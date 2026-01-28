ETV Bharat / technology

Google Photos में आया AI फोटो एडिटिंग फीचर, अब बोलकर कर पाएंगे फोटो एडिट

अब Google Photos में AI की मदद से आंखें खोलना, स्माइल जोड़ना और स्टाइल बदलना बेहद आसान हो गया है. ( Google )

हैदराबाद: Google Photos ने भारत में अपने यूज़र्स के लिए एक बेहद स्मार्ट फीचर लॉन्च किया है, जो यूज़र्स के लिए काफी खास और काम का फीचर है. दरअसल, अब भारतीय यूज़र्स गूगल फोटोज़ की फोटोज़ को सिर्फ बोलकर भी एडिट कर पाएंगे. अब उन्हें अपने फोटोज़ को एडिट करने के लिए किसी मुश्किल एडिटिंग टूल या सेटिंग की जरूरत नहीं होगी. अब यूज़र्स सिर्फ बोलकर या लिखकर बता सकते हैं कि उन्हें फोटो में क्या बदलाव करना है, उसके बाद गूगल फोटोज़ खुद उस आपकी डिमांड को पूरी कर देगा यानी आपको फोटो आपकी इच्छानुसार एडिट कर देगा. इस नए और खास फीचर को इस्तेमाल करने के लिए यूज़र को अपने किसी भी फोटो को खोलकर "Help me edit" ऑप्शन पर टैप करना होगा. इसके बाद आप सीधे लिखकर या बोलकर कोई भी कमांड दे सकते हैं, जैसे - फोटो को ब्राइट करना है, बैकग्राउंड हटाना है, स्माइल बेहतर करनी है, बंद हो गई आंखों को खोलना है या चश्मा हटाना है. गूगल का एडवांस्ड Gemini AI आपकी बात समझकर कुछ ही सेकंड में फोटो को एडिट कर देता है. कई भारतीय भाषाओं में कर पाएंगे यूज़ यह फीचर भारत की कई भाषाओं को सपोर्ट करता है, जो इसकी खास बात है. भारतीय यूज़र्स इंग्लिश के अलावा हिंदी, तमिल, मराठी, तेलेगु, बंगाली और गुजराती में भी कमांड दे सकते हैं. यह फीचर उन सभी एंड्रॉयड डिवाइसेज़ पर काम करेगा, जिनमें कम से कम 4GB RAM हो और Android 8.0 या उससे ऊपर का वर्जन मौजूद हो.