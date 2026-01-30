ETV Bharat / technology

Google Maps में मिला Gemini AI का सपोर्ट, पैदल और साइकिल चलाने वालों को मिलेगी मदद

Google Maps को मिला Gemini AI का सपोर्ट ( फोटो - Google )

हैदराबाद: टेक दिग्गज Google ने जानकारी दी है कि Google Maps में अब Gemini AI का सपोर्ट मिलता है, जिससे Google Maps में पैदल चलने और साइकिल चलाने के रास्तों के बारे में पता चलता है, और इससे पहले यह ड्राइविंग डायरेक्शन में आया था. कंपनी का यह फीचर नेविगेशन को ज़्यादा सुरक्षित और इंटरैक्टिव बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है, ताकि चलते समय टाइप करने की ज़रूरत न पड़े. Google द्वारा जारी किए गए, इस लेटेस्ट अपडेट के साथ, यूज़र्स अब Gemini से कई तरह के सवाल पूछ सकते हैं. जैसे कि "मैं जिस इलाके में हूं, उसके बारे में और बताओ", "आस-पास घूमने लायक कौन सी जगहें हैं?" और "क्या मेरे रास्ते में ऐसे कैफ़े हैं जहां बाथरूम हो?" इसके अलावा, Gemini ETA अपडेट भी दे सकता है, शेड्यूल चेक कर सकता है या साइकिल चलाने वालों को बिना हाथ लगाए मैसेज भी भेज सकता है. उदाहरण के तौर पर, "सारा को मैसेज करो कि मैं 10 मिनट लेट हूं". फीचर कैसे करता है काम

अगर आप Google Maps में Gemini AI के इस फीचर को इस्तेमाल करना चाहते हैं, इसके लिए आपको बस Google Maps इंटरफ़ेस में मौजूद Gemini आइकन पर टैप करना होगा या 'Hey Google' हॉटवर्ड का इस्तेमाल करना होगा. ध्यान देने वाली बात यह है कि इन फीचर्स को हैंड्स-फ़्री प्रॉम्प्ट चलते समय या बाइक चलाते समय ध्यान भटकने से बचाने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं.