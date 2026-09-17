ETV Bharat / technology

Pixel Phones में एक खतरनाक दिक्कत, खुद गूगल ने किया कंफर्म

गूगल ने पिक्सेल फोन की मॉडम वाली खतरनाक खामी को ठीक कर दिया है इसलिए हर यूजर को तुरंत लेटेस्ट सुरक्षा अपडेट लगा लेना चाहिए.

This zero-click attack could have compromised the phone without requiring any clicks, so installing the update is the safest option.
ये जीरो-क्लिक हमला बिना किसी क्लिक के फोन में घुस सकता था इसलिए अपडेट लगाना ही सबसे सुरक्षित विकल्प है. (Image Credit: Google)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : September 17, 2026 at 2:00 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: गूगल ने हाल ही में एक बहुत खतरनाक सुरक्षा समस्या की पुष्टि की है, जो पिक्सल फोन में पाई गई थी. हैकर्स ने इस खामी का फायदा उठाकर कुछ चुनिंदा लोगों के फोन में घुसपैठ भी की है. ये समस्या फोन के मॉडम में छिपी हुई थी. बता दें कि मॉडल फोन का वो हिस्सा होता है, जो आपके फोन को मोबाइल नेटवर्क और इंटरनेट से जोड़ता है.

गूगल ने 16 सितंबर 2026 यानी कल ही Android 17 QPR 1 अपडेट जारी किया है. इसमें हैरी पॉटर थीम और कॉन्टैक्ट वीआईपी जैसी नई चीजें भी शामिल थीं, लेकिन सबसे जरूरी बात ये थी कि इसमें 200 से ज्यादा सुरक्षा सुधार किए गए. इनमें से एक सुधार मॉडम से जुड़ी खामी को ठीक करने वाला था.

पिक्सल फोन की खामी

ये खामी CVE-2026-58704 नाम से जानी जाती है. इसमें हैकर्स फोन की सिक्योरिटी वॉल को पार कर सकते थे. सबसे डरावनी बात ये थी कि यूज़र को कोई लिंक भी क्लिक नहीं करना पड़ा था और कोई फाइल भी डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ती थी. हैकर्स दूर से ही अटैक कर सकते थे. इसे ज़ीरो-क्लिक अटैक कहते हैं. यह अटैक सफल होने पर हैकर्स फोन में रखी संवेदनशील जानकारियों को चुरा सकते थे.

गूगल ने बताया कि ये अटैक सीमित और लक्षित थे. इसका मतलब है कि ये अटैक बहुत ज्यादा लोगों पर नहीं, बल्कि कुछ खास चुनिंदा लोगों के फोन्स पर ही किए गए थे. हालांकि, गूगल ने अभी तक इस बात की जानकारी नहीं है कि इस साइबर अटैक में कौन से पिक्सल मॉडल्स प्रभावित हुए और कुल कितने यूज़र्स को निशाना बनाया गया. गूगल ने अटैक्स के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दी है.

अब क्या करना चाहिए

पिक्सल फोन यूज़ करने वालों के लिए अच्छी बात यह है कि गूगल ने इस खतरनाक खामी को पैच कर दिया है. अगर आपके पास पिक्सल फोन है तो तुरंत अपडेट कर लें. इसके लिए आपको नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करना होगा:

  1. अपना पिक्सल फोन खोलें.
  2. सेटिंग्स में जाएं.
  3. सिस्टम पर टैप करें.
  4. सॉफ्टवेयर अपडेट्स का ऑप्शन चुनें.
  5. सिस्टम अपडेट पर जाकर लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल करें.

अगर आपके पिक्सल फोन में अपडेट दिख रहा है तो उसे डाउनलोड एंड इंस्टॉल कर लें. इस प्रोसेस को करने के बाद आपका फोन उस खतरनाक साइबर अटैक से सुरक्षित हो जाएगा. इस घटना से हमें ये भी समझ आता है कि हमें अपने फोन्स को अपडेट रखना कितना जरूरी है. सिक्योरिटी पैच समय पर लगाना ही हैकर्स से बचाव का सबसे आसान तरीका है.

TAGGED:

PIXEL SECURITY UPDATE
GOOGLE PIXEL VULNERABILITY
ZERO CLICK ATTACK PIXEL
GOOGLE PIXEL 11
PIXEL PHONE CYBER ATTACK

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.