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Google ने खुद लीक किया Pixel 11 Pro Fold का डिजाइन, टीज़र वीडियो में देखें पहली झलक

गूगल ने टीज़र वीडियो में Pixel 11 Pro Fold का डिजाइन दिखाया है, जो 12 अगस्त को लॉन्च होने वाला है.

According to leaks, the phone could feature the Tensor G6 chipset and a 4,800mAh battery, and the price might also increase.
लीक्स के मुताबिक फोन में Tensor G6 चिपसेट और 4,800mAh बैटरी मिल सकती है, कीमत भी बढ़ सकती है. (Image Credit: Youtube/Made by Google)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : August 4, 2026 at 8:59 PM IST

3 Min Read
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हैदराबाद: गूगल ने अपने आने वाले फोल्डेबल फोन Pixel 11 Pro Fold का डिज़ाइन खुद ही टीज़र वीडियो में दिखा दिया है. कंपनी ने यह वीडियो अपने ऑफिशियल अकाउंट से एक्स (पहले ट्विटर) पर शेयर किया है, जिसमें फोन की झलक साफ नज़र आ रही है. इस टीज़र से पहले से चल रही सारी अटकलों पर लगभग मुहर लग गई है.

गूगल इस फोन 12 अगस्त को न्यूयॉर्क में होने वाले Pixel 11 लॉन्च इवेंट में पूरी दुनिया के सामने पेश करेगा, लेकिन भारत में तब तक 13 अगस्त की शुरुआत हो चुकी होगी. असल में अमेरिका के इवेंट टाइमिंग के हिसाब से भारतीय समय में अगले दिन सुबह पड़ता है. इस कारण भारतीय टाइम के अनुसार देखें तो गूगल पिक्सल 11 सीरीज भारत में 13 अगस्त तड़के 3:30 AM पर लॉन्च होगी.

गूगल ने इस फोन का नाम भी कंफर्म कर दिया है और अनाउंसमेंट के तुरंत बाद प्री-ऑर्डर की डिटेल भी शेयर कर दी है. टीज़र वीडियो में फोन पहले से ज्यादा पतला और हल्का नजर आ रहा है. इसमें वही कैमरा मॉड्यूल दिख रहा है जिसमें तीन सेंसर लगे हैं, लेकिन इस बार इसमें एक नया Pixel Glow लाइट फीचर भी जुड़ने की उम्मीद है. Samsung Galaxy Z Fold Series हर साल पतली और हल्की होती जा रही है, लेकिन गूगल इस मामले में अलग रास्ता अपनाता दिख रहा है. कंपनी फोन की मजबूती पर ज्यादा ध्यान दे रही है, भले ही इसका वजन थोड़ा ज्यादा रहे.

चिपसेट, बैटरी और कीमत

लीक्स के मुताबिक, Google Pixel 11 सीरीज के सभी फोन्स में Tensor G6 चिपसेट देखने को मिल सकता है. बैटरी की बात करें तो Pixel 11 Pro Fold में करीब 4,800mAh की बैटरी दी जा सकती है, जो बाकी फोल्डेबल फोन के हिसाब से बहुत बड़ा अपग्रेड नहीं माना जा रहा है.

इसके अलावा इस बार फोन की कीमतें भी पिछले साल के मुकाबले बढ़ने की उम्मीद है. गूगल के एक अधिकारी ने खुद इस बात के संकेत दिए हैं कि इस बार ग्राहकों को ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं.

इससे पहले OnLeaks और MyMobiles के जरिए सामने आए डिजाइन लीक में भी फोन का लगभग वैसा ही डिजाइन दिखाया गया था, जिसमें पीछे की तरफ कैमरा बार में दो या तीन सेंसर मौजूद हैं.

कुछ रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया है कि गूगल इस इवेंट में नई Pixel Watch 5 भी लॉन्च कर सकता है और साथ ही एक नया ट्रैकर डिवाइस भी लॉन्च लाइनअप का हिस्सा हो सकता है. हालांकि, ये सभी बातें सिर्फ अटकलों पर आधारित हैं. इनकी आधिकारिक पुष्टि लॉन्च इवेंट के दिन ही होगी.

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