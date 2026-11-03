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Google Pay ने भारत में शुरू किया Discover Shop, अब घर बैठे कर सकेंगे फैशन शॉपिंग और वर्चुअल ट्राई-ऑन

यूजर्स फोटो अपलोड करके मिलते-जुलते कपड़े ढूंढ सकते हैं और मर्चेंट साइट पर जाकर आसानी से ऑर्डर कर सकते हैं. ( Image Credit: Google )

हैदराबाद: Google Pay अब सिर्फ पैसे भेजने या मंगवाने का ऐप नहीं रहा. अब कंपनी ने इसमें और भी कई खास फीचर्स जोड़ दिए हैं, जिनकी वजह से आप इस ऐप का इस्तेमाल कई अलग-अलग कामों के लिए कर सकते हैं. कंपनी ने भारत में एक नया फैशन और लाइफस्टाइल शॉपिंग फीचर लॉन्च करने का फैसला किया है, जिसका फिलहाल कंपनी टेस्ट कर रही है.

गूगल ने अपने एक ब्लॉग पोस्ट के जरिए जानकारी दी है कि भारत में आए गूगल पे के इस नए फीचर का नाम Discover Shop है. इसमें यूज़र्स कपड़े देख सकते हैं, ट्रेंड्स समझ सकते हैं और खरीदारी भी कर सकते हैं. अभी यह सुविधा चुनिंदा लोगों के पास ही पहुंची है.

Discover Shop क्या है और कैसे काम करता है गूगल पे ऐप के अंदर Discover नाम का नया सेक्शन आ रहा है. यह गूगल के शॉपिंग ग्राफ पर चलता है, जिसमें 60 अरब से भी ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं. इस फीड में आपको फैशन के कपड़े और ट्रेंड्स देखने को मिलेंगे. ये रिकमेंडेशन आपके पसंद और गूगल सर्विसेज़ पर आपकी एक्टिविटीज़ के आधार पर बनती है. अगर आपने वेब एंड ऐप एक्टिविटी और सर्च पर्सनाइलेजशन चालू रखी है तो नई रिकमेंडेशन उसी के हिसाब से मिलेंगी. गूगल पे के इस डिस्कवर फीड में यूट्यूब वीडियो भी आएंगे. इससे आप कपड़ों के बारे में और भी जान सकते हैं. अभी तक इस फीचर को गूगल ने अपने कुछ सीमित गूगल पे यूज़र्स तक ही भेजा है. कंपनी ने अभी तक इस बात की जानकारी नहीं दी है कि इस फीचर को सभी यूज़र्स के लिए कब तक रोलआउट किया जाएगा. यह भी पढ़ें: ChatGPT में आए दो कमाल के शॉपिंग फीचर्स; अब घर बैठे 'ट्राई' कर सकेंगे कपड़े!