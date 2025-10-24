Google Meet ने लॉन्च किया ‘Waiting Room’ फीचर, यूज़ करने के लिए फॉलो करें ये स्टेप्स!
अब Google Meet में मीटिंग शुरू करने से पहले होस्ट तय करेगा कौन अंदर आएगा और कौन बाहर रहेगा. आइए नए फीचर को समझते हैं.
Published : October 24, 2025 at 4:56 PM IST
हैदराबाद: आजकल ऑनलाइन मीटिंग का दौर है और मीटिंग चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, बीच में किसी का डिस्टर्ब करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है. ऑनलाइन मीटिंग्स में अक्सर सबसे बड़ा डर इसी बात का होता है कि कोई इंसान बीच मीटिंग में ना जाए. गूगल ने अपनी ऑनलाइन मीटिंग प्लेटफॉर्म Google Meet पर इस समस्या का समाधान ढूंड लिया है. गूगल मीट में एक नया फीचर जोड़ा गया है, जिसका नाम Waiting Room है.
इस वेटिंग रूम का काम बिल्कुल इसके नाम जैसा ही होगा. किसी भी मीटिंग के दौरान, अगर कोई बाहरी इंसान उस मीटिंग में जॉइन होना चाहता है तो उसे वेटिंग रूम में वेट यानी इंतजार करना पड़ेगा. उस मीटिंग का होस्ट, जब उसे मीटिंग जॉइन करने की अनुमति देगा, तभी वो मीटिंग जॉइन कर पाएगा. गूगल मीट के वेटिंग रूम फीचर का पूरा कंट्रोल मीटिंग के होस्ट्स के पास होगा. मीटिंग होस्ट्स करने वाले लोग इस चीज को पूरी तरह से कंट्रोल कर पाएंगे कि मीटिंग के दौरान कौनसा इंसान मीटिंग जॉइन करेगा या नहीं और करेगा तो कब यानी किस वक्त में करेगा.
Google Meet का Waiting Room फीचर क्या है?
गूगल मीट में आया नया ‘Waiting Room’ फीचर एक वर्चुअल वेटिंग एरिया है, जहां मीटिंग से जुड़ने वाले लोगों को थोड़ी देर तक रुकना पड़ता है, जब तक मीटिंग का होस्ट उन्हें एडमिट ना करें. इस फीचर की मदद से पहले से चल रही ऑनलाइन मीटिंग्स का फ्लो खराब नहीं होता है. मीटिंग के दौरान कोई भी अनजान या जिसे इनवाइट नहीं किया गया है, वो इंसान नहीं जॉइन कर पाएगा. गूगल का कहना है कि उनके इस फीचर से यूज़र्स की प्राइवेसी और सिक्योरिटी भी मजबूत होती है.
कैसे ऑन करें Waiting Room फीचर?
अगर आप गूगल कैलेंडर से मीटिंग शेड्यूल कर रहे हैं, तो आप नीचे बताए गए स्टेप्स को फॉलो करके वेटिंग रूम फीचर को ऑन कर सकते हैं:
स्टेप 1. Google Calendar खोलें और Create पर जाएं.
स्टेप 2. उसके बाद Event पर क्लिक करें.
स्टेप 3. इवेंट का नाम और बाकी डीटेल्स डालें, फिर More Options पर टैप करें.
स्टेप 4. Event details टैब में जाएं → Add Google Meet video conferencing → Video call options पर जाएं.
स्टेप 5. यहां “Waiting Room” को Turn On करें.
स्टेप 6. नीचे जाकर Save पर क्लिक करें.
इस सेटिंग को करने के बाद, आपकी मीटिंग शुरू होने के बाद जो भी अतिरिक्त इंसान उस मीटिंग में जॉइन करना चाहेगा, वो पहले वेटिंग रूम में जाएगा.
होस्ट क्या-क्या कर सकता है?
- Participants को एडमिट या डिनाई कर सकता है.
- किसी को दोबारा वेटिंग रूम में भेज सकता है.
- वेटिंग रूम में मौजूद लोगों को वन-वे मैसेज भेज सकता है - जैसे, “मीटिंग 5 मिनट में शुरू होगी, कृपया इंतजार करें.”
Participants को क्या दिखेगा?
जो लोग वेटिंग रूम में होंगे, उन्हें स्क्रीन पर एक मैसेज दिखेगा - “आप बिल्कुल सही जगह पर हैं, होस्ट जल्द ही आपको मीटिंग में एंट्री देंगे.” इससे मीटिंग में जुड़ने वाले पार्टिशिपेंट्स को पता चल जाएगा कि वो सही मीटिंग की वेटिंग एरिया में आए हैं. Google ने बताया है कि यह फीचर 23 अक्टूबर से रोलआउट शुरू हो चुका है, और अगले 15 दिनों के अंदर सभी यूज़र्स को ये मिल जाएगा. इस फीचर का फायदा नीचे दिए गए गूगल अकाउंट्स वाले यूज़र्स को मिलेगा:
- बिजनेस स्टैंडर्ड
- बिजनेस प्लस
- इंटरप्राइस इशेनशियल, स्टैंडर्ड, प्लस
- इंटरप्राइस इशेनशियल प्लस
- एजुकेशन प्लस
- गूगल वर्कस्पेस इंडिवुजअल