Google Maps में आया Gemini नेविगेशन, अब हर रूट पर AI बताएगा रास्ता
Google Maps में Gemini का नया नेविगेशन इंटरफेस दिखना शुरू, जहां यूज़र अब कंट्रोवर्शियल कमांड्स से रूट, सर्च और ऐप कंट्रोल कर सकते हैं.
Published : November 27, 2025 at 11:49 AM IST
हैदराबाद: गूगल ने आखिरकार मैप्स में अपना नया जेमिनी असिस्टेंट रोल आउट करना शुरू कर दिया है. गूगल ने नवंबर की शुरुआत में इस नए फीचर का ऐलान किया था और उसके बाद कुछ यूज़र्स को इसकी झलक भी देखने को मिली थी. अब आ रही लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक, गूगल मैप्स में आखिरकार जेमिनी को जोड़ दिया गया है, जो पहले से मौजूद नेविगेशन असिस्टेंट की जगह लेगा और इसे रोलआउट करना भी शुरू कर दिया है. आइए हम आपको इस ख़बर के बारे में बताते हैं.
आपने देखा होगा कि गूगल मैप्स का इस्तेमाल करते वक्त स्क्रीन की टॉप राइट कॉर्नर में माइक का एक सिंबल होता है, जिसे क्लिक करने के बाद गूगल मैप का वॉइस असिस्टेंट आपको बोलकर रास्ता दिखाता था. अब वही काम गूगल का एआई मॉडल जेमिनी करेगा. अब आपको उस माइक वाले सिंबल की जगह जेमिनी का सिंबल देखने को मिलेगा. इसका मतलब साफ है कि गूगल मैप्क को पहले से ज्यादा स्मार्ट और ज्यादा बातचीत करने वाला बनाना चाह रहा था, ताकि लोगों को आसानी से बेहतर सुविधाएं मिल सके. गूगल ने इस फीचर का ऐलान तो पहले ही कर दिया था, लेकिन 9 टू 5 गूगल की एक रिपोर्ट के मुताबिक, अब कंपनी ने इसे रोलआउट करना भी शुरू कर दिया है.
Google Maps में क्या बदला
जैसा कि हमने आपको बताया कि अब आपको गूगल मैप्स के टॉप-राइट कॉर्नर में दिखने वाला कलरफुल माइक आइकन दिखाई नहीं देगा. अब उसकी जगह Gemini का ब्लू स्पार्क दिखाई देगा. इसके कारण ऐप खोलते ही साफ पता चल जाता है कि Maps अब Google Assistant से नहीं बल्कि Gemini से ऑपरेट हो रहा है.
एक पल के लिए चार-कलर वाली रिंग भी दिखाई देती है, उसके बाद यह पूरी तरह ब्लू हो जाता है. इसका मतलब है कि विजुअल लेवल पर भी गूगल ने साफ मैसेज दे दिया है कि अब मैप्स का नया बॉस जेमिनी है.
अब नेविगेशन पहले से ज्यादा स्मार्ट
Google Maps में चाहे आप ड्राइविंग कर रहे हों, पैदल चल रहे हों, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में हों या साइकिलिंग कर रहे हों, हर जगह जेमिनी आपकी कमांड समझकर तुरंत रिएक्ट करता है. नीचे वो कमांड्स हैं जो यूज़र सीधे बोलकर इस्तेमाल कर सकते हैं:
- Basic Navigation Commands
- Navigate home
- Stop navigating
- Add stop
- Mute guidance
- Avoid tolls
- Show alternative routes
- Route Information
- What’s my next turn
- When will I arrive
- Weather at destination
- What’s my next stop
Search और Places से जुड़े सवाल
Find a cafe near my destination (मेरे गंतव्य स्थान के आसपास कैफे ढूंढों)
What’s the most popular dish (वहां सबसे लोकप्रिय खाना क्या है?)
When does a particular place close (वो जगह कितनी बजे बंद होती है)
Gemini का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यूज़र एक ही बातचीत में कई लेयर्स में सवाल पूछ सकता है. जैसे “मुझे रूट पर कोई बजट रेस्टोरेंट बताओ जिसमें वीगन ऑप्शन्स हों, दो मील के अंदर… हां, पार्किंग कैसी है वहां”. उसके बाद आप उसे बोल सकते हैं, "ठीक है, चलो वहां चलते हैं." अगर आप चाहें तो इसी दौरान कैलेंडर में एंट्री भी डाल सकते हैं. आप किसी समस्या को भी जेमिनी के जरिए बोलकर रिपोर्ट कर सकते हैं. जैसे- इस रोड पर काफी ट्रैफिक है. आगे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है. इसका मतलब है कि गूगल मैप्स के अंदर जेमिनी आपको पूरा असिस्टेंट बन जाएगा, जो सिर्फ बोलकर ही लगभग आपके सारे काम कर सकता है. Google Maps के अंदर ही आप फोन कॉल, मैसेज, म्यूजिक, ईमेल, कैलेंडर - सब कुछ हैंडल कर सकते हैं. जैसे-
- Call Mom
- Send message
- Play music on Spotify
- Summarize emails
- Next meeting details
गूगल ने कहा था कि यह अपडेट कुछ हफ्तों में Android और iOS पर आ जाएगा. अभी यह बहुत लिमिटेड यूज़र्स को दिख रहा है, यानी रोलआउट स्टार्ट हो चुका है.