ETV Bharat / technology

Google Meet ने लॉन्च किया ‘Waiting Room’ फीचर, यूज़ करने के लिए फॉलो करें ये स्टेप्स!

Google Meet में नया Waiting Room फीचर शुरू, अब मीटिंग में शामिल होने से पहले हर पार्टिसिपेंट को होस्ट की परमिशन लेनी होगी. ( फोटो क्रेडिट: Google )

हैदराबाद: आजकल ऑनलाइन मीटिंग का दौर है और मीटिंग चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, बीच में किसी का डिस्टर्ब करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है. ऑनलाइन मीटिंग्स में अक्सर सबसे बड़ा डर इसी बात का होता है कि कोई इंसान बीच मीटिंग में ना जाए. गूगल ने अपनी ऑनलाइन मीटिंग प्लेटफॉर्म Google Meet पर इस समस्या का समाधान ढूंड लिया है. गूगल मीट में एक नया फीचर जोड़ा गया है, जिसका नाम Waiting Room है.

इस वेटिंग रूम का काम बिल्कुल इसके नाम जैसा ही होगा. किसी भी मीटिंग के दौरान, अगर कोई बाहरी इंसान उस मीटिंग में जॉइन होना चाहता है तो उसे वेटिंग रूम में वेट यानी इंतजार करना पड़ेगा. उस मीटिंग का होस्ट, जब उसे मीटिंग जॉइन करने की अनुमति देगा, तभी वो मीटिंग जॉइन कर पाएगा. गूगल मीट के वेटिंग रूम फीचर का पूरा कंट्रोल मीटिंग के होस्ट्स के पास होगा. मीटिंग होस्ट्स करने वाले लोग इस चीज को पूरी तरह से कंट्रोल कर पाएंगे कि मीटिंग के दौरान कौनसा इंसान मीटिंग जॉइन करेगा या नहीं और करेगा तो कब यानी किस वक्त में करेगा.

यह फीचर 23 अक्टूबर से रोलआउट शुरू हो चुका है, और अगले 15 दिनों के अंदर सभी यूज़र्स को ये मिल जाएगा. (फोटो क्रेडिट: Google)

Google Meet का Waiting Room फीचर क्या है?

गूगल मीट में आया नया ‘Waiting Room’ फीचर एक वर्चुअल वेटिंग एरिया है, जहां मीटिंग से जुड़ने वाले लोगों को थोड़ी देर तक रुकना पड़ता है, जब तक मीटिंग का होस्ट उन्हें एडमिट ना करें. इस फीचर की मदद से पहले से चल रही ऑनलाइन मीटिंग्स का फ्लो खराब नहीं होता है. मीटिंग के दौरान कोई भी अनजान या जिसे इनवाइट नहीं किया गया है, वो इंसान नहीं जॉइन कर पाएगा. गूगल का कहना है कि उनके इस फीचर से यूज़र्स की प्राइवेसी और सिक्योरिटी भी मजबूत होती है.

कैसे ऑन करें Waiting Room फीचर?

अगर आप गूगल कैलेंडर से मीटिंग शेड्यूल कर रहे हैं, तो आप नीचे बताए गए स्टेप्स को फॉलो करके वेटिंग रूम फीचर को ऑन कर सकते हैं:

स्टेप 1. Google Calendar खोलें और Create पर जाएं.