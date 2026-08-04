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Google ने खुद लीक किया Pixel 11 Pro Fold का डिजाइन, टीज़र वीडियो में देखें पहली झलक

लीक्स के मुताबिक फोन में Tensor G6 चिपसेट और 4,800mAh बैटरी मिल सकती है, कीमत भी बढ़ सकती है. ( Image Credit: Youtube/Made by Google )

हैदराबाद: गूगल ने अपने आने वाले फोल्डेबल फोन Pixel 11 Pro Fold का डिज़ाइन खुद ही टीज़र वीडियो में दिखा दिया है. कंपनी ने यह वीडियो अपने ऑफिशियल अकाउंट से एक्स (पहले ट्विटर) पर शेयर किया है, जिसमें फोन की झलक साफ नज़र आ रही है. इस टीज़र से पहले से चल रही सारी अटकलों पर लगभग मुहर लग गई है. गूगल इस फोन 12 अगस्त को न्यूयॉर्क में होने वाले Pixel 11 लॉन्च इवेंट में पूरी दुनिया के सामने पेश करेगा, लेकिन भारत में तब तक 13 अगस्त की शुरुआत हो चुकी होगी. असल में अमेरिका के इवेंट टाइमिंग के हिसाब से भारतीय समय में अगले दिन सुबह पड़ता है. इस कारण भारतीय टाइम के अनुसार देखें तो गूगल पिक्सल 11 सीरीज भारत में 13 अगस्त तड़के 3:30 AM पर लॉन्च होगी. गूगल ने इस फोन का नाम भी कंफर्म कर दिया है और अनाउंसमेंट के तुरंत बाद प्री-ऑर्डर की डिटेल भी शेयर कर दी है. टीज़र वीडियो में फोन पहले से ज्यादा पतला और हल्का नजर आ रहा है. इसमें वही कैमरा मॉड्यूल दिख रहा है जिसमें तीन सेंसर लगे हैं, लेकिन इस बार इसमें एक नया Pixel Glow लाइट फीचर भी जुड़ने की उम्मीद है. Samsung Galaxy Z Fold Series हर साल पतली और हल्की होती जा रही है, लेकिन गूगल इस मामले में अलग रास्ता अपनाता दिख रहा है. कंपनी फोन की मजबूती पर ज्यादा ध्यान दे रही है, भले ही इसका वजन थोड़ा ज्यादा रहे.