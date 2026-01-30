Google Maps में मिला Gemini AI का सपोर्ट, पैदल और साइकिल चलाने वालों को मिलेगी मदद
Published : January 30, 2026 at 2:39 PM IST
हैदराबाद: टेक दिग्गज Google ने जानकारी दी है कि Google Maps में अब Gemini AI का सपोर्ट मिलता है, जिससे Google Maps में पैदल चलने और साइकिल चलाने के रास्तों के बारे में पता चलता है, और इससे पहले यह ड्राइविंग डायरेक्शन में आया था. कंपनी का यह फीचर नेविगेशन को ज़्यादा सुरक्षित और इंटरैक्टिव बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है, ताकि चलते समय टाइप करने की ज़रूरत न पड़े.
Google द्वारा जारी किए गए, इस लेटेस्ट अपडेट के साथ, यूज़र्स अब Gemini से कई तरह के सवाल पूछ सकते हैं. जैसे कि "मैं जिस इलाके में हूं, उसके बारे में और बताओ", "आस-पास घूमने लायक कौन सी जगहें हैं?" और "क्या मेरे रास्ते में ऐसे कैफ़े हैं जहां बाथरूम हो?" इसके अलावा, Gemini ETA अपडेट भी दे सकता है, शेड्यूल चेक कर सकता है या साइकिल चलाने वालों को बिना हाथ लगाए मैसेज भी भेज सकता है. उदाहरण के तौर पर, "सारा को मैसेज करो कि मैं 10 मिनट लेट हूं".
फीचर कैसे करता है काम
अगर आप Google Maps में Gemini AI के इस फीचर को इस्तेमाल करना चाहते हैं, इसके लिए आपको बस Google Maps इंटरफ़ेस में मौजूद Gemini आइकन पर टैप करना होगा या 'Hey Google' हॉटवर्ड का इस्तेमाल करना होगा. ध्यान देने वाली बात यह है कि इन फीचर्स को हैंड्स-फ़्री प्रॉम्प्ट चलते समय या बाइक चलाते समय ध्यान भटकने से बचाने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं.
इसके अलावा, Gemini एक पर्सनल टूर गाइड के तौर पर भी काम करता है और लोकल सुझाव, ऐतिहासिक जानकारी और रियल-टाइम अपडेट भी देता है. यह विस्तार Google की Gemini AI को रोज़मर्रा के एक्सपीरिएंस में शामिल करने की बड़ी रणनीति को दिखाता है, जिससे Google Maps सिर्फ़ एक नेविगेशन टूल से कहीं ज़्यादा बन जाता है.
Google Maps को मिले नए AI-पावर्ड फीचर्स
बता दें कि हाल ही में, Google Maps को भारतीय मार्केट के लिए 10 अपडेट दिए गए हैं, जिसमें एडवांस्ड AI मॉडल और भारत-फर्स्ट फीचर्स को इंटीग्रेट किया गया है, जिसका उद्देश्य रोज़ाना के सफ़र को ज़्यादा आसान और सुरक्षित बनाना है. कंपनी द्वारा जारी अपडेट का मुख्य हिस्सा कंपनी के AI – Gemini – को Google Maps की रियल-वर्ल्ड जानकारी के साथ जोड़ना है.
खास बात यह है कि नए सुधारों में मुख्य नेविगेशन, सुरक्षा अलर्ट और ट्रैवल यूटिलिटी शामिल किए गए हैं, जिसमें ड्राइविंग एक्सपीरिएंस में Gemini AI असिस्टेंट को शामिल करना भी योजना का हिस्सा है. Google Maps को नए कन्वर्सेशनल फीचर्स भी दिए गए हैं, जिनमें नेविगेशन में Gemini, Google Maps में लोकल टिप्स, Maps से सवाल पूछें, दुर्घटना संभावित क्षेत्र अलर्ट और भी कई फीचर्स शामिल हैं.