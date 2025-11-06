Google Maps को पहली बार भारत में मिल रहे हैं AI फीचर्स, ऐप में आएंगे ये 10 अपडेट
Google Maps सर्विस में भारतीय बाज़ार के लिए 10 अपडेट की घोषणा की है. इसमें एडवांस AI मॉडल को शामिल किया गया है.
Published : November 6, 2025 at 5:25 PM IST
हैदराबाद: Google ने अपनी Google Maps सर्विस में भारतीय बाज़ार के लिए 10 अपडेट की घोषणा की है, जिनमें एडवांस AI मॉडल और भारत-प्रथम फीचर्स को शामिल किया गया है, जिनका उद्देश्य दैनिक आवागमन को अधिक सहज और सुरक्षित बनाना है. इस अपडेट का मुख्य आकर्षण कंपनी के AI - Gemini - को Google Maps की वास्तविक दुनिया की जानकारी के साथ जोड़ना है. विशेष रूप से, इसमें नए सुधार मुख्य नेविगेशन, सुरक्षा अलर्ट और ट्रैवल युटिलिटी तक फैले हुए हैं, जिसमें ड्राइविंग एक्सपीरिएंस में Gemini AI असिस्टेंट की शुरुआत भी शामिल है.
जानकारी के अनुसार Google Maps को Gemini AI के साथ 'Supercharged' नेविगेशन का फीचर दिया जा रहा है. नए फीचर्स ड्राइविंग एक्सपीरिएंस में संवादात्मक, हाथों से मुक्त सहायता प्रदान करते हैं:
नेविगेशन में Gemini: यह Google Maps पर बातचीत और हाथों से मुक्त ड्राइविंग का एक्सपीरिएंस प्रदान करता है. यूजर आसानी से 'निकटतम पेट्रोल पंप' जैसी चीज़ें पूछ सकते हैं. अपने गंतव्य पर पार्किंग के बारे में पूछताछ कर सकते हैं, या किसी रेस्टोरेंट को खोजने और फिर 'ठीक है, चलो वहां चलते हैं' जैसे बहु-चरणीय अनुरोधों को संभाल सकते हैं.
कंपनी का कहना है कि यूजर की अनुमति से, Gemini अन्य ऐप्स से भी जुड़ सकता है, जिससे ड्राइवर नेविगेट करते समय अपने कैलेंडर में मीटिंग जोड़ सकता है.
Google Maps में स्थानीय सुझाव: Google का कहना है कि Gemini अब मैप्स समीक्षाओं और वेब सामग्री का विश्लेषण और सारांश तैयार करेगा, ताकि जगहों के बारे में व्यावहारिक और सटीक सुझाव दिए जा सकें. उदाहरण के लिए, दिल्ली के दिल्ली हाट को देखते समय, Maps 'कीमतों पर मोलभाव करना ठीक है' या उच्च रेटिंग वाले स्टॉल का उल्लेख कर सकता है.
Maps पर प्रश्न पूछें: यूजर अब किसी स्थान के बारे में विशिष्ट प्रश्न पूछ सकते हैं, और Gemini एक इंजन की तरह काम करता है, जो समीक्षाओं, फ़ोटो और वेब डेटा के माध्यम से प्रासंगिक उत्तर ढूंढता है, जैसे कि क्या किसी स्थान पर 'पार्किंग है' या उसके 'मस्ट विजिट स्टॉल' कौन से हैं.
Google Maps ने सेफ्टी और व्यवधान अलर्ट में किया सुधार
नेविगेशन-केंद्रित फीचर्स के अलावा, Google Maps भारत के सड़क नेटवर्क के लिए नए सेफ्टी अपडेट और डेटा साझेदारियां भी ला रहा है:
एक्सीडेंट-प्रोन एरिया अलर्ट: Google सरकारी अधिकारियों के साथ साझेदारी कर रहा है, ताकि Maps यूजर्स को एक्सीडेंट-प्रोन एरिया के पास पहुंचने पर दृश्य और श्रव्य रूप से अलर्ट कर सके, जिससे सुरक्षित ड्राइविंग को बढ़ावा मिले. यह फीचर गुरुग्राम, हैदराबाद के साइबराबाद, चंडीगढ़ और फरीदाबाद जैसे क्षेत्रों में शुरू की जा रही है.
स्पीड लिमिट: Google Maps अब स्थानीय यातायात अधिकारियों के आंकड़ों के आधार पर स्पीडोमीटर के ठीक बगल में सड़क की आधिकारिक गति सीमा प्रदर्शित करेगा. यह मुंबई, कोलकाता और हैदराबाद सहित नौ भारतीय शहरों में लागू हो रहा है.
ट्रैफिक अलर्ट: यूजर्स को आगे सड़क पर आने वाली किसी भी बड़ी बाधा या देरी की सूचना स्वतः मिल जाएगी, भले ही वे नेविगेशन का सक्रिय रूप से इस्तेमाल न कर रहे हों. भारत उन शुरुआती बाज़ारों में से एक है, जहां नई दिल्ली, मुंबई और बैंगलोर की प्रमुख सड़कों पर एंड्रॉइड यूजर्स के लिए यह फीचर उपलब्ध है.
NHAI के साथ साझेदारी: भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) के साथ एक नए सहयोग से Google Maps को राजमार्गों के बंद होने और मरम्मत संबंधी लगभग वास्तविक समय का डेटा उपलब्ध होगा. यह साझेदारी शौचालयों और पेट्रोल पंपों जैसी सड़क किनारे की सुविधाओं की जानकारी भी उपलब्ध कराने में मदद करेगी.
Google Maps की भारत में पहली ट्रैवल युटिलिटी फीचर्स
Google कई अनोखे युटिलिटी अपडेट भी जारी कर रहा है:
दोपहिया वाहन 'नवातार': दुनिया के सबसे बड़े दोपहिया वाहन बाज़ार के लिए, यूजर अब विभिन्न प्रकार के दोपहिया वाहनों (मोटरबाइक, स्पोर्ट्स बाइक, स्कूटर) और आठ कलर्स में से चुनकर अपने नेविगेशन आइकन को अनुकूलित कर सकते हैं. यह फीचर सबसे पहले एंड्रॉइड यूजर्स के लिए उपलब्ध होगा.
फ्लाईओवर के लिए नया वॉइस नेविगेशन: भारत में पहली बार फ्लाईओवर पर आधारित, Maps अब नौ भारतीय भाषाओं में स्पष्ट, हाथों से मुक्त ऑडियो मार्गदर्शन प्रदान करेगा, ताकि यूजर जटिल फ्लाईओवर पर आत्मविश्वास से नेविगेट कर सकें. यह फीचर एंड्रॉइड और iOS पर उपलब्ध है.
Google Wallet से मेट्रो टिकट प्रबंधन: मेट्रो टिकट बुकिंग (दिल्ली, बैंगलोर, कोच्चि और चेन्नई में लाइव) के इंटीग्रेशन के बाद, एंड्रॉइड यूजर अब खरीदे गए टिकटों को सीधे Google Wallet में सहेज सकते हैं और Maps से उन तक पहुंच सकते हैं, जिससे गैलरी या संदेशों में खोजने की आवश्यकता समाप्त हो जाती है. नेविगेशन में Gemini, कई अन्य फीचर्स के साथ, आने वाले हफ्तों में एंड्रॉइड और iOS डिवाइसों पर उपलब्ध हो जाएगी.