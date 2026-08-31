गूगल मैप्स ने लेक ओंटारियो का नाम बदलकर लेक अमेरिका कर दिया, समझें पूरा मामला
गूगल मैप्स ने अमेरिकी यूजर्स के लिए लेक ओंटारियो का नाम बदलकर लेक अमेरिका कर दिया है जो ट्रंप के आदेश पर आधारित है.
Published : August 31, 2026 at 2:48 PM IST
हैदराबाद: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में एक आदेश जारी किया, जिसमें उन्होंने गूगल से उनके गूगल मैप्स में लेक ओंटारियो का नाम बदलकर लेक अमेरिका रखने को कहा. आप सोच रहे होंगे कि नाम बदलने में खास बात क्या है. जाहिर है कि अगर अमेरिकन राष्ट्रपति गूगल को मैप्स में नाम बदलने कह रहे हैं, तो जरूर कोई बड़ी बात है.
दरअसल, यह फैसला अमेरिका और कनाडा के बीच बढ़ते व्यापार विवाद के बीच आया. दोनों देश एक-दूसरे पर अरबों डॉलर के टैरिफ लगा चुके हैं. गूगल ने इस आदेश के बाद अपने मैप्स ऐप में बदलाव कर दिया है.
EFFECTIVE IMMEDIATELY: Lake Ontario is renamed to LAKE AMERICA! 🇺🇸 pic.twitter.com/ZFww8PexiW— The White House (@WhiteHouse) August 27, 2026
गूगल ने क्या बदलाव किया
गूगल ने शनिवार को बताया कि अमेरिकी यूजर्स को अब मैप्स पर लेक ओंटारियो की जगह लेक अमेरिका दिखाई देगा. कनाडा में रहने वाले लोगों को गूगल मैप्स पर वही पुराना नाम लेक ओंटारियो ही नजर आएगा. अमेरिका और कनाडा के अलावा बाकी दुनिया के यूज़र्स को इस जगह के दोनों नाम दिखेंगे.
India here. We recognise the Canadian/First People name of Lake Ontario, not Lake America pic.twitter.com/tz2WGHI4YT— SHUSHRUTH SUDHIR URWA 🎗️ (@ZOTZLEIJTARIS) August 31, 2026
गूगल का कहना है कि वह अमेरिकी सरकारी सिस्टम जीएनआईएस के नामों को फॉलो करता है. इसी सिस्टम में नाम बदलने के बाद मैप्स अपडेट हुआ है. यह तरीका पहले भी इस्तेमाल हो चुका है. 2025 में ट्रंप ने गल्फ ऑफ मेक्सिको का नाम गल्फ ऑफ अमेरिका रखा था. तब भी गूगल ने वैसा ही बदलाव किया था.
कनाडा की प्रतिक्रिया और विवाद
कनाडा ने इस फैसले पर मजार और नाराजगी दोनों जताई है. ओंटारियो के प्रीमियर डग फोर्ड ने झील के किनारे एक बड़ा बोर्ड लगा दिया. उस पर लिखा था - लेक ओंटारियो. अब और हमेशा. कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के दफ्तर और व्हाइट हाउस ने अभी तक गूगल के इस कदम पर कोई आधिकारिक कमेंट नहीं किया है.
The name Lake Ontario comes from the Wendat word Ontari’io, which, appropriately, means “the lake is beautiful, the lake is big”.— Mark Carney (@MarkJCarney) August 27, 2026
The name is more than 400 years old, predating both the Confederation of Canada and the Declaration of Independence of the United States of America.…
हालांकि, कई लोग इस मुद्दे को दोनों देशों के बीच व्यापार युद्ध का एक हिस्सा मान रहे हैं. असल में, यह एक ऐसी झील है, जो अमेरिका और कनाडा दोनों देशों की सीमा से लगती है. अमेरिका में गूगल मैप्स पर इस झील का नाम बदलने से कनाडा के लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनके लिए इस झील का नाम लेक ओंटारियो हील रहेगा और गूगल मैप्स पर भी वही दिखाई देगा.