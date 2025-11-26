ETV Bharat / technology

Google Meet हुआ डाउन, भारत में सैकड़ों यूज़र्स ने की शिकायत

गूगल मीट के वेब वर्ज़न में अचानक 502 एरर आने से बड़ी संख्या में यूज़र्स मीटिंग जॉइन नहीं कर पाए. इसके बारे में जानते हैं.

The web version of Google Meet was down for a while in India today and a large number of users were unable to join the meeting due to a 502 error.
भारत में आज गूगल मीट का वेब वर्ज़न कुछ देर तक डाउन रहा और बड़ी संख्या में यूज़र्स 502 एरर की वजह से मीटिंग से नहीं जुड़ पाए. (फोटो क्रेडिट: Getty Images)
By ETV Bharat Tech Team

Published : November 26, 2025 at 12:08 PM IST

2 Min Read
हैदराबाद: आजकल दुनियाभर के बहुत सारे काम ऑनलाइन होने लगे हैं. ऐसे में दूर बैठे लोगों के साथ चर्चा करने के लिए भी ऑनलाइन टूल का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे टेक्निकल शब्दों में ऑनलाइन मीटिंग कहते हैं. ऑनलाइन मीटिंग के लिए सबसे पॉपुलर प्लेटफॉर्म्स में से एक गूगल मीट है, जो गूगल का ही एक ऑनलाइन मीटिंग प्लेटफॉर्म है. इस प्लेटफॉर्म के जरिए दुनियाभर के लोग कहीं से भी कभी भी एकसाथ एक वर्चुअल मीटिंग में जुड़ सकते हैं और किसी भी विषय पर चर्चा कर सकता है. आज गूगल मीट का वेब वर्ज़न डाउन हो गया है, जिसकी वजह से लोग इस सर्विस का फायदा नहीं उठा पा रहे हैं.

डाउन डिटेक्टर की लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में गूगल मीट की समस्या सुबह 11 बजे से पहले यानी 10:52 AM पर शुरू हुई और करीब आधे घंटे बाद यानी 11:22 AM पर ही 400 से ज्यादा लोगों ने गूगल मीट में आ रही परेशानी की शिकायत दर्ज कराई. उसके बाद करीब 11:30 AM तक 900 से ज्यादा लोग गूगल मीट ना यूज़ कर पाने की शिकायत दर्ज करा चुके थे.

502 error is showing on the screen when opening Google Meet website.
Google Meet की वेबसाइट खोलने पर स्क्रीन पर 502 एरर दिख रहा है. (फोटो क्रेडिट: Screenshot/GoogleMeet)

गूगल मीट की वेबसाइट डाउन

हमने भी अपने कंप्यूटर पर गूगल मीट की एक मीटिंग को जॉइन करने की कोशिश की लेकिन हम ऐसा नहीं कर पाए. गूगल मीट का वेब वर्ज़न खोलने पर भी स्क्रीन पर 502 एरर दिखाई दे रहा है, जैसा कि आप इस स्क्रीनशॉट में भी देख सकते हैं. हालांकि, गूगल मीट का ऐप काम कर रहा है. हम गूगल मीट के ऐप से मीटिंग जॉइन कर पा रहे थे, लेकिन वेब वर्ज़न काम नहीं कर रहा था. इस ख़बर को लिखे जानें तक गूगल ने इसके ऊपर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है.

डाउन डिटेक्टर पर दर्ज कराई गई रिपोर्ट्स में से 74% यूज़र्स ने वेबसाइट में समस्या की शिकायत की है. वहीं, 25% लोगों ने सर्वर कनेक्शन में दिक्कत आने की बात की है, जबकि 1% लोगों ने वीडियो क्वालिटी में हो रही परेशानी की शिकायत की है.

