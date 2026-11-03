Google की पार्टनर कंपनी ने 13 लाख एंड्रॉयड सेट-टॉप बॉक्स में जानबूझकर डाला मैलवेयर, समझें पूरा मामला
गूगल के पार्टनर ने जानबूझकर 13 लाख एंड्रॉइड डिवाइस में बैकडोर बनाकर उन्हें बॉटनेट में बदल दिया और इससे पैसा कमाया.
Published : November 3, 2026 at 11:53 AM IST
हैदराबाद: गूगल ने एक बड़ा खुलासा किया है. कंपनी के एक एंड्रॉयड पार्टनर ने करीब 13 लाख सेट-टॉप बॉक्स को चुपके से बॉटनेट बना दिया. इसमें खास बात और जरूरी बात यह है कि इसे जानबूझकर किया गया है. आसान शब्दों में कहें तो गूगल के पार्टनर ने जानबूझकर लोगों के डिवाइव में मैलवेयर डाला. चाइनीज़ कंपनी वीडियोस्ट्रॉन्ग टेक्नोलॉजी ने अपने बनाए डिवाइस में बैकडोर डाल दिया. गूगल ने अब इस बैकडोर को तोड़ दिया है और कंपनी से अपना रिश्ता खत्म कर दिया है. Videostrong को अब सर्टिफाइड एंड्रॉइड डिवाइस बनाने या सॉफ्टवेयर सप्लाई करने की इजाजत नहीं है.
वीडियोस्ट्रॉग ने ऑब्फस्केशन टेक्नीक का इस्तेमाल किया. इसकी वजह से जब यूज़र पहली बार डिवाइस को ऑन करते थे, तो मैलवेयर लोड हो जाता था और यह सिर्फ एक मॉडल में नहीं, बल्कि कई मॉडल्स में था. यह मैलवेयर पिछले कई सालों से अलग-अलग ब्रांड और मॉडल में पहले से ही बिल्ट-इन था. इससे बहुत सारे एंड्रॉयड टीवी सेट-टॉप बॉक्स प्रभावित हुए. इसके साथ में टेलीहेल्थ डिवाइस, कराओके मशीन और डिजिटल साइनज डिवाइस भी इसमें फंस गए.
Google and partners just shut the door on the XCPE botnet, severing criminal access to 10M+ devices. 🛡 Instead of a hacker breaking in, a device maker hid a backdoor in its own TV boxes to sell access to cybercriminals. Full story: https://t.co/9gBcoGa0bG https://t.co/sPqfJn7mor— Google Cloud Security (@GoogleCloudSec) November 2, 2026
क्या नुकसान हुआ
इस मैलवेयर की वजह से यूज़र्स के डिवाइस संक्रमित हो जाता थे और फिर यूज़र्स के उसी डिवाइस का इस्तेमाल उनके अनुमति के बिना ही गलत कामों के लिए किए जा रहे थे. संक्रमित डिवाइस के जरिए ऐड फ्रॉड चल रहा था, डेटा चुराया जा रहा था, अनऑथोराइज़्ड नेटवर्क ट्रैफिक भी रूट हो रहा था.
वीडियोस्ट्रॉग ने इस बैकडोर को बेचकर पैसा कमाया. उसने क्रिमिनल अफिलिएट्स को एक्सेस बेचा और उनके मैलवेयर मॉड्यूल डिवाइस पर लोड कर दिए. मॉडल ऐड फ्रॉड करते थे. डिवाइस को रेसिडेंशियल प्रॉक्सी नेटवर्क में चुपके से जोड़ देते थे और मैलवेयर भी लोड करते थे.
Google has dismantled the XCPE botnet after its partner, Videostrong, intentionally embedded malware into 1.3M+ Android TV boxes. The backdoor enabled ad fraud and data theft across 200 countries. Google has permanently banned the manufacturer. 👉#CyberSecurity #Google #TechNews https://t.co/RRCXqsUpxH— Devesh Jha (@Deveshjhaa) November 3, 2026
गूगल ने इन अफिलिएट मॉड्यूल के कमांड एंड कंट्रोल डोमेन भी तोड़ दिए. इन अफिलिएट्स के पास और भी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हैं, इसलिए कम से कम एक करोड़ और डिवाइस का कनेक्शन भी टूट गया. गूगल ने इस घटना के बाद डिवाइस मैन्युफैक्चरर्स की रिव्यू प्रोसेस में भी बदलाव किए हैं.
यह एक ऐसी घटना है, जो हमें ये सिखाती है कि गूगल जैसे बड़े ब्रांड की पार्टनर कंपनी भी लोगों के लिए बड़ा खतरना बन सकती है. यूजर्स को अपने डिवाइस की सुरक्षा पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए. हालांकि, गूगल ने सही समय पर एक्शन लिया और नुकसान को काफी हद तक रोक लिया.