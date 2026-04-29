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Bajaj Chetak के इस वेरिएंट में जोड़ा गया Google Maps का फीचर, कीमत में भी हुई बढ़ोतरी

Bajaj Chetak ( फोटो - Bajaj Auto )

हैदराबाद: जैसे-जैसे बाजार में इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों के बीच मुकाबला बढ़ता जा रहा है, Bajaj Auto ने अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर Bajaj Chetak के लिए कई अपग्रेड पेश किए हैं. इनमें मुख्य रूप से टॉप-स्पेक वेरिएंट में ज़्यादा पावर और एक नया नेविगेशन सिस्टम जोड़ा गया है. इसके अलावा, Bajaj Chetak फैमिली के मॉडल्स के नाम के आगे अब 'C' प्रीफिक्स जोड़ा जाएगा. इस अबडेट के साथ Bajaj Chetak 35 और Chetak 30 अब C35 और C30 नाम से बेचे जाएंगे. यह कुछ महीने पहले लॉन्च किए गए बजट-फ्रेंडली Bajaj Chetak C25 के अनुरूप है. कंपनी ने C30 और C35 मॉडल्स की कीमतों में भी 3,000 रुपये से लेकर 5,000 रुपये (एक्स-शोरूम) तक का इजाफा किया है. लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि बढ़ी हुई कीमत के बदले, इन स्कूटर्स में अब कई अपग्रेड दिए गए हैं. Bajaj Chetak (फोटो - Bajaj Auto) नई Bajaj Chetak C35 में क्या कुछ है नया

नए स्कूटर में सबसे बड़ा बदलाव इसके टॉप-एंड Chetak C3501 में किया गया है, जिसमें अब Chetak स्मार्टफोन ऐप में ही Google Maps इंटीग्रेशन दिया गया है. Bajaj Chetak C3501 और C3502 में एक अपग्रेडेड मोटर का इस्तेमाल किया गया है, जो अब 4.8 kW (6.43 bhp) की अधिकतम पावर प्रदान करती है, यह पहले के 4.5 kW (6 bhp) से ज़्यादा है. इसकी मदद से इन स्कूटर्स की असली टॉप स्पीड 73 kmph से बढ़कर 80 kmph हो गई है, वहीं इसके C3503 के लिए यह 63 kmph से बढ़कर 70 kmph हो गई है. इस स्कूटर में हिल होल्ड असिस्ट और राइड मोड्स (Eco और Sport), जो पहले केवल TecPac सॉफ्टवेयर पैकेज खरीदने पर ही उपलब्ध थे, अब C3501 और C3502 में स्टैंडर्ड तौर पर दिए गए हैं.