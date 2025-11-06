ETV Bharat / technology

Google Maps को पहली बार भारत में मिल रहे हैं AI फीचर्स, ऐप में आएंगे ये 10 अपडेट

हैदराबाद: Google ने अपनी Google Maps सर्विस में भारतीय बाज़ार के लिए 10 अपडेट की घोषणा की है, जिनमें एडवांस AI मॉडल और भारत-प्रथम फीचर्स को शामिल किया गया है, जिनका उद्देश्य दैनिक आवागमन को अधिक सहज और सुरक्षित बनाना है. इस अपडेट का मुख्य आकर्षण कंपनी के AI - Gemini - को Google Maps की वास्तविक दुनिया की जानकारी के साथ जोड़ना है. विशेष रूप से, इसमें नए सुधार मुख्य नेविगेशन, सुरक्षा अलर्ट और ट्रैवल युटिलिटी तक फैले हुए हैं, जिसमें ड्राइविंग एक्सपीरिएंस में Gemini AI असिस्टेंट की शुरुआत भी शामिल है.

जानकारी के अनुसार Google Maps को Gemini AI के साथ 'Supercharged' नेविगेशन का फीचर दिया जा रहा है. नए फीचर्स ड्राइविंग एक्सपीरिएंस में संवादात्मक, हाथों से मुक्त सहायता प्रदान करते हैं:

नेविगेशन में Gemini: यह Google Maps पर बातचीत और हाथों से मुक्त ड्राइविंग का एक्सपीरिएंस प्रदान करता है. यूजर आसानी से 'निकटतम पेट्रोल पंप' जैसी चीज़ें पूछ सकते हैं. अपने गंतव्य पर पार्किंग के बारे में पूछताछ कर सकते हैं, या किसी रेस्टोरेंट को खोजने और फिर 'ठीक है, चलो वहां चलते हैं' जैसे बहु-चरणीय अनुरोधों को संभाल सकते हैं.

कंपनी का कहना है कि यूजर की अनुमति से, Gemini अन्य ऐप्स से भी जुड़ सकता है, जिससे ड्राइवर नेविगेट करते समय अपने कैलेंडर में मीटिंग जोड़ सकता है.

Google Maps में स्थानीय सुझाव: Google का कहना है कि Gemini अब मैप्स समीक्षाओं और वेब सामग्री का विश्लेषण और सारांश तैयार करेगा, ताकि जगहों के बारे में व्यावहारिक और सटीक सुझाव दिए जा सकें. उदाहरण के लिए, दिल्ली के दिल्ली हाट को देखते समय, Maps 'कीमतों पर मोलभाव करना ठीक है' या उच्च रेटिंग वाले स्टॉल का उल्लेख कर सकता है.

Maps पर प्रश्न पूछें: यूजर अब किसी स्थान के बारे में विशिष्ट प्रश्न पूछ सकते हैं, और Gemini एक इंजन की तरह काम करता है, जो समीक्षाओं, फ़ोटो और वेब डेटा के माध्यम से प्रासंगिक उत्तर ढूंढता है, जैसे कि क्या किसी स्थान पर 'पार्किंग है' या उसके 'मस्ट विजिट स्टॉल' कौन से हैं.

Google Maps ने सेफ्टी और व्यवधान अलर्ट में किया सुधार

नेविगेशन-केंद्रित फीचर्स के अलावा, Google Maps भारत के सड़क नेटवर्क के लिए नए सेफ्टी अपडेट और डेटा साझेदारियां भी ला रहा है:

एक्सीडेंट-प्रोन एरिया अलर्ट: Google सरकारी अधिकारियों के साथ साझेदारी कर रहा है, ताकि Maps यूजर्स को एक्सीडेंट-प्रोन एरिया के पास पहुंचने पर दृश्य और श्रव्य रूप से अलर्ट कर सके, जिससे सुरक्षित ड्राइविंग को बढ़ावा मिले. यह फीचर गुरुग्राम, हैदराबाद के साइबराबाद, चंडीगढ़ और फरीदाबाद जैसे क्षेत्रों में शुरू की जा रही है.