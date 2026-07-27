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Google Pixel 11 भी होगा महंगा, गूगल ने खुद किया कंफर्म

मेमोरी की कीमत छह गुना बढ़ने से गूगल के साथ-साथ सैमसंग, ऐपल और क्वालकॉम भी अपने प्रोडक्ट्स की कीमतें बढ़ा रहे हैं. ( Image Credit: YouTube/Made by Google )

हैदराबाद: इस साल स्मार्टफोन मार्केट के लिए सबसे बड़ी टेंशन रैम यानी मेमोरी चिप की कीमतों में बेतहाशा बढ़ोतरी रही है. इसी कारण दुनियाभर की लगभग सभी स्मार्टफोन कंपनी अपने-अपने फोन की कीमत को बढ़ाने के लिए मजबूर हो गई है और अब इस लिस्ट में सैमसंग और एपल के बाद गूगल का नाम भी शामिल हो चुका है. गूगल ने खुद कंफर्म कर दिया है कि उसके आने वाले नए पिक्सल फोन्स यानी Pixel 11 पिछले मॉडल्स की तुलना में महंगे होंगे.

गूगल के डिवाइसेज़ एंड सर्विसेज़ वाइस प्रेसिडेंट शकील बरकत ने 24 जुलाई को 9to5Google को दिए इंटरव्यू में यह बात साफ तौर पर कही. उनके मुताबिक कंपनी अब तक अपने ग्राहकों को सप्लाई चेन की समस्याओं से बचाती रही, लेकिन अब हालात इतने बदल गए हैं कि कीमतों को बढ़ाना मजबूरी हो चुकी है. इस प्राइस हाइक का असर पिक्सल फोन्स के साथ-साथ Pixel Watch समेत पूरी पिक्सल फैमिली पड़ पड़ने वाला है.

रैम की कीमत में छह गुना उछाल

बरकत ने Morgan Stanley के डेटा का हवाला देते हुए बताया कि एक गीगाबाइट रैम की कीमत 2025 में जहां करीब 2.80 डॉलर थी, वो 2026 में बढ़कर 12 डॉलर तक पहुंच गई है यानी रैम की कीमत लगभग छह गुना बढ़ चुकी है. उन्होंने बताया कि मॉरगन स्टेनली के मुताबिक, अगर किसी फ्लैगशिप फोन में 16GB रैम लगी हो, तो सिर्फ इसी वजह से डिवाइस बनाने की लागत करीब 45 डॉलर से बढ़कर लगभग 192 डॉलर तक पहुंच जाती है.

दरअसल एआई डेटा सेंटर्स के लिए इस्तेमाल होने वाली हाई-बैंडविड्थ मेमोरी की मांग इतनी बढ़ गई है कि मेमोरी बनाने वाली कंपनियां अपनी ज्यादातर क्षमता उसी तरफ मोड़ रही हैं, जिसका सीधा असर आम स्मार्टफोन्स की सप्लाई पर पड़ रहा है.

12 अगस्त 2026 को गूगल अमेरिका के न्यूयॉर्क में होने वाले Made by Google इवेंट में अपनी नई पिक्सल सीरीज को लॉन्च करेगा, जिसमें Google Pixel 11 की असली कीमतों का खुलासा होगा. हालांकि, लीक्स के मुताबिक Pixel 11 की शुरुआती कीमत 899 डॉलर हो सकती है, जो Pixel 10 के 799 डॉलर से 100 डॉलर ज्यादा होगी. इसके अलावा 128GB स्टोरेज वेरिएंट को पूरी तरह हटाकर 256GB को नया बेस बनाया जा सकता है.

Pixel 11 Pro और Pro XL में भी 100-100 डॉलर की बढ़ोतरी की उम्मीद है, वहीं लीक्ड स्पेसिफिकेशन बताते हैं कि Pro मॉडल्स के 256GB वेरिएंट में रैम को 16GB से घटकर 12GB किया जा सकता है.