ETV Bharat / technology

आज क्या पहनें? अब फोन में होगी पूरी अलमारी, जानें कैसे गूगल फोटोज का AI फीचर करेगा फैसला

गूगल का कहना है कि आपके कपड़ों या ड्रेसिंग स्टाइल का डेटा रिटेलर जैसी थर्ड पार्टी के साथ शेयर नहीं किया जाता है. ( Image Credit: Google )

हैदराबाद: गूगल फोटोज़ का वर्चुअल क्लोजेट फीचर अब भारत में एंड्रॉयड और आईओएस दोनों पर सभी यूज़र्स के लिए उपलब्ध हो गया है. यह एआई-पावर्ड फीचर है, जो आपकी तस्वीरों से आपके कपड़ों की डिजिटल कॉपी बनाती है. आप इनमें टॉप, बॉटम, जूलरी जैसी कैटेगरी से आइटम चुन सकते हैं और अलग-अलग आउटफिट बना सकते हैं. यह फीचर फिल्म क्लूलेस में शेर के वर्चुअल वार्डरोब से प्रेरित लगता है. यह सर्विस पहले सिर्फ कुछ जगहों पर उपलब्ध थी. अब इसे अमेरिका, ब्राजील और भारत में पूरा रोलआउट कर दिया गया है. गूगल ने इस साल की शुरुआत में ही इस फीचर का ऐलान किया था. गर्मियों में रोलआउट करना शुरू किया. जून से एंड्रॉयड यूज़र्स को सबसे पहले इस फीचर का एक्सेस मिला था. अब आईओएस यूज़र्स भी भारत समेत इन देशों में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं. गूगल का कहना है कि यह फीचर सिर्फ यूज़र की मदद के लिए है. आपके कपड़ों या ड्रेसिंग स्टाइल का डेटा रिटेलर जैसी थर्ड पार्टी के साथ शेयर नहीं किया जाता है.