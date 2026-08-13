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Google Pixel 11 सीरीज भारत में लॉन्च: कीमत 89,999 से शुरू, यहां जानें पूरी डिटेल

गूगल के नए Pixel 11 सीरीज में 40 प्रतिशत पतला कैमरा बार, बेहतर बैटरी और 20 अगस्त से डिलीवरी शुरू होगी. ( Image Credit: Google )

लिहाजा, गूगल ने अपने इस नए पिक्सल 11 फोन को डिज़ाइन, कैमरा और एआई परफॉर्मेंस - तीनों ही मामलों में अपग्रेड किया है. हालांकि, पिछले साल की तुलना में फोन की कीमत में 10,000 रुपये की बढ़ोतरी भी देखी गई है, जिसकी वजह मेमोरी चिप्स की बढ़ती कीमतों को बताया जा रहा है.

बैटरी, ओएस और अन्य: यह फोन गूगल के लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम यानी Android 17 पर चलता है. इसमें इन-डिस्प्ले अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ IP68 रेटिंग भी दी गई है, यानी यह फोन पानी और धूल से सुरक्षित रहेगा. इस फोन में 4,985mAh की बैटरी भी दी गई है, जो 30W वायर्ड चार्जिंग और 25W Qi 2.2 Pixelsnap वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट के साथ आती है. इस फोन में कनेक्टिविटी के लिए 5G, Wifi, NFC और USB Type-C 3.2 जैसे कई खास फीचर्स दिए गए हैं.

कैमरा: पिक्सल 11 के कैमरा सेटअप की बात करें तो इसके पिछले हिस्से पर 48MP का प्राइमरी कैमरा सेंसर दिया गया है, जिसका अपर्चर f/1.7 है. यह OIS और LDAF सपोर्ट के साथ आता है. फोन का दूसरा बैक कैमरा 13MP का है, जो अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस के साथ आता है. तीसरा बैक कैमरा 10.8MP का है, जो 5x टेलीफोटो लेंस के साथ आता है. इस फोन में सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए कंपनी ने 10.5MP का फ्रंट कैमरा भी दिया है.

प्रोसेसर: गूगल पिक्सल 11 सीरीज के इन तीनों नए फोन्स की सबसे खास बातों में से एक इसका प्रोसेसर है. गूगल ने अपने इन तीनों फोन्स में अपना ही लेटेस्ट चिपसेट Google Tensor G6 फिट किया है, जिसके साथ Titan M3 सिक्योरिटी चिप भी दिया गया है. गूगल का दावा है कि यह चिप पहले से 25% फास्ट वेब ब्राउज़िंग और 15% तेज ऐप लॉन्चिंह स्पीड देता है. इसके अलावा गूगल ने ये भी कहा है कि एआई टास्क को पूरा करने के लिए उनका यह नया चिप पुरानी चिप की तुलना में करीब 3.5 गुना तेज है और उतनी ही कम पावर खर्च करता है.

डिस्प्ले: पिक्सल 11 में एक एज-टू-एज ग्लास कैमरा बार दिया गया है, जिसकी मोटाई पिछले जनरेशन वाले पिक्सल फोन की तुलना में 40% कम है. इससे फोन मेड बाय गूगल केस के साथ फ्लश दिखता है और फ्लैट सर्फेस पर रखने से हिलता-डुलता नहीं है. इस फोन में 6.3 इंच की फुल एचडी प्लस एमोलेड डिस्प्ले है, जिसका रिफ्रेश रेट 120Hz तक जाता है. इस स्क्रीन की पीक ब्राइटनेस 3000 निट्स तक है. डिस्प्ले में कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 प्रोटेक्शन भी मिलता है.

गूगल ने इन तीनों फोन में कई अहम बदलाव किए हैं, जिनमें प्रोसेसर, बेहतर कैमरा अपग्रेड और कई खास फीचर्स भी शामिल हैं. इनमें सबसे खास Pixel 11 Pro और Pro XL में मिलने वाला नया HiLight फीचर है. यह एक तरह की LED लाइट है, जो फोन के पिछले कैमरा मॉड्यूल के आसपास लगी होती है और फोन उल्टा रखे जाने पर अलग-अलग रंगों और पैटर्न में जलती है. इससे यूज़र्स को यह जानने में मदद मिलती है कि गूगल का एआई मॉडल यानी Gemini कब कुछ सुन रहा है, कब प्रोसेस कर रहा है और कब जवाब दे रहा है. इसके अलावा कॉन्टैक्ट्स के लिए भी आप इन फोन में कस्टम कलर कोड सेट कर सकते हैं.

