Google Pixel 10a की पहली झलक आई सामने, जानिए लॉन्च डेट, फीचर्स और संभावित कीमत

Google Pixel 10a 18 फरवरी को लॉन्च होने जा रहा है, जिसमें बेहतर कैमरा, Gemini AI और ज्यादा मजबूत डिजाइन मिलेगा. ( Image Credit: Google )

हैदराबाद: गूगल ने बीते बुधवार यानी 4 फरवरी 2025 को अपने नए मिड-रेंज स्मार्टफोन Google Pixel 10a को लॉन्च करने का ऐलान कर दिया है. गूगल का इस मिड-रेंज स्मार्टफोन का इंतजार पिक्सल फोन लवर्स काफी वक्त से कर रहे हैं, लेकिन अब यह फोन इसी महीने में लॉन्च होने वाला है. गूगल के मुताबिक, Google Pixel 10a को भारत समेत ग्लोबल मार्केट में 18 फरवरी को लॉन्च किया जाएगा. हालांकि, अभी इसकी कीमत का खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन गूगल ने एक खास लॉन्च ऑफर की जानकारी जरूर दी है. Google Store के जो यूज़र्स 13 फरवरी दोपहर 1.29 बजे (IST) तक Pixel 10a से जुड़ी जानकारी के लिए साइन-अप करेंगे, उन्हें एक एक्सक्लूसिव ऑफर मिलेगा. यह ऑफर Pixel 10a खरीदते समय इस्तेमाल किया जा सकेगा और भविष्य की किसी खरीदारी पर फायदा देगा. डिजाइन में नहीं हुआ कोई बड़ा बदलाव डिज़ाइन की बात करें तो Pixel 10a में वही लुक देखने को मिलेगा, जो Pixel 9a में था. इसके पीछे की तरफ हॉरिज़ॉन्टल पिल-शेप कैमरा मॉड्यूल दिया गया है, जिसमें डुअल रियर कैमरा सेटअप मौजूद है. इसके साथ एक एलईडी फ्लैश भी दिया गया है. बैक पैनल के बीच में गूगल की ब्रांडिंग नज़र आती है.