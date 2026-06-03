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Google की Phone ऐप में मिलेगा नया फेक कॉल डिटेक्शन फीचर, रोकेगा AI वॉयस क्लोनिंग स्कैम

Google का नया एंड्रॉयड फीचर AI वॉयस क्लोनिंग स्कैम की पहचान करता है. ( फोटो - Google )

फिर वे AI डीपफेक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बिल्कुल किसी ऐसे व्यक्ति की आवाज़ निकालते हैं, जिसे आप जानते हैं, जो इतनी असली लगती है कि ज़्यादातर लोग उन्हें असली इंसान की आवाज़ों से भरोसेमंद तरीके से अलग नहीं कर पाते.

लेकिन, स्कैमर्स ने कॉलर ID वेरिफिकेशन को बायपास करने के लिए नए तरीके अपनाए हैं, क्योंकि वे कॉन्टैक्ट्स के फ़ोन नंबर की नकल भी करते हैं. वे फ़ोन नंबर की नकल करते हैं, कॉल को इंटरनेट-बेस्ड सॉफ़्टवेयर के ज़रिए रूट करते हैं, ताकि ऐसा लगे कि कॉल किसी जाने-पहचाने कॉन्टैक्ट से आ रही है.

क्योंकि AI टूल स्कैमर्स को न सिर्फ़ आवाज़ बल्कि टोन भी क्लोन करने देता है, इसलिए ऐसे नकली कॉल्स का पता लगाना मुश्किल होता है. फ्रॉड का एकमात्र सुराग यह था कि कॉल किसी अनजान नंबर से आती थी, और यूज़र्स असली होने की पुष्टि करने के लिए असली कॉन्टैक्ट को कॉल कर सकते थे.

हाल के दिनों में, ऐसे डीपफेक स्कैम दुनिया भर में फ्रॉड के मुख्य कारणों में से एक बनकर उभरे हैं, जहां गलत लोग नकली इमरजेंसी के लिए पैसे मांगने के लिए कॉन्टैक्ट्स की नकल करते हैं. इंटरपोल के मार्च 2026 के ग्लोबल फाइनेंशियल फ्रॉड थ्रेट असेसमेंट के अनुसार, नकल करके फ्रॉड करने से दुनिया भर में 400 बिलियन डॉलर से ज़्यादा का नुकसान हुआ.

हैदराबाद: Google ने एंड्रॉयड स्मार्टफोन के लिए एक नया सिक्योरिटी फीचर पेश किया है, जिसका मकसद यूज़र्स को AI-पावर्ड वॉयस क्लोनिंग टूल का इस्तेमाल करके दोस्तों और परिवार के लोगों की नकल करने वाले स्कैमर्स से बचाना है.

कैसे काम करता है फेक कॉल डिटेक्शन फीचर

इस खतरे से निपटने के लिए, Android में अब एक फेक कॉल डिटेक्शन सिस्टम आ रहा है, जो तब संदिग्ध स्पूफ्ड कॉल्स का पता लगाएगा और उन्हें फ्लैग करेगा जब आप और आपका कॉन्टैक्ट दोनों Google के ऑफिशियल Phone ऐप का इस्तेमाल कर रहे हों. Google का कहना है कि यह फीचर बैकग्राउंड में काम करता है और डिवाइस के बीच डिजिटल हैंडशेक जैसा है.

Google ने बताया कि, "जब कोई कॉन्टैक्ट आपको कॉल करता है, और आप दोनों Phone by Google इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो उनका डिवाइस रियल टाइम में आपके डिवाइस पर एक साइलेंट कन्फर्मेशन सिग्नल भेजता है, ताकि यह वेरिफ़ाई किया जा सके कि कॉल सही है और सच में कॉन्टैक्ट के डिवाइस से आ रही है."

अगर कोई स्कैमर कॉन्टैक्ट की नकल करने की कोशिश करता है, तो यह शुरुआती कन्फर्मेशन सिग्नल नहीं मिलेगा. ऐसे मामलों में, रिसीवर का डिवाइस तुरंत सिग्नल न होने का पता लगा लेगा और दोबारा चेक करने के लिए कॉन्टैक्ट के असली डिवाइस को पिंग करेगा. अगर असली डिवाइस जवाब देता है कि वह उस समय कॉल नहीं कर रहा है, तो रिसीवर को अपनी स्क्रीन पर एक वॉर्निंग दिखेगी, जिसमें उन्हें तुरंत फोन काटने की सलाह दी जाएगी.

Google का मानना ​​है कि यह सिस्टम यूज़र्स को रियल टाइम में डीपफेक नकल और कॉल स्पूफिंग का शिकार होने से बचाने में मदद कर सकता है. इसमें कहा गया है कि चूंकि डिवाइस के बीच डिजिटल हैंडशेक एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड रिच कम्युनिकेशन सर्विसेज़ (RCS) टेक्नोलॉजी के ज़रिए होता है, इसलिए यह पूरी तरह से प्राइवेट है. फिर भी, यूज़र्स के पास Phone by Google ऐप सेटिंग्स में किसी भी समय इस फ़ीचर को डिसेबल करने का ऑप्शन है.

यह फ़ीचर बैकग्राउंड में पता लगाता है कि कॉल ओरिजिनल कॉन्टैक्ट से है या नहीं (फोटो - Google)

फ़ीचर की उपलब्धता

नया फेक कॉल डिटेक्शन फीचर इस महीने Android 12+ डिवाइस के लिए Phone by Google एप्लिकेशन में दुनिया भर में रोल आउट हो रहा है. यह फीचर सबसे पहले Pixel डिवाइस पर आएगा, उसके बाद दूसरे ब्रांड के स्मार्टफोन पर आएगा.

खास बात यह है कि Phone by Google पहले से ही ज़्यादातर Android डिवाइस के लिए डिफ़ॉल्ट फोन ऐप है. अगर आपका डिवाइस कोई दूसरा फोन ऐप इस्तेमाल करता है, तो आप Play Store से Google का फोन एप्लिकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं और इस फीचर का इस्तेमाल करने के लिए इसे अपने डिफ़ॉल्ट ऐप के तौर पर सेट कर सकते हैं.