ETV Bharat / technology

Google Pixel 10 Pro Fold की बैटरी फटी, ड्यूरेबिलिटी टेस्ट में फेल हुआ ₹1.72 लाख का फोन

Pixel 10 Pro Fold की बैटरी बेंड टेस्ट के दौरान फट गई, जिससे फोन में आग लग गई. ( फोटो क्रेडिट: YouTube/@JerryRigEverything )

हैदराबाद: टेक वर्ल्ड में जब भी कोई नया फ्लैगशिप फोन आता है तो लोगों के मन में उसके बिल्ड क्वालिटी और ड्यूरेबिलिटी को लेकर काफी भरोसा होता है, लेकिन बार Google Pixel 10 Pro Fold की ड्यूरेबिलिटी को लेकर यूज़र्स के मन में सवाल खड़े हो गए हैं. ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि एक लोकप्रिय यूट्यूबर की द्वारा की जा रही ड्यूरेबिलिटी टेस्ट के दौरान Google Pixel 10 Pro Fold की बैटरी अचानक फट गई और फोन में आग लग गई. आइए हम आपको इस घटना के बारे में बताते हैं. JerryRigEverything नाम का यट्यूब चलाने वाले ज़ैक नेलसन Google Pixel 10 Pro Fold का ड्यूरेबिलिटी टेस्ट कर रहे थे. कैमरा ऑन करके जैक फोन की ड्यूरेबिलिटी टेस्ट कर रहे थे, उस दौरान उन्होंने "बेंड टेस्ट” के लिए फोन को उल्टा मोड़ने की कोशिश की और तभी फोन के अंदर से धुआं निकलने लगा और कुछ ही सेकंड में बैटरी में आग लग गई. टेस्ट में क्या हुआ? ज़ैक ने अपने क्लासिक Bend Test में Google Pixel 10 Pro Fold को दोनों ओर से मोड़ने की कोशिश की. उस दौरान जैसे ही फोन को पीछे की ओर से फोल्ड किया गया, उसकी बैटरी से अचानक स्पार्क आया और फिर विस्फोट हो गया. यह पूरा हादसा नीचे अटैच की गई वीडियो के करीब 6:30 मिनट पर हुआ. जै़क ने इस हादसे के बाद कहा, “ये मेरी टेस्टिंग हिस्ट्री में पहला मौका था जब किसी फोन की बैटरी ने इस तरह से फटकर आग पकड़ी.” यूट्यूबर ने क्या कहा? ज़ैक ने इस टेस्ट में Google Pixel 10 Pro Fold के फेल होने के बाद कहा, गूगल ने इस फोन को मजबूत और बेहतर हिंज डिज़ाइन के दावे के साथ लॉन्च किया था, लेकिन टेस्ट के नतीजों ने गूगल के द्वारा किए गए दावों पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं.