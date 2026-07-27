Google Pixel 11 भी होगा महंगा, गूगल ने खुद किया कंफर्म
गूगल ने पुष्टि की है कि रैम की कीमतों में भारी उछाल के चलते उसके आने वाले पिक्सल 11 फोन पिछले मॉडल्स से महंगे होंगे.
Published : July 27, 2026 at 1:53 PM IST
हैदराबाद: इस साल स्मार्टफोन मार्केट के लिए सबसे बड़ी टेंशन रैम यानी मेमोरी चिप की कीमतों में बेतहाशा बढ़ोतरी रही है. इसी कारण दुनियाभर की लगभग सभी स्मार्टफोन कंपनी अपने-अपने फोन की कीमत को बढ़ाने के लिए मजबूर हो गई है और अब इस लिस्ट में सैमसंग और एपल के बाद गूगल का नाम भी शामिल हो चुका है. गूगल ने खुद कंफर्म कर दिया है कि उसके आने वाले नए पिक्सल फोन्स यानी Pixel 11 पिछले मॉडल्स की तुलना में महंगे होंगे.
गूगल के डिवाइसेज़ एंड सर्विसेज़ वाइस प्रेसिडेंट शकील बरकत ने 24 जुलाई को 9to5Google को दिए इंटरव्यू में यह बात साफ तौर पर कही. उनके मुताबिक कंपनी अब तक अपने ग्राहकों को सप्लाई चेन की समस्याओं से बचाती रही, लेकिन अब हालात इतने बदल गए हैं कि कीमतों को बढ़ाना मजबूरी हो चुकी है. इस प्राइस हाइक का असर पिक्सल फोन्स के साथ-साथ Pixel Watch समेत पूरी पिक्सल फैमिली पड़ पड़ने वाला है.
रैम की कीमत में छह गुना उछाल
बरकत ने Morgan Stanley के डेटा का हवाला देते हुए बताया कि एक गीगाबाइट रैम की कीमत 2025 में जहां करीब 2.80 डॉलर थी, वो 2026 में बढ़कर 12 डॉलर तक पहुंच गई है यानी रैम की कीमत लगभग छह गुना बढ़ चुकी है. उन्होंने बताया कि मॉरगन स्टेनली के मुताबिक, अगर किसी फ्लैगशिप फोन में 16GB रैम लगी हो, तो सिर्फ इसी वजह से डिवाइस बनाने की लागत करीब 45 डॉलर से बढ़कर लगभग 192 डॉलर तक पहुंच जाती है.
✅ Officially confirmed : Pixel 11 Series is going to get price hike due to memory price hike ‼️— Debayan Roy (Gadgetsdata) (@Gadgetsdata) July 25, 2026
Pixel 11 Series will launch in India 🇮🇳 on 13th August ✅ and,
globally, on : 12th August ✅
• The base storage of Pixel 11 Series will be 256GB but instead of 16GB RAM it'll get…
दरअसल एआई डेटा सेंटर्स के लिए इस्तेमाल होने वाली हाई-बैंडविड्थ मेमोरी की मांग इतनी बढ़ गई है कि मेमोरी बनाने वाली कंपनियां अपनी ज्यादातर क्षमता उसी तरफ मोड़ रही हैं, जिसका सीधा असर आम स्मार्टफोन्स की सप्लाई पर पड़ रहा है.
12 अगस्त 2026 को गूगल अमेरिका के न्यूयॉर्क में होने वाले Made by Google इवेंट में अपनी नई पिक्सल सीरीज को लॉन्च करेगा, जिसमें Google Pixel 11 की असली कीमतों का खुलासा होगा. हालांकि, लीक्स के मुताबिक Pixel 11 की शुरुआती कीमत 899 डॉलर हो सकती है, जो Pixel 10 के 799 डॉलर से 100 डॉलर ज्यादा होगी. इसके अलावा 128GB स्टोरेज वेरिएंट को पूरी तरह हटाकर 256GB को नया बेस बनाया जा सकता है.
Pixel 11 Pro और Pro XL में भी 100-100 डॉलर की बढ़ोतरी की उम्मीद है, वहीं लीक्ड स्पेसिफिकेशन बताते हैं कि Pro मॉडल्स के 256GB वेरिएंट में रैम को 16GB से घटकर 12GB किया जा सकता है.
सैमसंग और एपल के साथ भी समस्या
जैसा कि हमने आपको ऊपर भी बताया कि गूगल से पहले एपल, सैमसंग, वीवो, ओप्पो समेत कई कंपनियों ने अपने-अपने स्मार्टफोन्स की कीमत बढ़ाई है और सभी कंपनियां इसी रैम एंड स्टोरेज क्राइसिस से जूझ रही हैं.
सैमसंग ने इस साल की शुरुआत में ही अपनी Galaxy S26 सीरीज़ में तीन में से दो मॉडल्स की कीमत 100 डॉलर बढ़ा दी थी, साथ ही 128GB वेरिएंट को स्टोरेज अपग्रेड के नाम पर पूरी तरह हटा दिया था.
एपल के सीईओ टिम कुक ने भी जून के महीने में कीमतों को बढ़ाना एक मजबूरी और अनिवार्य बताया था और इसलिए ऐसी पक्की उम्मीद जताई जा रही है कि सितंबर में लॉन्च होने वाले नए आईफोन्स की कीमत बढ़ सकती है. इसके अलावा मार्केट में उपलब्ध पुराने आईफोन्स की कीमत में भी बढ़ोतरी हो सकती है.
इसके अलावा क्वालकॉम ने भी अपने ग्राहकों को बता दिया है कि 1 सितंबर के बाद भेजी जाने वाली चिप शिपमेंट्स पर डबल-डिजिट फीसदी की बढ़ोतरी होगी.
गूगल ने क्या कहा?
गूगल का जवाब सिर्फ कीमत बढ़ाने तक सीमित नहीं है. बरकत ने बताया कि कंपनी एक खास टीम के साथ काम कर रही है, जिसका मकसद एंड्रॉयड और उसके ऐप इकोसिस्टम में मेमोरी की जरूरत को कम करना है, ताकि डिवाइस कम रैम में भी बेहतर परफॉर्मेंस दे सकें.
कंपनी का दावा है कि उसका टेंसर चिप, एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर और ऑन-डिवाइस एआई मॉडल्स का मेल उसे बाकी कंपनियों के मुकाबले ज्यादा एफिशिएंट तरीके से मॉडल्स चलाने में मदद करता है.