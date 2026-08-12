ETV Bharat / technology

Google Pixel 11 सीरीज़ आज होगी लॉन्च: भारत में कब और कैसे देखें लाइव स्ट्रीमिंग, जानें पूरी डिटेल

भारत में Pixel 11 लॉन्च इवेंट 13 अगस्त की सुबह 3:30 बजे लाइव होगा, इस बार मेज़बानी ट्रेवर नोआ करेंगे. ( Image Credit: Made by Google )

हैदराबाद: गूगल आज यानी 12 अगस्त 2026 को अपना एनुअल इवेंट आयोजित करने जा रहा है, जिसका नाम Made by Google है. गूगल हर साल अपने इस इवेंट का आयोजन करता है, जिसमें नई पिक्सल सीरीज, स्मार्टवॉच, बड्स आदि प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया जाता है. इस बार गूगल Pixel 11 Series को लॉन्च करने जा रहा है, जिसमें चार नए मॉडल्स लॉन्च हो सकते हैं. इनमें Pixel 11, Pixel 11 Pro, Pixel 11 Pro XL और Pixel 11 Pro Fold शामिल हैं. इस इवेंट में Google Pixel Watch 5 समेत कुछ और नए गैजेट्स भी लॉन्च होने की उम्मीद है. अब सवाल उठता है कि अगर आप घर बैठे इस इवेंट को देखना चाहे तो कैसे देख सकते हैं. इसके लिए आपको यह बात जाननी जरूरी है कि गूगल का यह इवेंट 12 अगस्त 2026 यानी आज ही न्यू यॉर्क सिटी में 6:00 PM ET पर आयोजित होगा, लेकिन उस वक्त भारत में 13 अगस्त 2026 की मिडनाइट 3:30 AM बज रहे होंगे. ऐसे में अगर आप भारत में इस इवेंट को देखना चाहते हैं तो आपको आज रात 3 बजे तक का इंतजार करना पड़ेगा. उस वक्त आप यूट्यूब पर जाकर Made by Google नाम के चैनल पर इस इवेंट की लाइव स्ट्रीमिंग देख सकते हैं. हम आपकी सुविधा के लिए इस इवेंट की लाइव स्ट्रीमिंग लिंक को अपने आर्टिकल में अटैच कर रहे हैं, जिसे आप नोटिफाई भी कर सकते हैं. ऐसा दावा किया जा रहा है कि इस बार इवेंट की मेज़बानी कॉमेडियन ट्रेवर नोआ करने वाले हैं. क्या होंगे Pixel 11 सीरीज़ के खास फीचर्स