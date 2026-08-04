गूगल पासवर्ड मैनेजर में बड़ा सिक्योरिटी खतरा, पासकी से सुरक्षित अकाउंट भी हो सकते हैं हैक
पालो-ऑल्टो-नेटवर्क्स के रिसर्चर्स ने खुलासा किया कि विंडोज कंप्यूटर पर मौजूद मैलवेयर बिना फिंगरप्रिंट या पिन के गूगल पासकी अकाउंट को हैक कर सकता है.
Published : August 4, 2026 at 3:40 PM IST
हैदराबाद: आजकल लोग पासवर्ड की जगह पासकी (Passkey) का इस्तेमाल करने लगे हैं, यूज़र्स के लिए काफी आसान और सुरक्षित माना जाता है. हालांकि, अब पासकी की सुरक्षा पर भी सवाल उठ रहे हैं. अगर आप सोचते हैं कि पासकी (Passkey) की वजह से आपका अकाउंट पूरी तरह सेफ है, तो यह ख़बर आपको चौंका सकती है.
दरअसल, साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर्स ने तीन ऐसे तरीके खोजे हैं, जिनकी मदद से मैलवेयर किसी इंफेक्टेड विंडोज कंप्यूटर पर गूगल पासवर्ड मैनेजर में सेव पासकी को चुपचाप एक्सेस कर सकता है. इसकी खास बात यह है कि इसके लिए फिंगरप्रिंट, फेस स्कैन या पिन डालने की भी जरूरत नहीं पड़ती, जो आमतौर पर पासकी लॉगिन के लिए ज़रूरी माने जाते हैं.
यह रिसर्च पालो ऑल्टो नेटवर्क्स की टीम Unit 42 ने की है. रिसर्चर्स ने इन तीन तरीकों को मिलाकर एक नाम दिया है, जिसे Pass-ta-key कहते हैं. इसमें तीन अलग-अलग लेवल के अटैक शामिल हैं, जिनके नाम Pass-ta-key, Silver Pass-ta-key और Golden Pass-ta-key है. पहला अटैक से ज्यादा खतरनाक दूसरा अटैक है और दूसरे अटैक से भी ज्यादा यानी सबसे ज्यादा खतरनाक तीसरा अटैक है.
इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये अटैक तभी काम करते हैं, जब मैलवेयर पहले से ही पीड़ित के कंप्यूटर पर चल रहा हो. रिमोट से सीधे किसी अकाउंट में घुसपैठ नहीं हो सकती. हालांकि, अभी तक इन तरीकों के असली दुनिया में इस्तेमाल होने का कोई सबूत भी नहीं मिला है. आइए अब हम आपको बताते हैं कि पासकी पर ये अटैक्स कैसे होते हैं. हालांकि, उसके लिए पहले आपको यह जानना जरूरी है कि पासकी क्या होती है और यह कैसे काम करती है.
पासकी कैसे काम करती है और कहां कमजोरी है
पासकी पासवर्ड की जगह इस्तेमाल होती है. इसमें एक चाबी जोड़ी होती है. वेबसाइट के पास पब्लिक चाबी रहती है और प्राइवेट चाबी यूजर के डिवाइस या गूगल सिस्टम के पास सुरक्षित रहती है. लॉगिन करके वक्त वेबसाइट एक चैलेंज भेजता है, जिसे प्राइवेट चाबी से साइन करना पड़ता है. इस कारण फिशिंग वाली वेबसाइट्स पासकी चुरा नहीं सकती. इस कारण पासकी को यूज़र्स के लिए काफी सुरक्षित माना जाता है.
हालांकि, समस्या तब पैदा होती है, जब पासकी को एक से ज्यादा कई डिवाइस पर सिंक किया जाता है. गूगल इसके लिए एक मास्टर चाबी बनाता है, जिसे सिक्योरिटी डोमेन सीक्रेट या SDS कहते हैं. यह 32 बाइट का कोड होता है. इसी से सभी सिंक की गई पासकी की प्राइवेट चाबियां एन्क्रिप्ट होती हैं. क्रोम ब्राउजर विंडोज कंप्यूटर पर दो खास चाबियां बनाता है. एक डिवाइस आइडेंटिटी की और दूसरी यूजर वेरिफिकेशन की. ये टीपीएम चिप की मदद से सुरक्षित रहती हैं, लेकिन मैलवेयर इन्हीं चीजों का गलत इस्तेमाल कर लेता है.
