Google Photos में आया AI Meme Maker, अब खुद की फोटो से बनेंगे मजेदार मीम्स

गूगल फोटोज़ में एक नया और कमाल का फीचर आया, जिससे लोग एआई की मदद से अपनी फोटो की मीम्स बना सकते हैं. ( Google )

हैदराबाद: Google Photos ऐप में एक नया एआई फीचर जोड़ा जा रहा है. इस नए फीचर का नाम Me Meme है. इस फीचर की मदद से यूज़र्स अब अपनी ही फोटो से मीम्स बना सकते हैं. Me Meme फीचर की चर्चा सबसे पहले अक्टूबर 2025 में हुई थी और करीब तीन महीने बाद कंपनी ने अपने इस फीचर को ऑफिशियल तौर पर रोलआउट कर दिया है. गूगल सपोर्ट पेज के मुताबिक, फिलहाल इस फीचर को गूगल ने अपने घरेलू देश यानी अमेरिका में ही रोलआउट किया है, लेकिन आने वाले समय में इसे दूसरे देशों में भी लॉन्च करने की उम्मीद है. आइए हम आपको स्टेप-बाय-स्टेप अपनी फोटो को इस फीचर की मदद से मीम्स में बदलने की तरीका बताते हैं. कैसे बनाएं मीम्स?