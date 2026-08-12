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Google Pixel 11 सीरीज़ आज होगी लॉन्च: भारत में कब और कैसे देखें लाइव स्ट्रीमिंग, जानें पूरी डिटेल

Google आज Made by Google इवेंट में Pixel 11, Pro, Pro XL और Pro Fold को Tensor G6 चिप के साथ पेश करने वाला है.

Google Pixel 11, Pixel 11 Pro, Pro XL and Pro Fold to Launch at Made by Google Event
भारत में Pixel 11 लॉन्च इवेंट 13 अगस्त की सुबह 3:30 बजे लाइव होगा, इस बार मेज़बानी ट्रेवर नोआ करेंगे. (Image Credit: Made by Google)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : August 12, 2026 at 8:17 AM IST

3 Min Read
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हैदराबाद: गूगल आज यानी 12 अगस्त 2026 को अपना एनुअल इवेंट आयोजित करने जा रहा है, जिसका नाम Made by Google है. गूगल हर साल अपने इस इवेंट का आयोजन करता है, जिसमें नई पिक्सल सीरीज, स्मार्टवॉच, बड्स आदि प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया जाता है. इस बार गूगल Pixel 11 Series को लॉन्च करने जा रहा है, जिसमें चार नए मॉडल्स लॉन्च हो सकते हैं. इनमें Pixel 11, Pixel 11 Pro, Pixel 11 Pro XL और Pixel 11 Pro Fold शामिल हैं. इस इवेंट में Google Pixel Watch 5 समेत कुछ और नए गैजेट्स भी लॉन्च होने की उम्मीद है. अब सवाल उठता है कि अगर आप घर बैठे इस इवेंट को देखना चाहे तो कैसे देख सकते हैं.

इसके लिए आपको यह बात जाननी जरूरी है कि गूगल का यह इवेंट 12 अगस्त 2026 यानी आज ही न्यू यॉर्क सिटी में 6:00 PM ET पर आयोजित होगा, लेकिन उस वक्त भारत में 13 अगस्त 2026 की मिडनाइट 3:30 AM बज रहे होंगे. ऐसे में अगर आप भारत में इस इवेंट को देखना चाहते हैं तो आपको आज रात 3 बजे तक का इंतजार करना पड़ेगा.

उस वक्त आप यूट्यूब पर जाकर Made by Google नाम के चैनल पर इस इवेंट की लाइव स्ट्रीमिंग देख सकते हैं. हम आपकी सुविधा के लिए इस इवेंट की लाइव स्ट्रीमिंग लिंक को अपने आर्टिकल में अटैच कर रहे हैं, जिसे आप नोटिफाई भी कर सकते हैं. ऐसा दावा किया जा रहा है कि इस बार इवेंट की मेज़बानी कॉमेडियन ट्रेवर नोआ करने वाले हैं.

क्या होंगे Pixel 11 सीरीज़ के खास फीचर्स

लॉन्च से पहले लीक हुई जानकारियों के मुताबिक, पिक्सल 11 सीरीज़ में गूगल का नया Tensor G6 प्रोसेसर दिया जा सकता है, जो पहले से बेहतर परफॉर्मेंस देगा. बेस मॉडल Pixel 11 में 12GB तक रैम मिल सकती है, जबकि Pro मॉडल्स में 16GB रैम और 1TB तक स्टोरेज का ऑप्शन दिया जा सकता है.

Pro मॉडल्स में एक नया फीचर 'HiLight' भी देखने को मिल सकता है, जिसे पहले 'Pixel Glow' नाम दिया गया था. ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि यह लाइट किसी खास कॉन्टैक्ट की कॉल आने पर नोटिफिकेशन इंडिकेटर की तरह काम कर सकती है, हालांकि इसके बाकी फंक्शन अभी साफ नहीं हैं.

रिपोर्ट के मुताबिक, नए फोन्स में Android 17 के साथ Gemini Intelligence का सपोर्ट भी मिलने की उम्मीद है, जिससे AI फीचर्स और भी बेहतर हो सकते हैं. कैमरा सेटअप में भी सुधार की उम्मीद जताई जा रही है.

कीमत में बढ़ोतरी की पूरी उम्मीद

लीक रिपोर्ट्स के मुताबिक, Pixel 11 सीरीज़ की कीमतों में पिछले मॉडल की तुलना में करीब 100 डॉलर यानी भारतीय रुपये के अनुसार करीब 10,000 रुपये तक की बढ़ोतरी हो सकती है. अलग-अलग लीक में Pixel 11 की शुरुआती कीमत करीब 899 डॉलर, Pixel 11 Pro की 1,099 डॉलर और Pixel 11 Pro XL की 1,299 डॉलर के आसपास बताई गई है, वहीं फोल्डेबल Pixel 11 Pro Fold की कीमत करीब 1,899 डॉलर हो सकती है. हालांकि, इन सभी आंकड़ों की आधिकारिक पुष्टि गूगल की तरफ से इवेंट के दौरान ही होगी.

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