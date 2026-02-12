ETV Bharat / technology

Google ने बिना सहमति वाली तस्वीरों की रिपोर्ट करना बनाया आसान, भारत सरकार के नियम हुए ज्यादा सख्त

हैदराबाद: टेक दिग्गज Google ने बताया कि कंपनी ने अपने सर्च इंजन से बिना सहमति वाली साफ़ तस्वीरों को हटाने के लिए यूज़र्स के लिए प्रोसेस को पहले से ज्यादा आसान बना दिया है. इस नए प्रोसेस के तहत, यूज़र्स को Google Search पर किसी इमेज के ऊपर तीन डॉट्स पर क्लिक करना होगा, यहां 'Remove Result' विकल्प को चुनना होगा, इसके बाद, 'It shows a sexual image of me' विकल्प को चुनना होगा.

इसके अलावा, यूज़र्स अब एक से ज़्यादा इमेज हटाने के लिए भी रिपोर्ट कर सकते हैं. Google ने कहा कि, "अब आपको हर इमेज को अलग-अलग रिपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है. यह नया टूल आपको एक ही, आसान फ़ॉर्म में सर्च रिज़ल्ट से कई इमेज चुनने और उनके लिए रिक्वेस्ट सबमिट करने देता है." Google ने आगे कहा कि "नया और आसान रिपोर्टिंग सिस्टम आने वाले दिनों में ज़्यादातर देशों में शुरू हो जाएगा."

बता दें कि Google ने अपने इस नए अपडेट की घोषणा उसी दिन की, जिस दिन भारत सरकार ने सोशल मीडिया कंपनियों और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के लिए एक नया रेगुलेटरी फ्रेमवर्क नोटिफाई किया.

जानकारी के अनुसार भारत सरकार की IT मिनिस्ट्री ने इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (इंटरमीडियरी गाइडलाइंस और डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड) रूल्स, 2021 में कुछ बदलाव किए हैं. इन नए बदलावों के अनुसार, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को अब बिना सहमति वाली इंटिमेट इमेजरी को दो घंटे के अंदर हटाना होगा, जबकि पहले यह 24 घंटे के लिए होता था. इसके अलावा, दूसरे तरह के गैर-कानूनी कंटेंट को तीन घंटे के अंदर हटाना होगा, जबकि पहले इस पर 36 घंटे के अंदर हटाने की डेटलाइन थी.