Pass-ta-key: अटैक का पहला तरीका
Pass-ta-key कंप्यूटर की चिप में मौजूद डिवाइस आईडेंटिटी की (identity key) का गलत इस्तेमाल करता है. यह चाबी टीपीएम में सुरक्षित रहती है लेकिन क्रोम इसे इस तरह स्टोर करता है कि मैलवेयर इसे निकालकर उसी कंप्यूटर पर साइन बनवा लेता है. इसे गूगल का क्लाउड सिस्टम असली मान लेता है और लॉगिन रिस्पॉन्स दे देता है. हालांकि, इसमें एक कमी रह जाती है. इसमें यूजर वेरिफाइड वाला निशान नहीं लगता, इसलिए जो वेबसाइट सही तरीके से चेक करती हैं, वो इसे रिजेक्ट कर देती है. उदाहरण के तौर पर GitHub ने इसे पकड़कर रिजेक्ट कर दिया, लेकिन eBay ने टेस्टिंग के वक्त इसे स्वीकार कर लिया था. हालांकि, बाद में जब Unit 42 ने इसकी जानकारी दी तो eBay ने इस कमी को ठीक कर दिया.
Silver Pass-ta-key: अटैक का दूसरा तरीका
Silver Pass-ta-key पहले तरीके से भी ज्यादा खतरनाक है. इसमें मैलवेयर डिवाइस को दोबारा रजिस्टर होने पर मजबूर करता है और उस दौरान अपनी खुद की बनाई हुई एक फर्जी "वेरिफिकेशन की" गूगल के सिस्टम में डाल देता है. गूगल का सिस्टम इसे एक्सेप्ट कर लेता है और उसके बाद यूजर वेरिफाइड वाला निशान भी लग जाता है. इसके बाद हैकर को बार-बार पीड़ित के कंप्यूटर की जरूरत नहीं पड़ती, वह अपने खुद के कंप्यूटर से भी लॉगिन कर सकता है.
Golden Pass-ta-key: तीसरा और सबसे खतरनाक तरीका
Golden Pass-ta-key तीसरा और सबसे खतरनाक तरीका है. इस तरीके से अटैकर यानी मैलवेयर डायरेक्ट उस मास्टर सीक्रेट यानी SDS को ही चुराने की कोशिश करता है और चुरा भी लेता है. रिसर्चर्स ने पाया कि यह सीक्रेट पहले क्रोम के लॉग फाइल में प्लेन टेक्स्ट यानी बिना एनक्रिप्शन के दिख जाता था. गूगल ने इसे रिपोर्ट मिलने के बाद ठीक कर दिया, लेकिन यह सीक्रेट अब भी डिवाइस रीकवरी के दौरान थोड़ी देर के लिए ब्राउज़र की मेमोरी में मौजूद रहता है.
इसी दौरान मैलवेयर कंप्यूटर की मेमोरी को स्कैन करके इस कोड को निकाल सकता है. एक बार हैकर को यह मास्टर की यानी SDS मिल जाए, तो वो उस अकाउंट से जुड़ी सभी पासकी को डिक्रिप्ट कर सकता है और इसके लिए उसे गूगल के सिस्टम या पीड़ित के कंप्यूटर की जरूरत भी नहीं पड़ती. रिसर्चर्स ने इसे क्रिप्टो एक्सचेंज पर आजमाकर दिखाया भी है. इसमें सबसे चिंता की बात यह है कि गूगल के पास अभी इस मास्टर सीक्रेट को बदलने या रद्द करने का कोई तरीका मौजूद नहीं है.
यूज़र्स को इन हैकर्स से बचने के लिए क्या करना चाहिए?
गौरतलब है कि पासवर्ड मैनेजर का पिन बदलने से भी यह मास्टर सीक्रेट नहीं बदलता. इस कारण बतौर यूज़र आपको अगर कभी अपनी पासकी हैक होने का शक हो तो सिर्फ पिन बदलने से कुछ नहीं होगा. आपको तमाम जरूरी अकाउंट्स से पासकी हटाकर नई बनानी चाहिए और कंप्यूटर को पूरी तरह साफ करना चाहिए.
हालांकि, इसमें राहत की बात यह है कि इन सभी अटैक के लिए पहले से ही पीड़ित के कंप्यूटर में मैलवेयर मौजूद होना जरूरी है और अभी तक इन्हें असल दुनिया में इस्तेमाल किए जाने का कोई सबूत नहीं मिला है. फिर भी, यह रिसर्च दिखाती है कि पासवर्ड-लेस लॉगिन को भी पूरी तरह हैकप्रूफ नहीं माना जा सकता, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ये रिसर्च पासकी की उपयोगिता को खत्म कर देती है. पासकी अभी भी फिशिंग, पासवर्ड चोरी और डेटा लीक से बहुत अच्छी सुरक्षा देती है, लेकिन इतना तो क्लियर हो गया है कि सिर्फ पासवर्ड हटा देने से काम नहीं चलता. सिंक सिस्टम, डिवाइस रजिस्ट्रेशन और क्लाउड रिकवरी जैसी सुविधाएं नई कमजोरियां पैदा कर सकती हैं.