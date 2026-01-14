Google Pixel 10a की लॉन्च टाइमलाइन लीक, कलर्स और स्टोरेज वेरिएंट्स की जानकारी आई सामने!
Google Pixel 10a फरवरी में लॉन्च हो सकता है. इसमें 120Hz AMOLED डिस्प्ले, Tensor G4 चिप, 48MP कैमरा और 5,100mAh बैटरी मिल सकती है.
Published : January 14, 2026 at 1:55 PM IST
हैदराबाद: गूगल अपने मिड-रेंज स्मार्टफोन लाइनअप को आगे बढ़ाने की तैयारी कर रहा है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, कंपनी पिक्सल 10 सीरीज के एक नए और सस्ते स्मार्टफोन Google Pixel 10a पर काम कर रही है, जिसका इंतजार पिक्सल फोन सीरीज के बहुत सारे फैन्स कर रहे हैं. Google Pixel 10a गूगल पिक्सल सीरीज के पिछले फोन Pixel 9a का अगला वर्ज़न होगा. हालांकि, गूगल ने अभी तक अपने इस अपकमिंग फोन की लॉन्च के बारे में आधिकारिक तौर पर कोई ऐलान नहीं किया है, लेकिन इस फोन लीक रिपोर्ट्स सामने आई है, जिससे फोन की लॉन्च टाइमलाइन, कलर ऑप्शन और स्टोरेज वेरिएंट्स को लेकर काफी जानकारी मिली है.
स्मार्टफोन इंडस्ट्री की जानी-मानी टिप्स्टर Roland Quandt ने Bluesky पर एक किए पोस्ट में दावा किया है कि Pixel 10a को फरवरी 2026 के बीच तक में बिक्री के लिए उपलब्ध कराया जा सकता है. अगर ऐसा होता है तो यह पिछले साल लॉन्च हुए Pixel 9a की तुलना में करीब एक महीने पहले मार्केट में आएगा. गूगल ने Pixel 9a को मार्च 2025 में लॉन्च किया था.
Google Pixel 10a की लीक डिटेल्स
लीक के मुताबिक, Google Pixel 10a को दो स्टोरेज ऑप्शन में लॉन्च किया जा सकता है. इसका पहला वेरिएंट 128GB स्टोरेज और दूसरा वेरिएंट 256GB स्टोरेज के साथ लॉन्च हो सकता है. इसके साथ ही इस फोन को कंपनी चार कलर ऑप्शन में पेश किया जा सकता है, जिसमें Obsidian, Berry, Fog और Lavender शामिल हैं. आपको याद दिला दें कि पिछले मॉडल यानी Pixel 9a को गूगल ने Iris, Peony, Porcelain और Obsidian कलर्स में लॉन्च किया था.
गूगल पिक्सल 10ए में मिलने वाले संभावित स्पेसिफिकेशन्स की बात करें तो इसमें 6.3-इंच का Full-HD+ AMOLED डिस्प्ले मिलने की उम्मीद है. यह स्क्रीन 60Hz से 120Hz तक के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट कर सकती है और इसकी पीक ब्राइटनेस करीब 2,000 निट्स बताई जा रही है. कैमरा सेक्शन में फोन के पीछे ड्यूल कैमरा सेटअप मिल सकता है, जिसमें 48MP का प्राइमरी कैमरा और 13MP का अल्ट्रा-वाइड कैमरा शामिल होगा. वहीं फ्रंट में 13MP का सेल्फी कैमरा दिया जा सकता है.
Pixel 10a में 8GB RAM, 5100mAh की बैटरी और Google का इन-हाउस Tensor G4 प्रोसेसर मिलने की संभावना है. Pixel 10a के साथ गूगल सात साल तक सॉफ्टवेयर और सिक्योरिटी अपडेट देने की बात कह सकता है. इसकी शुरुआती कीमत 499 डॉलर यानी लगभग 44,000 रुपये हो सकती है.