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भारत में ₹6,000 महंगा हुआ Google Pixel 10a, जानें नई कीमत

भारत के साथ-साथ अमेरिका में भी इस फोन की कीमत बढ़ चुकी है. ( Google )

हैदराबाद: आजकल पूरी दुनिया में मेमोरी की किल्लत चल रही है, जिसके कारण स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनियां लगातार अपने फोन्स की कीमत को बढ़ाती जा रही है. इस बार गूगल ने अपने नए फोन यानी Google Pixel 10a की कीमत को बढ़ा दिया है. कंपनी ने भारत और ग्लोबल दोनों मार्केट में इस फोन की कीमत को बढ़ा दिया है. इस फोन की कीमत 6,000 रुपये तक बढ़ गई है. आइए हम आपको गूगल के इस फोन की नई कीमत और स्पेसिफिकेशन्स के बारे में बताते हैं.

नई कीमत कितनी है? गूगल ने इस फोन यानी Google Pixel 10a को भारत में 49,999 रुपये में लॉन्च किया था. इसे फरवरी 2026 में सिर्फ एक वेरिएंट में लॉन्च किया गया था, जिसमें 8GB RAM के साथ 256GB स्टोरेज की सुविधा मिलती है. अब गूगल के भारत स्टोर पर इस फोन की नई कीमत दिख रही है, जो 55,999 रुपये है. इसका मतलब है कि गूगल ने अपने इस फोन की कीमत को 6,000 रुपये बढ़ा दिया है. गूगल ने अमेरिका में भी अपने इस फोन की कीमत बढ़ाई है. अमेरिका में इसका 128GB वाला वेरिएंट पहले $499 का था, लेकिन अब $599 का हो गया है. इसके अलावा 256GB वाला मॉडल अब $699 में मिलेगा. अमेरिका के बड़े स्टोर्स पर भी यही दाम दिख रहे हैं.