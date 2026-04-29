Bajaj Chetak के इस वेरिएंट में जोड़ा गया Google Maps का फीचर, कीमत में भी हुई बढ़ोतरी
Bajaj Auto ने अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर Bajaj Chetak के लिए कई अपग्रेड पेश किए हैं. इसके नाम के आगे अब 'C' प्रीफिक्स जोड़ा जाएगा.
Published : April 29, 2026 at 3:48 PM IST
हैदराबाद: जैसे-जैसे बाजार में इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों के बीच मुकाबला बढ़ता जा रहा है, Bajaj Auto ने अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर Bajaj Chetak के लिए कई अपग्रेड पेश किए हैं. इनमें मुख्य रूप से टॉप-स्पेक वेरिएंट में ज़्यादा पावर और एक नया नेविगेशन सिस्टम जोड़ा गया है. इसके अलावा, Bajaj Chetak फैमिली के मॉडल्स के नाम के आगे अब 'C' प्रीफिक्स जोड़ा जाएगा.
इस अबडेट के साथ Bajaj Chetak 35 और Chetak 30 अब C35 और C30 नाम से बेचे जाएंगे. यह कुछ महीने पहले लॉन्च किए गए बजट-फ्रेंडली Bajaj Chetak C25 के अनुरूप है. कंपनी ने C30 और C35 मॉडल्स की कीमतों में भी 3,000 रुपये से लेकर 5,000 रुपये (एक्स-शोरूम) तक का इजाफा किया है. लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि बढ़ी हुई कीमत के बदले, इन स्कूटर्स में अब कई अपग्रेड दिए गए हैं.
नई Bajaj Chetak C35 में क्या कुछ है नया
नए स्कूटर में सबसे बड़ा बदलाव इसके टॉप-एंड Chetak C3501 में किया गया है, जिसमें अब Chetak स्मार्टफोन ऐप में ही Google Maps इंटीग्रेशन दिया गया है. Bajaj Chetak C3501 और C3502 में एक अपग्रेडेड मोटर का इस्तेमाल किया गया है, जो अब 4.8 kW (6.43 bhp) की अधिकतम पावर प्रदान करती है, यह पहले के 4.5 kW (6 bhp) से ज़्यादा है.
इसकी मदद से इन स्कूटर्स की असली टॉप स्पीड 73 kmph से बढ़कर 80 kmph हो गई है, वहीं इसके C3503 के लिए यह 63 kmph से बढ़कर 70 kmph हो गई है. इस स्कूटर में हिल होल्ड असिस्ट और राइड मोड्स (Eco और Sport), जो पहले केवल TecPac सॉफ्टवेयर पैकेज खरीदने पर ही उपलब्ध थे, अब C3501 और C3502 में स्टैंडर्ड तौर पर दिए गए हैं.
कंपनी का दावा है कि अब Bajaj C3501 और C3502 भी ओवर-द-एयर सॉफ्टवेयर अपडेट पा सकेंगे, जिससे किसी भी बग को ठीक करना, परफॉर्मेंस को बेहतर बनाना या नए फ़ीचर जोड़ना दूर से ही किया जा सकेगा. इसके लिए मालिकों को सर्विस सेंटर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी.
इस अपडेट के साथ, एंट्री-लेवल Bajaj C3503 की कीमत 1.14 लाख रुपये, Bajaj C3502 की कीमत 1.29 लाख रुपये और Bajaj C3501 की कीमत 1.39 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) हो गई है.
2026 Bajaj Chetak C30 में क्या कुछ नया
Bajaj C35 की तरह ही, C30 को भी एक ज़्यादा पावरफुल मोटर से लैस किया गया है, जिससे इसकी टॉप स्पीड 63 kmph से बढ़कर 70 kmph हो जाती है. Bajaj C30 में हिल होल्ड असिस्ट और दो राइड मोड भी स्टैंडर्ड तौर पर दिए गए हैं.
इसके साथ ही, अब इसमें एक ज़्यादा पावरफुल पोर्टेबल चार्जर मिलता है, जिससे चार्जिंग का समय 3 घंटे 50 मिनट से घटकर 2 घंटे 55 मिनट हो जाता है. Bajaj C30 की कीमत अब 1.03 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है.
Bajaj Chetak C35 की टॉप-स्पीड में बढ़ोतरी
सबसे किफ़ायती Chetak को भी इस अपग्रेड का फ़ायदा मिला है. हालांकि Bajaj ने पावर में हुई सटीक बढ़ोतरी के बारे में नहीं बताया है, लेकिन Bajaj C25 की टॉप स्पीड अब 60 kmph हो गई है, जो पहले 55 kmph थी. Bajaj C25 की कीमत 89,500 रुपये (एक्स-शोरूम) है, और इसमें 2.5 kWh की बैटरी मिलती है, जिसकी दावा की गई रेंज 113 किलोमीटर तक है.