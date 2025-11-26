ETV Bharat / technology

Google Meet हुआ डाउन, भारत में सैकड़ों यूज़र्स ने की शिकायत

भारत में आज गूगल मीट का वेब वर्ज़न कुछ देर तक डाउन रहा और बड़ी संख्या में यूज़र्स 502 एरर की वजह से मीटिंग से नहीं जुड़ पाए. ( फोटो क्रेडिट: Getty Images )

हैदराबाद: आजकल दुनियाभर के बहुत सारे काम ऑनलाइन होने लगे हैं. ऐसे में दूर बैठे लोगों के साथ चर्चा करने के लिए भी ऑनलाइन टूल का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे टेक्निकल शब्दों में ऑनलाइन मीटिंग कहते हैं. ऑनलाइन मीटिंग के लिए सबसे पॉपुलर प्लेटफॉर्म्स में से एक गूगल मीट है, जो गूगल का ही एक ऑनलाइन मीटिंग प्लेटफॉर्म है. इस प्लेटफॉर्म के जरिए दुनियाभर के लोग कहीं से भी कभी भी एकसाथ एक वर्चुअल मीटिंग में जुड़ सकते हैं और किसी भी विषय पर चर्चा कर सकता है. आज गूगल मीट का वेब वर्ज़न डाउन हो गया है, जिसकी वजह से लोग इस सर्विस का फायदा नहीं उठा पा रहे हैं. डाउन डिटेक्टर की लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में गूगल मीट की समस्या सुबह 11 बजे से पहले यानी 10:52 AM पर शुरू हुई और करीब आधे घंटे बाद यानी 11:22 AM पर ही 400 से ज्यादा लोगों ने गूगल मीट में आ रही परेशानी की शिकायत दर्ज कराई. उसके बाद करीब 11:30 AM तक 900 से ज्यादा लोग गूगल मीट ना यूज़ कर पाने की शिकायत दर्ज करा चुके थे. Google Meet की वेबसाइट खोलने पर स्क्रीन पर 502 एरर दिख रहा है. (फोटो क्रेडिट: Screenshot/GoogleMeet)