हैदराबाद: गूगल ने आखिरकार अपनी नई पिक्सल सीरीज को लॉन्च कर ही दिया, जिसका इंतजार पिछले कई महीनों से किया जा रहा था. Google Pixel 11 सीरीज भारत समेत ग्लोबल मार्केट में लॉन्च हो चुकी है. इस सीरीज में कंपनी ने कुल चार फोन्स को लॉन्च किया है, जिनमें Pixel 11, Pixel 11 Pro, Pixel 11 Pro XL और Pixel 11 Fold भी शामिल है. हम इस आर्टिकल में Pixel 11, Pixel 11 Pro और Pixel 11 Pro XL की बात करने जा रहे हैं.

Pixel 11 Pro: स्पेसिफिकेशन्स और डिटेल्स

डिस्प्ले: Pixel 11 सीरीज के प्रो मॉडल्स यानी Pixel 11 Pro और Pixel 11 Pro XL एक नए और खास HiLight फीचर के साथ आता है, जिसके बारे में हमने आपको ऊपर भी बताया है. इसके अलावा Pixel 11 Pro में 6.3 इंच का 1.5K LTPO AMOLED डिस्प्ले दिया गया है, जिसका रेजॉल्यूशन 2856 x 1280 पिक्सल है. इसकी पीक ब्राइटनेस 3600 निट्स और रिफ्रेश रेट 120Hz तक जाता है. इसके अलावा फोन की स्क्रीन में Corning Gorilla Glass Victus 2 प्रोटेक्शन भी मिला हुआ है.

प्रोसेसर: Pixel 11 Pro में भी गूगल ने अपना लेटेस्ट प्रोसेसर यानी Tensor G6 चिपसेट लगाया है. इसके साथ Titan M3 सिक्योरिटी चिप भी लगी है. इसमें RAM 12GB LPDDR5X तक और स्टोरेज 512GB तक मिलता है और यह फोन भी लेटेस्ट Android 17 ओएस के साथ चलता है.

कैमरा: इस फोन के पिछले हिस्से पर ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है. इसका मेन सेंसर 50MP का है, जिसका अपर्चर f/1.68 अपर्चर है और यह OIS और LDAF सपोर्ट के साथ आता है. इसका दूसरा बैक कैमरा 48MP के अल्ट्रा-वाइड एंगल लेंस के साथ आता है, जबकि तीसरा बैक कैमरा भी 48MP के टेलीफोटो लेंस के साथ आता है, जिसमें 5x ऑप्टिकल ज़ूम और 120x डिजिटल ज़ूम मिलता है. इस फोन में सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 42MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है.

बैटरी, ओएस और अन्य: इस फोन में 4840mAh बैटरी दी गई है, जो 30W वायर्ड और 25W Qi 2.2 PixelSnap वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करता है. इसमें अल्ट्रासोनिक इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर लगा है और IP68 रेटिंग भी है. इसमें कनेक्टिविटी के लिए 5G, Wi-Fi, NFC और USB Type-C 3.2 पोर्ट मौजूद है.

Pixel 11 Pro XL: स्पेसिफिकेशन्स और डिटेल्स

डिस्प्ले: Pixel 11 Pro XL में भी यूज़र्स को वही HiLight फीचर मिलता है. इसके कैमरा फ्लैश के चारों तरफ से एलईडी लाइट्स है, जो फोन रखने पर अलग-अलग पैटर्न दिखाती है. इस फोन में 6.8 इंच का QHD+ AMOLED स्क्रीन जिसकी रेजोल्यूशन 1344x2992 पिक्सल है. इस फोन के स्क्रीन की भी पीक ब्राइटनेस 600 निट्स तक, 120Hz एडैप्टिव रिफ्रेश रेट और Corning Gorilla Glass Victus 2 प्रोटेक्शन दोनों में कॉमन है.

प्रोसेसर: इसमें भी प्रोसेसर के लिए Tensor G6 चिपसेट दिया गया है, जो Titan M3 सिक्योरिटी चिप के साथ आती है. इसमें भी रैम 12GB LPDDR5X तक और स्टोरेज 512GB तक का ऑप्शन मिलता है. यह फोन भी गूगल के लेटेस्ट ओएस Android 17 पर काम करता है.

