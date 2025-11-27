ETV Bharat / technology

Google Maps में आया Gemini नेविगेशन, अब हर रूट पर AI बताएगा रास्ता

Google Maps में Gemini का रोलआउट शुरू हो गया है जो नेविगेशन, सर्च, रिपोर्टिंग और ऐप कंट्रोल को और ज़्यादा स्मार्ट और conversational बनाता है. ( Image Credit: Youtube/Google Maps )

हैदराबाद: गूगल ने आखिरकार मैप्स में अपना नया जेमिनी असिस्टेंट रोल आउट करना शुरू कर दिया है. गूगल ने नवंबर की शुरुआत में इस नए फीचर का ऐलान किया था और उसके बाद कुछ यूज़र्स को इसकी झलक भी देखने को मिली थी. अब आ रही लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक, गूगल मैप्स में आखिरकार जेमिनी को जोड़ दिया गया है, जो पहले से मौजूद नेविगेशन असिस्टेंट की जगह लेगा और इसे रोलआउट करना भी शुरू कर दिया है. आइए हम आपको इस ख़बर के बारे में बताते हैं.

आपने देखा होगा कि गूगल मैप्स का इस्तेमाल करते वक्त स्क्रीन की टॉप राइट कॉर्नर में माइक का एक सिंबल होता है, जिसे क्लिक करने के बाद गूगल मैप का वॉइस असिस्टेंट आपको बोलकर रास्ता दिखाता था. अब वही काम गूगल का एआई मॉडल जेमिनी करेगा. अब आपको उस माइक वाले सिंबल की जगह जेमिनी का सिंबल देखने को मिलेगा. इसका मतलब साफ है कि गूगल मैप्क को पहले से ज्यादा स्मार्ट और ज्यादा बातचीत करने वाला बनाना चाह रहा था, ताकि लोगों को आसानी से बेहतर सुविधाएं मिल सके. गूगल ने इस फीचर का ऐलान तो पहले ही कर दिया था, लेकिन 9 टू 5 गूगल की एक रिपोर्ट के मुताबिक, अब कंपनी ने इसे रोलआउट करना भी शुरू कर दिया है.

Google Maps में क्या बदला

जैसा कि हमने आपको बताया कि अब आपको गूगल मैप्स के टॉप-राइट कॉर्नर में दिखने वाला कलरफुल माइक आइकन दिखाई नहीं देगा. अब उसकी जगह Gemini का ब्लू स्पार्क दिखाई देगा. इसके कारण ऐप खोलते ही साफ पता चल जाता है कि Maps अब Google Assistant से नहीं बल्कि Gemini से ऑपरेट हो रहा है.

एक पल के लिए चार-कलर वाली रिंग भी दिखाई देती है, उसके बाद यह पूरी तरह ब्लू हो जाता है. इसका मतलब है कि विजुअल लेवल पर भी गूगल ने साफ मैसेज दे दिया है कि अब मैप्स का नया बॉस जेमिनी है.

अब नेविगेशन पहले से ज्यादा स्मार्ट