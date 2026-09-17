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Pixel Phones में एक खतरनाक दिक्कत, खुद गूगल ने किया कंफर्म

ये जीरो-क्लिक हमला बिना किसी क्लिक के फोन में घुस सकता था इसलिए अपडेट लगाना ही सबसे सुरक्षित विकल्प है. ( Image Credit: Google )

हैदराबाद: गूगल ने हाल ही में एक बहुत खतरनाक सुरक्षा समस्या की पुष्टि की है, जो पिक्सल फोन में पाई गई थी. हैकर्स ने इस खामी का फायदा उठाकर कुछ चुनिंदा लोगों के फोन में घुसपैठ भी की है. ये समस्या फोन के मॉडम में छिपी हुई थी. बता दें कि मॉडल फोन का वो हिस्सा होता है, जो आपके फोन को मोबाइल नेटवर्क और इंटरनेट से जोड़ता है. गूगल ने 16 सितंबर 2026 यानी कल ही Android 17 QPR 1 अपडेट जारी किया है. इसमें हैरी पॉटर थीम और कॉन्टैक्ट वीआईपी जैसी नई चीजें भी शामिल थीं, लेकिन सबसे जरूरी बात ये थी कि इसमें 200 से ज्यादा सुरक्षा सुधार किए गए. इनमें से एक सुधार मॉडम से जुड़ी खामी को ठीक करने वाला था. पिक्सल फोन की खामी ये खामी CVE-2026-58704 नाम से जानी जाती है. इसमें हैकर्स फोन की सिक्योरिटी वॉल को पार कर सकते थे. सबसे डरावनी बात ये थी कि यूज़र को कोई लिंक भी क्लिक नहीं करना पड़ा था और कोई फाइल भी डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ती थी. हैकर्स दूर से ही अटैक कर सकते थे. इसे ज़ीरो-क्लिक अटैक कहते हैं. यह अटैक सफल होने पर हैकर्स फोन में रखी संवेदनशील जानकारियों को चुरा सकते थे.