कैमरा: इस फोन का कैमरा सेटअप Pixel 11 Pro जैसा ही है. इसके पिछले हिस्से पर भी 50MP का प्राइमरी कैमरा मिलता है, जो f/1.68 अपर्चर, OIS, LDAF सपोर्ट के साथ आता है. दूसरा बैक बैमका 48MP के अल्ट्रा-वाइड और तीसरा बैक कैमरा भी 48MP के टेलीफोटो लेंस (5x ऑप्टिकल + 120x डिजिटल जूम) के साथ आता है. इस फोन में भी सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए कंपनी ने 42MP का फ्रंट कैमरा दिया है, जो f/2.2 अपर्चर के साथ आता है.

बैटरी, ओएस और अन्य: इस फोन में 5115mAh की बैटरी दी गई है. इसका चार्जिंग सपोर्ट भी Pixel 11 Pro जैसा ही है. इसमें भी 30W वायर्ड और 25W Qi 2.2 PixelSnap वायरलेस सपोर्ट मिलता है. इसमें भी अल्ट्रासोनिक इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट और IP68 रेटिंग मौजूद है और कनेक्टिविटी के लिए आपको इसमें भी 5G, Wi-Fi, NFC और USB Type-C 3.2 पोर्ट जैसे फीचर्स मिलेंगे.

भारत में कीमत और उपलब्धता

Pixel 11 की कीमत भारत में 89,999 रुपये से शुरू होती है, जिसमें 12GB RAM और 256GB स्टोरेज वेरिएंट मिलता है.

की कीमत भारत में 89,999 रुपये से शुरू होती है, जिसमें 12GB RAM और 256GB स्टोरेज वेरिएंट मिलता है. Pixel 11 का दूसरा और टॉप वेरिएंट 12GB RAM और 512GB स्टोरेज के साथ आता है और इसकी कीमत 1,04,999 रुपये है.

इस फोन को Pistachio, Hibiscus, Frost और Obsidian समेत कुल चार रंगों में लॉन्च किया गया है.



Pixel 11 Pro का पहला वेरिएंट 12GB RAM और 256GB स्टोरेज के साथ आता है और इसकी कीमत 1,19,999 रुपये है.

का पहला वेरिएंट 12GB RAM और 256GB स्टोरेज के साथ आता है और इसकी कीमत 1,19,999 रुपये है. Pixel 11 Pro का टॉप वेरिएंट 16GB RAM और 512GB स्टोरेज के साथ आता है और इसकी कीमत 1,34,999 रुपये है.

इस फोन को Canyon, Fog, Olive और मैट फिनिश वाले Obsidian कलर में लॉन्च किया गया है.



Pixel 11 Pro XL का पहला यानी बेस वेरिएंट 12GB RAM और 256GB स्टोरेज के साथ आता है और इसकी कीमत 1,34,999 रुपये है.

का पहला यानी बेस वेरिएंट 12GB RAM और 256GB स्टोरेज के साथ आता है और इसकी कीमत 1,34,999 रुपये है. Pixel 11 Pro XL का दूसरा यानी टॉप वेरिएंट 16GB RAM और 512GB स्टोरेज के साथ आता है और इसकी कीमत 1,49,999 रुपये है.

इस फोन को Canyon, Fog, Olive और मैट फिनिश वाले Obsidian कलर में लॉन्च किया गया है.

गूगल ने इन तीनों स्मार्टफोन्स के लिए गूगल स्टोर, फ्लिपकार्ट और अन्य रिटेल पार्टनर्स पर प्री-ऑर्डर लेने शुरू कर दिए हैं, जबकि इन फोन्स की डिलीवरी और सेल 20 अगस्त से शुरू होगी. गूगल ने अपने पिक्सल फोन्स के साथ Pixelsnap केस (कीमत - 4,900 रुपये), Pixelsnap charger (कीमत - 4,500 रुपये) और Pixelsnap Ring Stand (कीमत - 2,979 रुपये) को भी लॉन्च किया है. पिक्सल फोन्स पर HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड ईएमआई के जरिए 10,000 रुपये का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिल रहा है. इसके अलावा यूज़र्स 24 महीनों तक की नो-कॉस्ट ईएमआई और 9,000 रुपये तक का एक्सचेंज बोनस भी पा सकते हैं. इन सभी फोन्स के साथ गूगल अपने यूज़र्स को 6 महीने के लिए Google AI Pro का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल मुफ्त देगा.