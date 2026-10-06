भारत में ₹6,000 महंगा हुआ Google Pixel 10a, जानें नई कीमत
पूरी दुनिया में चल रही रैम की किल्लत के कारण गूगल ने अब Google Pixel 10a की कीमत बढ़ा दी है.
Published : October 6, 2026 at 8:58 PM IST
हैदराबाद: आजकल पूरी दुनिया में मेमोरी की किल्लत चल रही है, जिसके कारण स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनियां लगातार अपने फोन्स की कीमत को बढ़ाती जा रही है. इस बार गूगल ने अपने नए फोन यानी Google Pixel 10a की कीमत को बढ़ा दिया है. कंपनी ने भारत और ग्लोबल दोनों मार्केट में इस फोन की कीमत को बढ़ा दिया है. इस फोन की कीमत 6,000 रुपये तक बढ़ गई है. आइए हम आपको गूगल के इस फोन की नई कीमत और स्पेसिफिकेशन्स के बारे में बताते हैं.
नई कीमत कितनी है?
गूगल ने इस फोन यानी Google Pixel 10a को भारत में 49,999 रुपये में लॉन्च किया था. इसे फरवरी 2026 में सिर्फ एक वेरिएंट में लॉन्च किया गया था, जिसमें 8GB RAM के साथ 256GB स्टोरेज की सुविधा मिलती है. अब गूगल के भारत स्टोर पर इस फोन की नई कीमत दिख रही है, जो 55,999 रुपये है. इसका मतलब है कि गूगल ने अपने इस फोन की कीमत को 6,000 रुपये बढ़ा दिया है.
गूगल ने अमेरिका में भी अपने इस फोन की कीमत बढ़ाई है. अमेरिका में इसका 128GB वाला वेरिएंट पहले $499 का था, लेकिन अब $599 का हो गया है. इसके अलावा 256GB वाला मॉडल अब $699 में मिलेगा. अमेरिका के बड़े स्टोर्स पर भी यही दाम दिख रहे हैं.
हालांकि, इस फोन पर कुछ चुनिंदा बैंक कार्ड के जरिए पेमेंट करने पर 3,000 रुपये का इंस्टेंट कैशबैक भी मिल सकता है. इसके अलावा नो कॉस्ट ईएमआई की सुविधा भी उपलब्ध है. इस फोन को यूज़र्स Berry, Fog, Lavender और Obsidian यानी कुल चार रंगों के विकल्पों में से खरीद सकते हैं.
Google Pixel 10a: स्पेसिफिकेशन्स
Google Pixel 10a में 6.3 इंच का Actua pOLED डिस्प्ले दिया गया है, जिसका रेजॉल्यूशन 1080x2424 पिक्सल और रिफ्रेश रेट 120Hz है. यह Corning Gorilla Glass 7i प्रोटेक्शन के साथ आता है. इसकी ब्राइटनेस 3,000 निट्स तक जा सकती है. इस फोन में प्रोसेसर के लिए कंपनी ने Tensor G4 चिपसेट दिया है, जो Titan M2 सिक्योरिटी को-प्रोसेसर के साथ आता है. फोन IP68 रेटिंग के साथ आता है, जिसके कारण धूल और पानी से बचाव होता रहता है.
इस फोन के पिछले हिस्से पर दो कैमरे लगे हैं. इसका मेन कैमरा 48MP का है, जो f/1.7 अपर्चर, 25mm फोकल लेंथ, 1/2.0 इंच सेंसर साइज और OIS सपोर्ट के साथ आता है. इसका दूसरा फोन 13MP का है, जो अल्ट्रावाइड लेंस के साथ आता है, जिसका अपर्चर f/2.2 है और यह 120 डिग्री का व्यू एंगल कवर करता है. इस फोन में सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 13MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है. फोन में 5,100mAh की बैटरी दी गई है, जो 30W की वायर्ड और 10W की वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट के साथ आता है. इस फोन का वजन 183 ग्राम और थिकनेस 9mm है.