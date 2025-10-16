ETV Bharat / technology

Google Pixel 10 Pro Fold की बैटरी फटी, ड्यूरेबिलिटी टेस्ट में फेल हुआ ₹1.72 लाख का फोन

Google Pixel 10 Pro Fold की बैटरी फटने से फोल्डेबल फोन की सेफ्टी और ड्यूरेबिलिटी को लेकर यूज़र्स में कई सवाल खड़े हो गए हैं.

The Pixel 10 Pro Fold's battery exploded during a bend test, causing the phone to catch fire.
Pixel 10 Pro Fold की बैटरी बेंड टेस्ट के दौरान फट गई, जिससे फोन में आग लग गई. (फोटो क्रेडिट: YouTube/@JerryRigEverything)
By ETV Bharat Tech Team

Published : October 16, 2025 at 4:31 PM IST

4 Min Read
हैदराबाद: टेक वर्ल्ड में जब भी कोई नया फ्लैगशिप फोन आता है तो लोगों के मन में उसके बिल्ड क्वालिटी और ड्यूरेबिलिटी को लेकर काफी भरोसा होता है, लेकिन बार Google Pixel 10 Pro Fold की ड्यूरेबिलिटी को लेकर यूज़र्स के मन में सवाल खड़े हो गए हैं. ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि एक लोकप्रिय यूट्यूबर की द्वारा की जा रही ड्यूरेबिलिटी टेस्ट के दौरान Google Pixel 10 Pro Fold की बैटरी अचानक फट गई और फोन में आग लग गई. आइए हम आपको इस घटना के बारे में बताते हैं.

JerryRigEverything नाम का यट्यूब चलाने वाले ज़ैक नेलसन Google Pixel 10 Pro Fold का ड्यूरेबिलिटी टेस्ट कर रहे थे. कैमरा ऑन करके जैक फोन की ड्यूरेबिलिटी टेस्ट कर रहे थे, उस दौरान उन्होंने "बेंड टेस्ट” के लिए फोन को उल्टा मोड़ने की कोशिश की और तभी फोन के अंदर से धुआं निकलने लगा और कुछ ही सेकंड में बैटरी में आग लग गई.

टेस्ट में क्या हुआ?

ज़ैक ने अपने क्लासिक Bend Test में Google Pixel 10 Pro Fold को दोनों ओर से मोड़ने की कोशिश की. उस दौरान जैसे ही फोन को पीछे की ओर से फोल्ड किया गया, उसकी बैटरी से अचानक स्पार्क आया और फिर विस्फोट हो गया. यह पूरा हादसा नीचे अटैच की गई वीडियो के करीब 6:30 मिनट पर हुआ.

जै़क ने इस हादसे के बाद कहा,

“ये मेरी टेस्टिंग हिस्ट्री में पहला मौका था जब किसी फोन की बैटरी ने इस तरह से फटकर आग पकड़ी.”

यूट्यूबर ने क्या कहा?

ज़ैक ने इस टेस्ट में Google Pixel 10 Pro Fold के फेल होने के बाद कहा, गूगल ने इस फोन को मजबूत और बेहतर हिंज डिज़ाइन के दावे के साथ लॉन्च किया था, लेकिन टेस्ट के नतीजों ने गूगल के द्वारा किए गए दावों पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं.

उन्होंने कहा,

"गूगल ने जिस स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ की बातें की थी, वो सिर्फ मार्केटिंग के लिए की गई बातें ही लगती हैं. असल में किए गए इस टेस्ट में कुछ खास इंप्रूवमेंट नहीं दिखा."

इसके अलावा यूट्यूब ने बताया कि गूगल का पिछला फोल्ड फोन यानी Pixel 9 Pro Fold भी ड्यूरेबिलिटी टेस्ट के दौरान बीच से टूट कर फेल हो गया था और अब Pixel 10 Pro Fold का हक़ीकत उससे भी ज्यादा बुरी है.

डिज़ाइन की दिक्कत

यूट्यूबर ने पहले भी पिक्सल फोल्ड सीरीज की हिंग क्वालिटी और डस्ट रेसिस्टेंट को लेकर चिंता जताई थी. गूगल भले ही Pixel 10 Pro Fold को IP68 सर्टिफाइड बताता है, लेकिन Nelson का कहना है कि:

  • यह सर्टिफिकेशन सिर्फ डिस्प्ले पार्ट तक गी सीमित हो सकता है.
  • हिंग सेक्शन पर कोई डस्ट प्रोटेक्शन नहीं है.
  • जब डिवाइस में धूल जाती है तो अंगर से “grinding sound” आने लगती है, जो हिंग की कमजोरी दिखाता है.
  • अब तक का सबसे बड़ा बैटरी फेल

ज़ैक नेल्सन ने कहा कि उन्होंने अपने चैनल पर अभी तक सैकड़ों फोन्स के टेस्ट किए हैं, लेकिन किसी भी फोन की बैटरी ने इस तरह से फटकर आग नहीं पकड़ी है. यह पहली बार हुआ है. उन्होंने इसे गूगल की बड़ा इंजीनियरिंग फेलियर कहा है.

इसमें खास बात है कि फोल्डेबल फोन की दुनिया में गूगल को सबसे बड़ी टक्कर देने वाला सैमसंग अपने लेटेस्ट लॉन्च फोल्डबल फोन Samsung Galaxy Z Fold 7 की ड्यूरेबिलिटी टेस्ट में पास हो गया था. Samsung Galaxy Z Fold 7 गूगल के पिक्सल फोल्ड 10 प्रो से भी पतला फोन था, लेकिन फिर भी वो उसी टेस्ट में बिना किसी डैमेज के पास हो गया था.

Google Pixel 10 Pro Fold के स्पेसिफिकेशन्स

स्पेसिफिकेशनडिटेल
कीमत (भारत)₹1,72,999 (256GB वेरिएंट)
कवर डिस्प्ले6.4-इंच OLED, 120Hz, 3000 nits ब्राइटनेस
मुख्य डिस्प्ले8-इंच OLED, 120Hz रिफ्रेश रेट
चिपसेट3nm Tensor G5
सिक्योरिटी चिपTitan M2
OSAndroid 16
रियर कैमरा48MP ट्रिपल कैमरा
सेल्फी कैमराडुअल 10MP
बैटरी5015mAh (डुअल-सेल)
चार्जिंग30W वायर्ड + 15W वायरलेस

लोगों ने क्या कहा

यूट्यूबर की इस वारयल वीडियो देखने के बाद यूज़र्स ने सोशल मीडिया पर गूगल को ट्रोल करना शुरू किया दिया है. इस दौरान कुछ यूज़र्स ने लिखा, “₹1.7 लाख का फोन अगर आग पकड़ ले, तो ड्यूरेबिलिटी टेस्ट की क्या ज़रूरत?” वहीं कुछ यूज़र्स का कहना था कि गूगल को फोल्डेबल फोन्स की सीरीज पर दोबारा काम करने की जरूरत है, क्योंकि लगातार दो जनरेशन में स्ट्रक्चरल इश्यू आना, कंपनी की इंजीनियरिंग टीम पर सवाल खड़ा करता है.

