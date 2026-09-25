Google, OpenAI और Anthropic मिलकर बना रहे स्वतंत्र एआई सुरक्षा संस्था: रिपोर्ट
गूगल ओपनएआई और एंथ्रोपिक मिलकर साफा नाम की स्वतंत्र संस्था बना रहे हैं जो फ्रंटियर एआई मॉडल की सुरक्षा जांच और मानदंड तय करेगी.
Published : September 25, 2026 at 1:10 PM IST
हैदराबाद: गूगल, ओपनएआई और एंथ्रोपिक मिलकर एक नई स्वतंत्र आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा संगठन बनाने जा रहे हैं. तीनों कंपनियां साल 2026 के अंत या 2027 की शुरुआत तक में इस संस्था को चालू करना चाहती हैं. इसका अस्थाई नाम स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी फॉर फ्रंटियर एआई यानी साफा (SAFA) रखा गया है. आइए हम आपको इसके बारे में बताते हैं.
यह खबर द इंफॉर्मेशन की रिपोर्ट में आई है. रिपोर्ट के मुताबिक, यह संस्था सरकार से अलग रहेगी. इसका मुख्य काम तीनों कंपनियों के सार्वजनिक सुरक्षा वादों के लिए व्यावहारिक मानदंड तय करना होगा. इसके साथ ही नई और एडवांस्ड एआई मॉडल बनाने वाले डेवलपर्स को व्यावसायिक रिलीज से पहले सीधा सहयोग भी देगी.
किसके हाथ में होगी संस्था की कमान
रिपोर्ट के अनुसार तीनों कंपनियों ने पूर्व व्हाइट हाउस एआई नीति सलाहकार श्रीराम कृष्णन से मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनने के लिए बात की है. इसके अलावा पूर्व व्हाइट हाउस विज्ञान और प्रौद्योगिकी नीति कार्यालय की निदेशक आरती प्रभाकर से भी इस संस्था का शीर्ष पद संभालने के लिए संपर्क किया गया है. कंपनियां ऐसा भी सोच रही हैं कि साफा खुद अपने अंदर मॉडस का आकलन करे या नहीं.
अमेरिका में पहले से सेंटर फॉर एआई स्टैंडर्ड्स एंड इनोवेशन नाम की सरकारी संस्था है जो संघीय मूल्यांकन करती है, लेकिन जानकार बताते हैं कि इस सरकारी एजेंसी के पास मुश्किल फ्रंटियर सिस्टम की पूरी जांच करने के लिए पर्याप्त तकनीकी और आर्थिक संसाधन नहीं है.
कैसे बढ़ी इस दिशा में बातचीत
यह कदम इंडस्ट्री में पिछले कुछ हफ्तों से चल रही चर्चाओं का नतीजा है. करीब दस दिन पहले ओपनएआई के प्रवक्ता ने सीएनबीसी को बताया था कि कंपनी गूगल और एंथ्रोपिक के साथ एक सिक्योरिटी स्ट्रक्चर पर काफी एक्टिवली बातचीत कर रही है. इन चर्चाओं को जुलाई में गूगल डीपमाइंड के सह-संस्थापक और अल्फाबेट के मुख्य वैज्ञानिक सर डेमिस हसाबिस के एक प्रस्ताव से सपोर्ट मिला है.
July 14, 2026
उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट करके हुए लिखा कि अमेरिका समर्थित एक मानदंड संस्था होनी चाहिए, जो सार्वजनिक-निजी साझेदारी या ऑटो-रेगुलेटरी निगरानी के तर्ज पर काम करे. उन्होंने इसकी तुलना तुलना वित्तीय उद्योग नियामक प्राधिकरण फिनरा से की थी.
तीनों कंपनियां बाजार में एक-दूसरे से आगे निकलने की होड में हैं, लेकिन फिर भी इनके नेतृत्व पर संभावित भारी जोखिम और सुरक्षा खतरों को लेकर सवाल बढ़ते जा रहे हैं. इस महीने की शुरुआत में एंथ्रोपिक के सीईओ डेरियो अमोदेई ने एक लेख लिखा, जिसमें उन्होंने एआई इंडस्ट्री में फ्रंटियर मॉडल जारी करने की रफ्तार धीमी करने की अपील की. उनका कहना था कि सिक्योरिटी सिस्टम को आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए. इन सभी बातों ने सामूहिक निगरानी की दिशा में आगे बढ़ने की बातों का सपोर्ट किया है.