरंत हो जाते हैं.

GPS ट्रैकिंग और नए हेल्थ फीचर्स

गूगल का दावा है कि Pixel Watch 5 में पिछली जनरेशन की तुलना में दो गुना ज्यादा सटीक जीपीएस रूट ट्रैकिंग की सुविधा मिलती है. गूगल का कहना है कि यह मुश्किल इलाकों में भी बेहतर लोकेशन ट्रैकिंग फीचर मुहैया कराती है. कंपनी ने इसके लिए गूगल मैप्स की टेक्नोलॉजी और मौसम रेफरेंस स्टेशन्स के ग्लोबल नेटवर्क का इस्तेमाल किया है.

पिक्सल वॉच 5 के फिटनेस फीचर्स की बात करें तो इसमें जल्द ही नया स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वर्कआउट एक्सपीरियंस फीचर आने वाला है, जो यूज़र्स को उनकी कलाई पर ही स्टेप-बाय-स्टेप गाइडेंस देगा. गूगल हेल्थ कोच यूज़र के लिए गोल्स के हिसाब से कस्टम वर्काउट भी तैयार करता है. स्लीप ट्रैकिंग में भी 15% ज्यादा सटीक स्लीप स्टेज डिटेक्शन फीचर दिया गया है. इसके अलावा नई वॉच में Smart Wake फीचर भी दिया गया है, जो अलार्म से पहले हल्की नींद के सही मूमेंट में ही यूजर को जगाता है.

गूगल ने तीन नए Health Guardian फीचर्स भी पेश किए हैं, जिनमें ब्लड प्रेशर ट्रेंड्स, स्लीप ब्रीदिंग क्वालिटी ट्रेंड्स और इंसुलिन रेजिस्टेंस ट्रेंड्स शामिल हैं. ये यूज़र्स को मंथली रिपोर्ट्स के रूप में मिलेंगी, जिनमें से पहली रिपोर्ट वॉच पहनने के लिए एक महीने बाद मिलेगी. कंपनी का कहना है कि ये फीचर्स सेंसर डेटा पर ट्रेन किए गए हेल्थ फाउंडेशन मॉडल्स पर बेस्ड हैं.

भारत में Pixel Watch 5 की कीमत 41mm वेरिएंट के लिए Rs. 42,900 और 45mm वेरिएंट के लिए Rs. 45,900 तय की गई है. इसका प्री-ऑर्डर 12 अगस्त से शुरू हो गया है और यह 20 अगस्त से स्टोर्स पर उपलब्ध होगा.

Pixel Buds Pro 2 का नया रूप

गूगल ने आज अपने इस इवेंट कोई नया ईयरबड्स तो लॉन्च नहीं किया है, लेकिन पहले से मौजूद एक पुराने बड्स Pixel Buds Pro 2 में नए फीचर्स जोड़े हैं और एक नया कलर वेरिएंट भी लॉन्च किया है. भारत में इस बड्स की कीमत 22,900 रुपये है. अब कंपनी ने इसे एक नए ऑलिव (Olive) कलर ऑप्शन में भी लॉन्च कर दिया है. इसे 12 अगस्त से ही ऑर्डर करने के लिए उपलब्ध करा दिया गया है. हालांकि, इस पिक्सल बड्स में आने वाले नए सॉफ्टवेयर अपडेट्स सितंबर में रोलआउट होंगे.

नए अपडेट्स में Dynamic ANC मिलेगा, जो ईयरबड्स की सील में हल्का बदलाव होने पर भी नॉइज़ कैंसिलेशन को बनाए रखेगा. इसके अलावा Gemini से बोलकर बड्स की सेटिंग को भी बदलना संभव होगा. जैसे- "Hey Google, Turn up the bass" कहकर आप बैस एडजस्ट कर पाएंगे. इसके अलावा पिक्सल वॉच के साथ स्लीप सिंक फीचर यूज़ करने की सुविधा भी मिलेगी. इसके जरिए सोते ही म्यूज़िक अपने-आप पॉज हो जाएगा. इसके अलावा अब Pixel Buds Pro 2 में अपग्रेडेड Live Translate फीचर भी दिया गया है, जो 70 से ज्यादा भाषाओं में लगभग रियल-टाइम ट्रांसलेशन करता है.

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