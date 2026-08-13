Google Pixel Tag भारत में लॉन्च: Apple AirTag को टक्कर देगा गूगल का पहला ब्लूटूथ ट्रैकर
Google का पहला ब्लूटूथ ट्रैकर Pixel Tag भारत में लॉन्च हुआ है. आइए हम आपको इसकी कीमत और फीचर्स के बारे में बताते हैं.
Published : August 13, 2026 at 10:31 AM IST
हैदराबाद: गूगल ने भारत में अपना पहला ब्लूटूथ ट्रैकर लॉन्च कर दिया है, जिसका नाम Pixel Tag है. गूगल का पिक्सल टैग भारत में मौजूद तमाम कंपनियों के ब्लूटूथ ट्रैकर के साथ-साथ Apple के AirTag को भी टक्कर देगा. गूगल ने जानकारी दी है कि पिक्सल टैग की बिक्री 11 नवंबर से ऑनलाइन स्टोर के जरिए शुरू होगी. भारत में गूगल का यह ट्रैकर सिंगल पीस या फिर चार के पैक में बेचा जाएगा.
गूगल पिक्सल टैग का डिज़ाइन किसी कंकड़ जैसा है, जो ड्यूरेबल स्टेनलेस स्टील से बना है. कंपनी ने इसे इस तरीके से डिज़ाइन किया है कि यह झुकने या टूटने से बचा रहे. इसके अगले हिस्से पर LED इंडिकेटर और गूगल की ब्रांडिंग दी गई है.
Introducing Google Pixel Tag, our first-ever finder tag. Attach it to your keys or slip it into your luggage to easily find the things you need, whether they’re near or far, right in Find Hub. pic.twitter.com/wN7HNI19BI— Google (@Google) August 12, 2026
स्पेसिफिकेशन्स और खास फीचर्स
गूगल के इस पहले ब्लूटूथ ट्रैकर में ब्लूटूथ चैनल साउंडिंग और अल्ट्रा-वाइडबैंड कनेक्टिविटी दी गई है. इसकी वजह से डिवाइस को सटीक तरीके से ढूंढा जा सकता है, फिर चाहे वह कपड़ों के ढेर में दबा हो या सोफे की दरार में फंसा हो. यह Find Hub ऐप के साथ जुड़ा हुआ है, जिसके जरिए यूज़र मैप पर डायरेक्शनल गाइडेंस की मदद से अपना सामान ढूंढ सकते हैं.
गूगल ने अपने ब्लॉग में जानकारी दी है कि Pixel Tag एक अरब से ज्यादा एंड्रॉयड डिवाइसेज़ वाले क्राउडसोर्स्ड नेटवर्क का इस्तेमाल करता है, जिससे रेंज से बाहर होने पर भी सामान सुरक्षित तरीके से लौकेट किया जा सकता है. इसमें सारी लोकेशन डेटा एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड रहती है.
गूगल पिक्सल टैग में एक लेफ्ट बिहाइंड अलर्ट्स (Left Behind Alerts) भी मिलता है, जो सामान पीछे छूटने से पहले ही अलर्ट कर देता है. इसके साथ-साथ अगर कोई अनजान ट्रैकर आपके साथ ट्रैवल कर रहा हो, तो फोन अपने-आप इसकी जानकारी भी दे देता है.
पिक्सल टैग में एक बिल्ट-इन स्पीकर भी दिया गया है, जिससे फोन खो जाने पर उसे साइलेंट मोड में भी रिंग कराया जा सकता है. इसे Pixel Watch से भी लोकेट और रिंग किया जा सकता है. पिक्सल टैग को Pixel Buds पहनकर सिर्फ Gemini से बोलकर भी ढूंढा जा सकता है. एक पिक्सल टैग को एक-साथ दस लोगों तक शेयर भी किया जा सकता है, जिससे शेयर्ड सामान को मिलकर ट्रैक किया जा सके.
इस ट्रैकर में यूज़र-रिप्लेसेबल CR2032 कॉइन सेल बैटरी दी गई, जो एक साल से ज्यादा टिकने का दावा करती है. पिक्सल टैग IP67 रेटिंग के साथ आता है, यानी यह थोड़े बहुत पानी और धूल से भी सुरक्षित रहेगा. गूगल के मुताबिक, पिक्सल टैग एक मीटर गहराई वाले पानी में 30 मिनट तक टिक सकता है. इस ट्रैकर का इस्तेमाल Android 9 सा उससे आगे वाले उन सभी वर्ज़न्स के साथ किया जा सकता है, जिनमें Bluetooth 6.0 या उससे आगे वाला ब्लूटूथ सपोर्ट हो. गूगल इस ट्रैकर के साथ एक साल की वारंटी भी दे रहा है और इसका वजन सिर्फ 11.8 ग्राम है.
कीमत और उपलब्धता
गूगल पिक्सल टैग की कीमत भारत में सिंगल पीस के लिए 3,799 रुपये से शुरू होती है, जबकि चार ट्रैकर्स के पैक की कीमत 12,900 रुपये है. कंपनी ने इसे फिलहाल सिर्फ Fog कलर में ही लॉन्च करने का फैसला किया है और इसकी बिक्री 11 नवंबर से शुरू होगी, जैसा कि हमने आपको पहले भी बता दिया है.