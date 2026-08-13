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Google Pixel 11 Pro Fold भारत में लॉन्च: जानिए कीमत, फीचर्स और खास बातें

इस फोल्डेबल फोन की अंदर वाली स्क्रीन आठ इंच की है और बैटरी 4,806 एमएएच की क्षमता वाली बताई गई है.

Google Pixel 11 Pro Fold
Google Pixel 11 Pro Fold को सिर्फ एक ही वेरिएंट में लॉन्च किया गया है. (Image Credit: Google)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : August 13, 2026 at 8:26 AM IST

4 Min Read
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हैदराबाद: गूगल ने भारत समेत ग्लोबल मार्केट में अपनी नई पिक्सल सीरीज यानी Google Pixel 11 सीरीज को लॉन्च कर दिया है. इस सीरीज में कंपनी ने कुल चार फोन्स को लॉन्च किया है. इनमें Pixel 11, Pixel 11 Pro, Pixel 11 Pro XL और Pixel 11 Pro Fold भी शामिल है. हमने पिछले आर्टिकल में Pixel 11, Pixel 11 Pro, Pixel 11 Pro XL की विस्तृत जानकारी दी थी और अब इस आर्टिकल में हम आपको Pixel 11 Pro Fold के बारे में बताने जा रहे हैं. ये फोन खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो बड़े स्क्रीन का मजा एक साथ फोल्ड करके जेब में रखना चाहते हैं.

ये फोन Tensor G6 चिपसेट पर चलता है. इसमें 512GB की इनबिल्ट स्टोरेज दी गई है. इसके पिछले हिस्से पर तीन कैमरे हैं, जिनमें मुख्य कैमरा 48MP का है. सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए 10-10MP के दो कैमरे हैं, जिनमें एक कवर डिस्प्ले पर और एक अंदर वाली स्क्रीन पर मिलता है.

Google Pixel 11 Pro Fold: स्पेसिफिकेशन्स और डिटेल्स

डिस्प्ले: इस फोन के अंदर वाली स्क्रीन पर 8 इंच की OLED Super Actua Flex डिस्प्ले दी गई है, जिसका रेजॉल्यूशन 2076 x 2152 पिक्सल है. इस स्क्रीन का रिफ्रेश रेट भी 120Hz तक जाता है. यह डिस्प्ले HDR सपोर्ट के साथ आती है और इसकी पीक ब्राइटनेस भी 3600 निट्स तक की है. Pixel 11 Pro Fold का कवर यानी बाहर वाला डिस्प्ले 6.5 इंच का है. जिसका रेजॉल्यूशन 1080 x 2342 पिक्सल है. इन दोनों ही स्क्रीन में लगभग एक-जैसे ही फीचर्स दिए गए हैं. अंदर वाली स्क्रीन पर अल्ट्रा-थिन ग्लास है जबकि कवर डिस्प्ले पर ज्यादा मजबूत सिरेमिक ग्लास लगा है. फोन को IP68 रेटिंग मिली है यानी धूल और पानी से अच्छी सुरक्षा मिलती है.

कैमरा: इस फोन के पिछले हिस्से पर तीन कैमरों का सेटअप लगा हुआ है. इसका मेन कैमरा 48MP का है, जिसका अपर्चर f/1.7 है. इसका दूसरा बैक कैमरा 10.5MP के अल्ट्रावाइड लेंस के साथ आता है, जो 127 डिग्री तक के चौड़े एंगल को कैप्चर कर सकता है. इसका तीसरा बैक कैमरा 10.5MP का है, जिसमें 5 गुना ऑप्टिकल जूम और 30 गुना तक डिजिटल जूम सपोर्ट मिलता है. इस फोल्डेबल फोन में सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए दो फ्रंट कैमरा मिलते हैं और वो दोनों ही 10-10MP के हैं. इस फोन से 60 फ्रेम प्रति सेकंड तक की 4K वीडियो रिकॉर्डिंग की जा सकती है.

प्रोसेसर और ओएस: यह फोन भी गूगल के लेटेस्ट प्रोसेसर यानी Tensor G6 प्रोसेसर पर ही रन करता है, जो Titan M3 सिक्योरिटी चिप के साथ आता है. Pixel 11 Pro Fold भी गूगल के लेटेस्ट ओएस यानी Android 17 पर रन करता है. गूगल ने अपने इस फोन में सात साल तक ओएस अपडेट और सिक्योरिटी अपडेट देने का वादा किया है.

बैटरी: गूगल ने अपने इस नए फोल्डेबल फोन में 4,806mAh की बैटरी दी है. कंपनी ने इस बैटरी के लिए दावा किया है, कि इसे एक बार चार्ज करने पर 24 घंटे तक फोन इस्तेमाल किया जा सकता है. यह बैटरी 30W के चार्जर से 0 से 50 प्रतिशत तक चार्ज होने में करीब 30 मिनट लेती है. इसमें 25W तक का वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट भी मिलता है.

अन्य: इस फोन के साइड में फिंगरप्रिंट सेंसर लगा है. कनेक्टिविटी के लिए भी फोन में 5G, WiFi 7 और Bluetooth 6, NFC समेत कई सैटेलाइट सिस्टम्स शामिल हैं. इस फोल्डेबल फोन का वजन करीब 239 ग्राम है.

कीमत और बिक्री

भारत में Google Pixel 11 Pro Fold की कीमत 1,86,999 रुपये रखी गई है. इस फोन को कंपनी ने एकमात्र कॉन्फिगरेशन में ही लॉन्च किया है, जो 16GB रैम और 512GB स्टोरेज के साथ आता है. इस फोन को गूगल ने एक ही ऑलिव कलर ऑप्शन में लॉन्च किया है. इस फोन को प्री-ऑर्डर के लिए उपलब्ध करा दिया गया है. इसे फ्लिपकार्ट या गूगल की आधिकारिक वेबसाइट से बुक किया जा सकता है.

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