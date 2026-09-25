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Google, OpenAI और Anthropic मिलकर बना रहे स्वतंत्र एआई सुरक्षा संस्था: रिपोर्ट

Etv Bharatइस संस्था का नेतृत्व श्रीराम कृष्णन या आरती प्रभाकर जैसे पूर्व सरकारी अधिकारियों को सौंपने पर तीनों कंपनियां गंभीरता से विचार कर रही हैं. ( Image Credit: Getty Images )