Google NotebookLM में नया AI Lecture मोड, अब ज्यादा स्मार्ट हो जाएंगे ऑडियो ओवरव्यू!

Google NotebookLM में जल्द ऐसा फीचर आ सकता है जिससे यूज़र अपने डॉक्यूमेंट्स को लंबे AI लेक्चर के रूप में सुन सकेंगे.

During testing, a new AI lecture mode was spotted in Google NotebookLM, which could make studying and research easier in long audio sessions.
Google NotebookLM में टेस्टिंग के दौरान नया AI लेक्चर मोड देखा गया, जो लंबे ऑडियो सेशन में स्टडी और रिसर्च को आसान बना सकता है. (Image Credit: Google)
By ETV Bharat Tech Team

Published : December 26, 2025 at 4:22 PM IST

हैदराबाद: गूगल अपने एआई-पावर्ड रिसर्च टूल NotebookLM को लगातार अपग्रेड करता जा रहा है, जिससे यूज़र्स कई नई और बेहद काम की सुविधाएं मिलती जा रही है. कंपनी इसके Audio और Video Overviews फीचर में कई नए बदलावों पर काम कर रही है. अब नोटबुकएलएम के बारे में एक नई ख़बर सामने आई रही है कि इसके ऑडियो ओवरव्यू वाले फीचर में एक नया मोड जोड़ा जा सकता है, जिसका नाम लेक्चर मोड होगा. इसके नाम से ही आप समझ गए होंगे कि इस मोड में यूज़र्स को उनके डॉक्यूमेंट का ऑडियो एक लेक्चर के रूप में बनाकर दिया जाएगा. आइए हम आपको नोटबुकएलएम में आने वाले इस अपकमिंग फीचर के बारे में बात करते हैं.

इस नई डेवलपमेंट का खुलासा सबसे पहले TestingCatalog ने किया है, जिन्होंने NotebookLM के लेटेस्ट बिल्ड में कई अहम संकेत देखे हैं. उनकी रिपोर्ट के अनुसार, Google NotebookLM में जल्द ही नई नरेशन वॉइस फीचर जोड़ा जा सकता हैं. इनमें एक ब्रिटिश इंग्लिश वॉइस भी शामिल है, जिसे फिलहाल 2026 में आने वाला बताया जा रहा है. इसका मतलब है कि यूज़र्स को भविष्य में ऑडियो ओवरव्यू के लिए ज्यादा वॉइस ऑप्शन मिलेंगे, जिससे सुनने का अनुभव और बेहतर होगा.

लेक्चर मोड की खास बातें

इसके साथ ही NotebookLM में एक बिल्कुल नया 'Lecture' मोड भी देखा गया है. यह मोड मौजूदा Audio Overview फॉर्मैट्स जैसे Deep Dive, Brief, Critique और Debate के साथ दिखाई देता है. लेक्चर मोड को एक कम्प्रीहेंसिव AI-जनरेटेड लेक्चर के तौर पर डिजाइन किया जा रहा है. अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक, जब लेक्चर मोड को लॉन्ग लेंथ ऑप्शन के साथ चुना जाता है, तो यह करीब 30 मिनट का ऑडियो लेक्चर तैयार कर सकता है. इसमें एक ही होस्ट लगातार बोलता है. लेक्चर मोड में एक ही होस्ट ठीक उसी तरह से बोलता है, जैसे किसी क्लासरूम या यूनिवर्सिटी में कोई टीचर या प्रोफेसर लेक्चर देते हैं. इस फॉर्मैट में सिर्फ जानकारी पढ़कर नहीं सुनाई जाती, बल्कि अलग-अलग सोर्सेस को जोड़कर आसान भाषा में समझाया जाता है.

This screenshot shows that a new Lecture format is also appearing before Deep Dive, Brief, Critique, and Debate.
इस स्क्रीनशॉट में देखा जा सकता है कि Deep Dive, Brief, Critique और Debate से पहले एक नया Lecture फॉर्मेट भी दिखाई दे रहा है. (Image Credit: TestingCatalog)

NotebookLM के इस नए फीचर में लैंग्वेज सेलेक्शन का भी संकेत मिला है. इसका मतलब है कि भविष्य में यूज़र अपनी पसंद की भाषा में AI लेक्चर जनरेट कर सकेंगे, जो खासकर नॉन-इंग्लिश यूज़र्स के लिए काफी फायदेमंद होगा. अगर गूगल इस फीचर को लॉन्च करता है, तो यह Audio Overview के अंदर ही मिलेगा. यूज़र पहले की तरह अपने डॉक्यूमेंट्स या लिंक चुनेंगे फिर लेक्चर फॉर्मैट चुनकर ऑडियो जनरेट कर सकेंगे.

यह फीचर खासतौर पर स्टूडेंट्स, रिसर्चर्स और प्रोफेशनल्स के लिए उपयोगी हो सकता है, जैसे जो परीक्षा की तैयारी करने के लिए, मीटिंग से पहले ब्रिफिंग देने के लिए, ट्रैवल या कम्यूट के दौरान डॉक्यूमेंट्स को सुनकर समझाने के लिए. ऐसे किसी भी काम के लिए नोटबुकएलएम का लेक्चर मोड काफी काम का फीचर साबित हो सकता है.

फिलहाल यह फीचर पब्लिक के लिए उपलब्ध नहीं है और इसकी लॉन्च डेट भी कन्फर्म नहीं हुई है, लेकिन रिपोर्ट द्वारा सामने लाई गई यह जानकारी साफ संकेत देती है कि Google NotebookLM को एक पूरा AI स्टडी और लर्निंग असिस्टेंट बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है.

संपादक की पसंद

