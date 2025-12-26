ETV Bharat / technology

Google NotebookLM में नया AI Lecture मोड, अब ज्यादा स्मार्ट हो जाएंगे ऑडियो ओवरव्यू!

Google NotebookLM में टेस्टिंग के दौरान नया AI लेक्चर मोड देखा गया, जो लंबे ऑडियो सेशन में स्टडी और रिसर्च को आसान बना सकता है. ( Image Credit: Google )

हैदराबाद: गूगल अपने एआई-पावर्ड रिसर्च टूल NotebookLM को लगातार अपग्रेड करता जा रहा है, जिससे यूज़र्स कई नई और बेहद काम की सुविधाएं मिलती जा रही है. कंपनी इसके Audio और Video Overviews फीचर में कई नए बदलावों पर काम कर रही है. अब नोटबुकएलएम के बारे में एक नई ख़बर सामने आई रही है कि इसके ऑडियो ओवरव्यू वाले फीचर में एक नया मोड जोड़ा जा सकता है, जिसका नाम लेक्चर मोड होगा. इसके नाम से ही आप समझ गए होंगे कि इस मोड में यूज़र्स को उनके डॉक्यूमेंट का ऑडियो एक लेक्चर के रूप में बनाकर दिया जाएगा. आइए हम आपको नोटबुकएलएम में आने वाले इस अपकमिंग फीचर के बारे में बात करते हैं.

इस नई डेवलपमेंट का खुलासा सबसे पहले TestingCatalog ने किया है, जिन्होंने NotebookLM के लेटेस्ट बिल्ड में कई अहम संकेत देखे हैं. उनकी रिपोर्ट के अनुसार, Google NotebookLM में जल्द ही नई नरेशन वॉइस फीचर जोड़ा जा सकता हैं. इनमें एक ब्रिटिश इंग्लिश वॉइस भी शामिल है, जिसे फिलहाल 2026 में आने वाला बताया जा रहा है. इसका मतलब है कि यूज़र्स को भविष्य में ऑडियो ओवरव्यू के लिए ज्यादा वॉइस ऑप्शन मिलेंगे, जिससे सुनने का अनुभव और बेहतर होगा.

लेक्चर मोड की खास बातें

इसके साथ ही NotebookLM में एक बिल्कुल नया 'Lecture' मोड भी देखा गया है. यह मोड मौजूदा Audio Overview फॉर्मैट्स जैसे Deep Dive, Brief, Critique और Debate के साथ दिखाई देता है. लेक्चर मोड को एक कम्प्रीहेंसिव AI-जनरेटेड लेक्चर के तौर पर डिजाइन किया जा रहा है. अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक, जब लेक्चर मोड को लॉन्ग लेंथ ऑप्शन के साथ चुना जाता है, तो यह करीब 30 मिनट का ऑडियो लेक्चर तैयार कर सकता है. इसमें एक ही होस्ट लगातार बोलता है. लेक्चर मोड में एक ही होस्ट ठीक उसी तरह से बोलता है, जैसे किसी क्लासरूम या यूनिवर्सिटी में कोई टीचर या प्रोफेसर लेक्चर देते हैं. इस फॉर्मैट में सिर्फ जानकारी पढ़कर नहीं सुनाई जाती, बल्कि अलग-अलग सोर्सेस को जोड़कर आसान भाषा में समझाया जाता है.