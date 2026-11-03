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Google की पार्टनर कंपनी ने 13 लाख एंड्रॉयड सेट-टॉप बॉक्स में जानबूझकर डाला मैलवेयर, समझें पूरा मामला

संक्रमित डिवाइस से ऐड फ्रॉड, डेटा चोरी और अनधिकृत नेटवर्क ट्रैफिक जैसी गंदी गतिविधियां बिना यूजर की जानकारी के चल रही थीं. ( Image Credit: videostrong )

हैदराबाद: गूगल ने एक बड़ा खुलासा किया है. कंपनी के एक एंड्रॉयड पार्टनर ने करीब 13 लाख सेट-टॉप बॉक्स को चुपके से बॉटनेट बना दिया. इसमें खास बात और जरूरी बात यह है कि इसे जानबूझकर किया गया है. आसान शब्दों में कहें तो गूगल के पार्टनर ने जानबूझकर लोगों के डिवाइव में मैलवेयर डाला. चाइनीज़ कंपनी वीडियोस्ट्रॉन्ग टेक्नोलॉजी ने अपने बनाए डिवाइस में बैकडोर डाल दिया. गूगल ने अब इस बैकडोर को तोड़ दिया है और कंपनी से अपना रिश्ता खत्म कर दिया है. Videostrong को अब सर्टिफाइड एंड्रॉइड डिवाइस बनाने या सॉफ्टवेयर सप्लाई करने की इजाजत नहीं है.

वीडियोस्ट्रॉग ने ऑब्फस्केशन टेक्नीक का इस्तेमाल किया. इसकी वजह से जब यूज़र पहली बार डिवाइस को ऑन करते थे, तो मैलवेयर लोड हो जाता था और यह सिर्फ एक मॉडल में नहीं, बल्कि कई मॉडल्स में था. यह मैलवेयर पिछले कई सालों से अलग-अलग ब्रांड और मॉडल में पहले से ही बिल्ट-इन था. इससे बहुत सारे एंड्रॉयड टीवी सेट-टॉप बॉक्स प्रभावित हुए. इसके साथ में टेलीहेल्थ डिवाइस, कराओके मशीन और डिजिटल साइनज डिवाइस भी इसमें फंस गए.

क्या नुकसान हुआ इस मैलवेयर की वजह से यूज़र्स के डिवाइस संक्रमित हो जाता थे और फिर यूज़र्स के उसी डिवाइस का इस्तेमाल उनके अनुमति के बिना ही गलत कामों के लिए किए जा रहे थे. संक्रमित डिवाइस के जरिए ऐड फ्रॉड चल रहा था, डेटा चुराया जा रहा था, अनऑथोराइज़्ड नेटवर्क ट्रैफिक भी रूट हो रहा था.