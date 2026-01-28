Google Photos में आया AI फोटो एडिटिंग फीचर, अब बोलकर कर पाएंगे फोटो एडिट
Google Photos ने भारत में AI आधारित फोटो एडिटिंग फीचर लॉन्च किया है, जिससे यूज़र आवाज़ या टेक्स्ट से तस्वीरें एडिट कर सकते हैं.
Published : January 28, 2026 at 5:55 PM IST
हैदराबाद: Google Photos ने भारत में अपने यूज़र्स के लिए एक बेहद स्मार्ट फीचर लॉन्च किया है, जो यूज़र्स के लिए काफी खास और काम का फीचर है. दरअसल, अब भारतीय यूज़र्स गूगल फोटोज़ की फोटोज़ को सिर्फ बोलकर भी एडिट कर पाएंगे. अब उन्हें अपने फोटोज़ को एडिट करने के लिए किसी मुश्किल एडिटिंग टूल या सेटिंग की जरूरत नहीं होगी. अब यूज़र्स सिर्फ बोलकर या लिखकर बता सकते हैं कि उन्हें फोटो में क्या बदलाव करना है, उसके बाद गूगल फोटोज़ खुद उस आपकी डिमांड को पूरी कर देगा यानी आपको फोटो आपकी इच्छानुसार एडिट कर देगा.
इस नए और खास फीचर को इस्तेमाल करने के लिए यूज़र को अपने किसी भी फोटो को खोलकर "Help me edit" ऑप्शन पर टैप करना होगा. इसके बाद आप सीधे लिखकर या बोलकर कोई भी कमांड दे सकते हैं, जैसे - फोटो को ब्राइट करना है, बैकग्राउंड हटाना है, स्माइल बेहतर करनी है, बंद हो गई आंखों को खोलना है या चश्मा हटाना है. गूगल का एडवांस्ड Gemini AI आपकी बात समझकर कुछ ही सेकंड में फोटो को एडिट कर देता है.
कई भारतीय भाषाओं में कर पाएंगे यूज़
यह फीचर भारत की कई भाषाओं को सपोर्ट करता है, जो इसकी खास बात है. भारतीय यूज़र्स इंग्लिश के अलावा हिंदी, तमिल, मराठी, तेलेगु, बंगाली और गुजराती में भी कमांड दे सकते हैं. यह फीचर उन सभी एंड्रॉयड डिवाइसेज़ पर काम करेगा, जिनमें कम से कम 4GB RAM हो और Android 8.0 या उससे ऊपर का वर्जन मौजूद हो.
With Nano Banana in Google Photos’ editor, you can now ask for all kinds of new transformations to your images.— Hafeezur Rahman | Χαφιζούρ Ραχμάν (@aphrahman) January 28, 2026
Just describe a new style and watch your vision come to life in seconds.#NanoBanana @googlephotos pic.twitter.com/Y28a0uC7sh
गूगल फोटोज़ अब फेस ग्रुप्स की मदद से लोगों की पिक्चर्स को और भी ज्यादा पर्सनल तरीके से एडिट करता है. इसका मतलब है अगर आप किसी फोटो में आंखें खोलने, मुस्कान जोड़ने या चेहरे से जुड़ा कोई बदलाव चाहते हैं, तो एडिटिंग रिज़ल्ट पहले से ज्यादा नैचुरल और सटीक मिलेगा. गूगल ने अपने ब्लॉग पोस्ट में जानकारी दी है कि एडिटिंग के लिए किए जाने वाले सभी प्रोसेस यूज़र की प्राइवेट फोटो लाइब्रेरी के अंदर ही होते हैं.
इसके अलावा Google Photos के एडिटर में Nano Banana नाम का नया टूल भी जोड़ा गया है. इसके जरिए यूज़र फोटो को अलग-अलग स्टाइल में बदल सकते हैं, जैसे- स्केच, आर्टिस्टिक लुक या किसी खास थीम में ट्रांसफॉर्म करना आदि. इन सभी चीजों के लिए आपको बस अपनी सोच को शब्दों में लिखकर या बोलकर बताना है.
AI से एडिट की गई तस्वीरों में ट्रांसपेरेंसी बनाए रखने के लिए गूगल अब C2PA Content Credentials का सपोर्ट भी जोड़ रहा है. इससे फोटो में एक डिजिटल लेबल जुड़ जाएगा, जो यह बताएगा कि इमेज कहां से आई है और उसमें क्या बदलाव किए गए हैं. इन नए अपडेट्स के साथ गूगल फोटोज़ फोटो एडिटिंग को पहले से कहीं ज्यादा आसान, तेज और स्मार्ट बना रहा है.