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आज क्या पहनें? अब फोन में होगी पूरी अलमारी, जानें कैसे गूगल फोटोज का AI फीचर करेगा फैसला

Google Photos का एआई पावर्ड वर्चुअल क्लोजेट फीचर अब भारत में एंड्रॉइड और आईओएस दोनों पर उपलब्ध है.

Google states that data regarding your clothes or dressing style is not shared with third parties, such as retailers.
गूगल का कहना है कि आपके कपड़ों या ड्रेसिंग स्टाइल का डेटा रिटेलर जैसी थर्ड पार्टी के साथ शेयर नहीं किया जाता है. (Image Credit: Google)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : September 25, 2026 at 4:58 PM IST

3 Min Read
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हैदराबाद: गूगल फोटोज़ का वर्चुअल क्लोजेट फीचर अब भारत में एंड्रॉयड और आईओएस दोनों पर सभी यूज़र्स के लिए उपलब्ध हो गया है. यह एआई-पावर्ड फीचर है, जो आपकी तस्वीरों से आपके कपड़ों की डिजिटल कॉपी बनाती है. आप इनमें टॉप, बॉटम, जूलरी जैसी कैटेगरी से आइटम चुन सकते हैं और अलग-अलग आउटफिट बना सकते हैं. यह फीचर फिल्म क्लूलेस में शेर के वर्चुअल वार्डरोब से प्रेरित लगता है. यह सर्विस पहले सिर्फ कुछ जगहों पर उपलब्ध थी. अब इसे अमेरिका, ब्राजील और भारत में पूरा रोलआउट कर दिया गया है.

गूगल ने इस साल की शुरुआत में ही इस फीचर का ऐलान किया था. गर्मियों में रोलआउट करना शुरू किया. जून से एंड्रॉयड यूज़र्स को सबसे पहले इस फीचर का एक्सेस मिला था. अब आईओएस यूज़र्स भी भारत समेत इन देशों में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं. गूगल का कहना है कि यह फीचर सिर्फ यूज़र की मदद के लिए है. आपके कपड़ों या ड्रेसिंग स्टाइल का डेटा रिटेलर जैसी थर्ड पार्टी के साथ शेयर नहीं किया जाता है.

वर्चुअल क्लोजेट कैसे इस्तेमाल करें?

  1. आपको सबसे पहले अपने फोन में गूगल फोटोज़ ऐप खोलना होगा. ध्यान रखें कि ऐप अपडेटेड होना चाहिए.
  2. होम स्क्रीन या लाइब्रेरी सेक्शन में वर्चुअल क्लोजेट या Closet का ऑप्शन दिखाई देगा. अगर न दिखाई दें तो सर्च बार में Closet टाइप करें.
  3. पहली बार इस्तेमाल करते वक्त ऐप आपसे परमिशन मांगेगा कि वह आपकी फोटोज़ से कपड़ों की पहचान करें. आप उसको परमिशन दें.
  4. ऐप आपकी पुरानी तस्वीरों को स्कैन करेगा और पहने हुए कपड़ों की डिजिटल कॉपी बनाएगा.
  5. अब आप कैटेगरी फिल्टर लगा सकते हैं. जैसे - टॉप्स, बॉटम्स या एक्सेसरीज़.
  6. उसके बाद आप मनपसंद आइटम चुनकर मिक्स एंड मैच करें.
  7. अब नया आउटफिट तैयार होने पर उसे सेव या शेयर भी कर सकते हैं.

इस नए फीचर की मदद से यूजर रोज अपने कपड़ों का सिलेक्शन प्रोसेस आसान बना सकते हैं. इससे आपको अपनी अलमारी खोलकर घंटों तक सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आपको आज क्या पहनना चाहिए और क्या नहीं. फोन में ही पूरा वार्डरोब मैनेज हो जाता है. भारत में रहने वाले लाखों यूज़र्स अब इस फीचर का फायदा उठा सकते हैं. इसके लिए आपको सिर्फ अपने फोन में गूगल फोटोज़ ऐप को अपडेट रखना है और पिक्चर्स को नियमित तौर पर अपलोड करते रहना है ताकि क्लोजेट और बेहतर बन सके.

इस रोलआउट के साथ गूगल फोटोज़ में और भी कई सुधार किए गए हैं. Gemini Spark में अब एक ही प्रॉम्प्ट से फोटो चुनकर ब्राइटन कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं. यह सुविधा अमेरिका में गूगल एआई प्रो या अल्ट्रा सब्सक्रिप्शन वाले यूज़र्स के लिए शुरू की गई है. मार्कअप टूल को भी बेहतर किया गया है.

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