Google Photos में आया AI Meme Maker, अब खुद की फोटो से बनेंगे मजेदार मीम्स
Google Photos का नया AI फीचर Me Meme यूजर्स को अपनी फोटो से कस्टम और फनी मीम्स बनाने की सुविधा देता है.
Published : January 23, 2026 at 6:27 PM IST
हैदराबाद: Google Photos ऐप में एक नया एआई फीचर जोड़ा जा रहा है. इस नए फीचर का नाम Me Meme है. इस फीचर की मदद से यूज़र्स अब अपनी ही फोटो से मीम्स बना सकते हैं. Me Meme फीचर की चर्चा सबसे पहले अक्टूबर 2025 में हुई थी और करीब तीन महीने बाद कंपनी ने अपने इस फीचर को ऑफिशियल तौर पर रोलआउट कर दिया है.
गूगल सपोर्ट पेज के मुताबिक, फिलहाल इस फीचर को गूगल ने अपने घरेलू देश यानी अमेरिका में ही रोलआउट किया है, लेकिन आने वाले समय में इसे दूसरे देशों में भी लॉन्च करने की उम्मीद है. आइए हम आपको स्टेप-बाय-स्टेप अपनी फोटो को इस फीचर की मदद से मीम्स में बदलने की तरीका बताते हैं.
कैसे बनाएं मीम्स?
- Google Photos में अपनी कोई एक फोटो सेलेक्ट करनी होगी, खासकर पोर्ट्रेट फोटो
- इसके बाद Create या Meme ऑप्शन पर टैप करके यूज़र्स अलग-अलग मीम टेम्पलेट्स में से चुन सकते हैं.
- इसके अलावा यूज़र्स अगर चाहें तो अपने खुद के मीम टेम्पलेट भी अपलोड किए जा सकते हैं.
- AI उस फोटो को चुने गए मीम फॉर्मेट में फिट कर देता है और ऊपर-नीचे क्लासिक मीम स्टाइल में टेक्स्ट जोड़ देता है.
- यूजर चाहें तो कैप्शन को अपनी मर्जी से बदलकर जोक या मैसेज को और मजेदार बना सकते हैं.
गूगल का कहना है कि यह फीचर पूरी तरह ऑप्शनल है. यूज़र की मर्जी के बिना कोई भी फोटो अपने आप मीम में नहीं बदली जाएगी. AI सिर्फ उन्हीं फोटोज पर काम करता है, जिन्हें यूजर खुद सेलेक्ट करता है. जब तक यूजर मीम को सेव या शेयर नहीं करता, तब तक वह Google Photos ऐप के बाहर नहीं जाता.
Me Meme, गूगल फोटोज़ के पहले से मौजूद एआई फीचर्स जैसे Create with AI, Remix, Photo to Video, Collage और Smart Edit को और मजेदार बनाता है. यह फीचर खासतौर पर उन लोगों के लिए है, जो सोशल मीडिया पर हल्का-फुल्का, फनी और रिलेटेबल कंटेंट शेयर करना पसंद करते हैं.
हालांकि, गूगल ने यह साफ नहीं किया है कि ये मीम्स स्टोरेज में गिने जाएंगे या नहीं, लेकिन मौजूदा पॉलिसी के मुताबिक ऐसे नए क्रिएट किए गए फाइल्स स्टोरेज का हिस्सा माने जा सकते हैं.