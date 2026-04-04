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Apple CarPlay पर आया Google Meet, अब ड्राइविंग करते हुए भी अटेंड कर पाएंगे मीटिंग्स

Google Meet के नए CarPlay सपोर्ट से अब प्रोफेशनल्स सड़क पर चलते हुए भी बिना फोन छुए महत्वपूर्ण मीटिंग्स में शामिल हो सकते हैं. ( Image Credit: Google )

हैदराबाद: आजकल की भागदौड़ भरी लाइफ में प्रोफेशनल्स लोगों के लिए मीटिंग्स अटेंड करना कभी-कभी काफी चैलेंजिंग काम हो जाता है. खासतौर, अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं तो मीटिंग्स को एटेंड करना काफी मुश्किल हो जाता है. गूगल ने ऐसे यूज़र्स के लिए एक नया फीचर लॉन्च किया है. गूगल ने हाल ही में गूगल मीट (Google Meet) को एप्पल कारप्ले (Apple CarPlay) के साथ जोड़ दिया है. इसकी मदद से अब आप अपनी कार की डैशबोर्ड से ही हैंड्स-फ्री तरीके से मीटिंग्स में शामिल हो सकते हैं. यह फीचर उन लोगों के लिए काफी अच्छी साबित हो सकती है, जो रोज कम्यूनिटी करते हैं या अपॉइंटमेंट्स के बीच ट्रैवल करते हैं. आप सिर्फ एक टैप करके मीटिंग्स जॉइन कर सकते हैं, अपना शेड्यूल देख सकते हैं और बिना किसी परेशानी के मीटिंग में हो रही बातचीत का हिस्सा बन सकते हैं. कार की डिस्प्ले पर गूगल मीट इस अपडेट के साथ गूगल मीट अब आपके आईफोन से सीधे कार के डिस्प्ले पर आ जाता है. कनेक्ट करने के बाद आपको अपने आने वाले मीटिंग्स की लिस्ट दिखाई देगी. इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि ड्राइविंग सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए यह पूरी तरह ऑडियो-ओनली मोड में काम करता है. आपका कैमरा ऑटोमैटिकली ऑफ रहता है. इसके अलावा आप दूसरों का वीडियो भी नहीं देख पाएंगे. आपको सिर्फ आवाज सुनाई देगी और आपका माइक्रोफोन एक्टिव रहेगा, ताकि आपका फोकस सड़क पर रहे.